मणक्यातील डिस्क फाटण्याची प्रक्रिया

मागच्या लेखामध्ये आपण दोन मणक्यांमधल्या डिस्कच्या रचनेविषयी बघितलं. आज या डिस्कची झीज आणि होणारे बदल याविषयी माहिती घेऊ. ही माहिती नीट समजून घेतली, तर डिस्कमुळे होणारे आजार नेमके का होतात हे कळेल आणि आपण योग्य काळजी घेऊ शकू. डिस्क दोन भागांची बनलेली असते हे आपण बघितलं. मधला मऊ न्युक्लिअस आणि बाहेरची घट्ट वीण म्हणजेच अन्युलस..विशेष लक्षात ठेवण्यासारखा आणि बहुतेकांना माहीत नसलेला मुद्दा म्हणजे डिस्कच्या आतल्या मऊ जेलीसारख्या भागामधील प्रोटिन्स आपल्या स्वतःच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला ओळखता येत नाहीत. म्हणजेच, या भागातली प्रोटिन्स डिस्कबाहेर आली, तर शरीर त्यांना एखाद्या बाहेरच्या प्रोटिन्सप्रमाणे, म्हणजेच शत्रूप्रमाणे वागवतो. अशा वेळी त्या प्रोटिन्सविरुद्ध रोगप्रतिकारक शक्ती त्या ठिकाणी inflammatory response, म्हणजेच दाह निर्माण करते..आपलं शरीर आईच्या गर्भात तयार होत असताना, ते अगदी जन्मानंतरही डिस्कला प्रत्यक्ष रक्तपुरवठा नसतो आणि त्यामुळेच ही प्रोटिन्स शरीराला 'अनोळखी' वाटतात. डिस्कचा भाग फाटून बाहेर येऊ लागतो, तेव्हा आजूबाजूच्या रक्तवाहिन्या त्या प्रोटिन्सचा प्रथमच अनुभव घेतात. ओळख नसल्यामुळे त्यांना परक्याप्रमाणे वागवलं जातं. साहजिकच इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तयार होतो..मधल्या मऊ भागात पाण्याचं प्रमाण भरपूर असतं. झीज होईल, तसं ते प्रमाण कमी होत जातं आणि प्रोटिन्समधले बंध तुटायला लागतात. बाजूच्या असणाऱ्या घट्ट विणीच्या भागातसुद्धा भेगा पडायला लागतात. त्या भेगांमध्ये डिस्कचा मधला भाग घुसायला लागतो. तो घुसत जाईल तसे विणीचे पदर फाटत जातात.या वेळी कंबरदुखी सुरू होते. डिस्क आणखी फाटत जाते, तसा मधला जेलीचा भाग डिस्क फोडून पूर्णपणेच बाहेर येतो. मग शरीर त्या भागाविरुद्ध इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स निर्माण करतं.वेदनेची आता तीव्रता वाढत जाते. डिस्कचा बाहेर आलेला भाग नसेत घुसल्यामुळे साएटिकाचं दुखणं होतंच; पण नसेचा दाह झाल्यामुळे त्यात भर पडते. या अवस्था तपशीलात बघू..अ) डिस्कच्या विविध अवस्था१) डिस्कचे 'अंतर्गत' फाटणेसुरुवातीच्या अवस्थेत मधला न्युक्लिअस अन्युलसच्या भेगांमधून घुसायला लागतो; पण वेदना पूर्णपणे Discogenic असते - म्हणजे ती डिस्कमधूनच येते, कोणत्याही नर्व्हवर दाब नसतो. अन्युलसच्या बाहेरच्या मागच्या थरांना स्वतःचा मज्जापुरवठा असतो, आणि ते आतून ताणले किंवा फाटले की खोल, नेमकेपणानं न सांगता येणारी कंबरदुखी निर्माण होते. रुग्ण सांगतो, की बराच वेळ बसल्यावर, पुढे वाकल्यावर किंवा जड उचलल्यावर दुखणे वाढते. खोकला किंवा शिंक आल्यावर एकदम कळ येते..