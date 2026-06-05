आरोग्य

पर्यावरणाचे रक्षण

गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमध्ये उत्तर प्रदेशात होणारे वीज कपातीबद्दल परिचर्चा सुरू होती. सरकारला दोष देण्याकरिता बरीच माणसे तत्पर होती.
Protecting the Environment

Protecting the Environment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- डॉ. मालविका तांबे

गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमध्ये उत्तर प्रदेशात होणारे वीज कपातीबद्दल परिचर्चा सुरू होती. सरकारला दोष देण्याकरिता बरीच माणसे तत्पर होती. एवढेच नव्हे तर सध्या पुण्यासारख्या शहरामध्येसुद्धा मधे-मधे वीज जाणं हे खूप प्रमाणात होत आहे. ह्याचं कारण काय आहे याबद्दल विचार केला तर जाणवतं की संपूर्ण विश्वामध्ये सध्या ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात उष्णता वाढत चाललेली आहे. दरवर्षी ५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून पाळला जातो.

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