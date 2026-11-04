Diwali Child Health: फटाक्यांचा धूर हिरावून घेऊ शकतो मुलांची दृष्टी; दिवाळीत मुलांच्या आरोग्याची अन् डोळ्यांची 'अशी' घ्या काळजी...

Diwali Air Pollution Safety: दिवाळीच्या उत्साहात लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण फटाके फोडण्याचा आनंद लुटतात. पण, या सगळ्या आनंदात अनेकदा आपण फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करतो. फटाक्यांच्या धुरात असणारी घातक रसायने फक्त पर्यावरणासाठीच नाही, तर मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असतात. विशेषतः लहान मुलांची फुफ्फुसे आणि त्यांचे नाजूक डोळे या प्रदूषणाचा सहज बळी ठरतात, ज्यामुळे त्यांच्या दृष्टीवरही वाईट परिणाम होऊ शकतो..फटाक्यांच्या धुराचा मुलांच्या डोळ्यांवर होणारा गंभीर परिणामआरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, फटाक्यांच्या आत विविध रासायनिक घटक आणि धातू असतात. जेव्हा हे फटाके फुटतात, तेव्हा त्यातून निघणाऱ्या धुरामध्ये शिसे (Lead) आणि बेरियम (Barium) सारखी घातक रसायने असतात.फटाक्यांच्या धुरातील सूक्ष्म कण थेट मुलांच्या संपर्कात येतात. यामुळे त्यांच्या डोळ्यांत तीव्र जळजळ, वेदना, लालसरपणा आणि खाज सुटण्याची समस्या निर्माण होते.या धुराच्या सततच्या संपर्कात राहिल्याने डोळ्यांमध्ये तीव्र कोरडेपणा (Dryness) येतो, ज्यामुळे पाहताना अडचण निर्माण होते आणि संसर्गाचा धोका वाढतो..Diwali Pet Care: फटाक्यांच्या आवाजाने कुत्रे-मांजर घाबरतात? अशी घ्या काळजी; पशुवैद्यांनी सांगितल्या ५ टिप्स.हानिकारक रसायनांमुळे डोळ्याचा अत्यंत संवेदनशील भाग असणारा 'कॉर्निया' खराब होण्याची शक्यता असते.प्रदूषकांचे प्रमाण जास्त असल्यास मुलांमध्ये प्रकाशाची संवेदनशीलता वाढू शकते आणि तात्पुरत्या स्वरूपात अंधत्व किंवा डोळ्यांच्या बुबुळाला दाह होण्याचा धोका बळावतो. याशिवाय दीर्घकाळानंतर मोतीबिंदूसारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..मुलांना फटाक्यांच्या धुरापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे?लहान मुलांच्या आरोग्याची आणि डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी पालकांनी काही महत्त्वाचे उपाय करणे गरजेचे आहे-धुरापासून दूर ठेवा: मुलांना फटाके फोडण्याच्या ठिकाणापासून आणि थेट धुराच्या संपर्कात येण्यापासून जास्तीत जास्त लांब ठेवा.सुरक्षित पर्यायांचा वापर: शक्यतो फटाके न फोडण्याचा प्रयत्न करा आणि पर्यावरण व आरोग्याला पूरक अशी दिवाळी साजरी करा.आजूबाजूच्या परिस्थितीची काळजी: जर तुमच्या आसपास इतर लोक मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडत असतील, तर मुलांना सुरक्षित आणि बंदिस्त जागी ठेवा.डोळ्यांची स्वच्छता: दिवाळीच्या दिवसांत मुले बाहेर खेळून आल्यावर त्यांचे चेहरे व डोळे स्वच्छ पाण्याने धुवावेत, जेणेकरून चिकटलेले प्रदूषक कण निघून जातील..Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.