२) डिस्क फुगणेअन्युलस कमकुवत होऊन डिस्क बाहेर फुगते, तशी वेदना सातत्यपूर्ण होते. सकाळी उठताना कंबर घट्ट वाटते. डिस्क नर्व्ह रूटला स्पर्श करू लागली, तर हलकी कळ मांडीत येते. नस चिडचिडलेली आहे; अजून दाबली गेलेली नाही अशी ही अवस्था.३) डिस्क फाटून बाहेर येणेबहुतेक रुग्ण या अवस्थेत डॉक्टरांकडे येतात. न्युक्लिअस आता बाहेरच्या विणीला फाडून बाहेर येतो. नर्व्ह रूटवर थेट दाब येतो. वेदनेचं स्वरूप बदलतं- पायाचं दुखणं कंबरेच्या दुखण्यापेक्षा जड होतं. खरी साएटिका सुरू होते: कंबरेतून मांडीत, खाली पायापर्यंत जाणारी तीव्र, जळजळणारी, करंट लागल्यासारखी वेदना..४) डिस्क एक्स्ट्रुजनबाहेर आलेला भाग पूर्णच तुटून वेगळा होतो. एकापेक्षा जास्त नसांवर दाब आला, तर या अवस्थेत दोन्ही मांड्या, पोटऱ्या आणि कंबरेत जडपणा, मुंग्या, वेदना येतात. विशिष्ट स्नायूंमध्ये अशक्तपणा, जडपणा येऊ लागतो. लघवी तुंबणं, त्यावरचा कंट्रोल जाणं अशी गंभीर लक्षणंही दिसू शकतात. वेळेत उपचार न झाल्यास नसेची हानी कायमची होऊ शकते.५) सिक्वेस्ट्रेशनयात फाटून बाहेर पडलेला तुकडा मूळ जागेपासून दर जाऊन स्थिरावतो. मोठ्या सेंट्रल एक्स्ट्रुजनमध्ये Cauda Equina चा संपूर्ण नससमूह दाबला जाऊ शकतो. लघवी थांबणं किंवा गळणं, शौचावरील नियंत्रण जाणं, जांघेत आणि मांडीच्या आतील भागात बधिरपणा, दोन्ही पायांत अचानक अशक्तपणा - या लक्षणांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. हे Cauda Equina Syndrome आहे - यात प्रत्येक तासाच्या विलंबानं कायमचं नुकसान होण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी तातडीनं शस्त्रक्रिया हाच एकमेव मार्ग आहे..ब) मायक्रोडिस्केक्टॉमीऔषध, उपचार अपयशी ठरले, कमजोरी वाढत गेली, किंवा Cauda Equina Syndrome ची लक्षणं दिसली, तर शस्त्रक्रिया हे उत्तर आहे. मायक्रोडिस्केक्टॉमीमध्ये मायक्रोस्कोपमधून लहान छेदातून केली जाणारी शस्त्रक्रिया हे लंबर डिस्क शस्त्रक्रियेचं दशकांपासून सिद्ध झालेलं 'गोल्ड स्टँडर्ड' आहे..फक्त दोन ते तीन सेंटिमीटरचा Incision घेतला जातो. Surgical Microscope द्वारे आतले तपशील मोठे दिसतात आणि सर्जन अचूकपणे डिस्क नसेपासून दूर करू शकतो. 'मायक्रोडिस्केक्टॉमी'नंतर ९८ टक्के रुग्णांना वेदनेत लक्षणीय किंवा पूर्ण आराम मिळतो. याला MISS सर्जरी असंही म्हणतात.एन्डोस्कोपमधूनसुद्धा ही शस्त्रक्रिया काही रुग्णांमध्ये करता येते; पण आजही MISSच वर्षानुवर्षं यशस्वी झालेली पद्धत समजली जाते.