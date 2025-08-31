Causes of cancer in young adults: प्रिया मराठेचे 38 व्या वर्षी कर्करोगाने निधन; कमी वयात कर्करोग होण्याची आहेत 'ही' कारणे, वेळीच व्हा सावध

प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे ३८व्या वर्षी कर्करोगाने निधन झाले. त्यांच्या अकाली निधनाने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. कमी वयात कर्करोग होण्याची कारणे अनुवंशिकता, चुकीची जीवनशैली, तणाव, प्रदूषण, आणि असंतुलित आहार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, नियमित तपासणी आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे कर्करोगाचा धोका कमी होऊ शकतो..Young age cancer risk factors: प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे वयाच्या ३८व्या वर्षी कर्करोगाने दुखद निधन झाले. त्यांच्या अकाली निधनाने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. प्रिया यांनी आपल्या अभिनयाने मराठी चित्रपट आणि नाटकांमध्ये विशेष छाप पाडली होती. पण कमी वयात कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराने त्यांचा जीव घेतला. कमी वयात कर्करोग होण्याची प्रकरणे वाढत चालली आहे. प्रिया मराठे यांच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला असून, तरुणांनी आपल्या आरोग्याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. वेळीच सावध झाल्यास कर्करोगासारख्या आजारांवर मात करणे शक्य आहे. .अयोग्य खाणपानकमी वयातच अनेकांना कर्करोगाची लागण होत आहे. यामागे एक कारण म्हणजे अयोग्य खाणपान असू शकते. फास्ट फूड, जंक फूड, तळलेले पदार्थ खाल्यास कॅन्सर होऊ शकतो. तसेच मांस आणि प्लास्टिकच्या वेष्टनात ठेवलेले इतर पदार्थ जास्त खाल्ल्याने किंवा पाणी प्यायल्याने आजार वाढतात. .लठ्ठपणाआजकालच्या अयोग्य खाणपानामुळे वजनात वाढ होत आहे. जगभरात लठ्ठपणाची समस्या वाढत चालली आहे. शरीरातील उच्च बीएमाय हा कॅन्सरला आमंत्रण देत आहे. अशावेळी शरीर तंदुरूस्त ठेवणे हे खूप गरजेचे आहे. जर बीएमआय वाढत असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.एका दिवसात किमान अर्धा तास व्यायाम केलाच पाहिजे. असे डॉक्टर सांगतात..धूम्रपान आणि मद्यपानआजकाल तरूणांमध्ये स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंगचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अनेक तरणांना व्यसनही जडले आहे. अतिस्मोकिंग केल्याने यकृत आणि पोटाचा कॅन्सर होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.