Mental Health : निकाल कशाचा? माझा की प्रयत्नांचा...

डॉ. सुवर्णा बोबडे समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञअपयश म्हणजे काय?... अपयश म्हणजे एक प्रयत्न जमला नाही, हा वास्तविक अर्थ आहे. ते तुमचं संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व ठरवत नाही. तसंच यश म्हणजे एक प्रयत्न जमला. ते तुम्हाला कायमचं श्रेष्ठ व्यक्ती बनवत नाही.''डॉक्टर, मी पास झाले! आता तरी मला वाटतंय की मी काही तरी आहे... नाही तर इतके दिवस मला स्वतःचाच राग येत होता.'' सेजल सांगत होती.''म्हणजे पास होण्यापूर्वी तू 'काहीच नव्हतीस'?''''हो... दोनदा नापास झाले होते ना... तेव्हा वाटायचं, मी अपयशी आहे. आता वाटतं, मी केपेबल आहे.''.''सेजल, एक विचारू?... तू दोनदा नापास झालीस तेव्हा तू वेगळी माणूस होतीस आणि आज वेगळी झालीस?''ती गोंधळली. ''नाही... मी तीच आहे.''''मग बदललं काय?''ती शांत झाली. म्हणाली, ''रिझल्ट.'''लेबल'आपण परिणामांवरून स्वतःचं मूल्यांकन करतो आणि त्याप्रमाणे स्वतःला लेबल्स लावतो. यश मिळालं- 'मी चांगली.' अपयश आलं- 'मी वाईट.' कौतुक झालं- 'मी योग्य.' टीका झाली- 'मी अयोग्य.' नात्यांमध्ये अडचण- 'मी कमी.' कोणाला मी आवडते- 'मी छान.' एखादी गोष्ट मला जमत नाही- 'मी परावलंबी.' खरं तर परिणाम हे प्रयत्नांचे असतात. पण मूल्यांकन आपण संपूर्ण माणूस म्हणून स्वतःचं करतो. अर्थात लेबल संपूर्ण व्यक्तीला लावतो. अशी विशेषणं प्रगती आणि प्रयत्नांना मर्यादा घालतात. आपण आपल्यातील कौशल्य आणि 'माणूस म्हणून मी' हे वेगळे बघितलेलं नसतं.विशेषण प्रयत्नांना लावणं आणि व्यक्तीला लावणं हे वेगळं आहे. क्षणभर असा विचार करून बघा, 'मी कमी पडते आहे.' आणि आता असा विचार करा, 'माझे प्रयत्न कमी पडत आहेत.' आत खोलवर काहीतरी बदलतं! पहिला विचार स्वतःला लक्ष्य करून घायाळ करतो आणि दुसरा आपले लक्ष्य प्रयत्न सुधारणं किंवा धोरणात बदल करण्याकडे वळवतो.आपण कुठे अडकतो?एक आई सांगत होती, 'मी मुलावर ओरडले. मी वाईट आई आहे.' एक अधिकारी म्हणाला, 'एक डील हुकलं. मी यशस्वी नाही.' एक विद्यार्थिनी म्हणाली, 'माझी निवड झाली नाही. मी फेल्युअर आहे.'.ही सगळी वाक्यं एका समान विश्वासातून येतात- 'कामगिरीवरून संपूर्ण व्यक्तीचं मूल्यमापन'.एक साधा प्रश्न- जर एखादं कौशल्य कमी असेल, प्रयत्न असफल ठरले, तर त्याचा अर्थ तुम्ही कमी आहात का? गाडी चालवता येत नसेल तर आपण म्हणतो का, 'मी अयोग्य, वाईट, कमी, निकृष्ट माणूस आहे.' नाही! आपण म्हणतो, 'मला अजून शिकायचं आहे.' मग भावनिक कौशल्यं, संवादकौशल्य, वेळेचं व्यवस्थापन, अभ्यास, ही सगळी कौशल्यं आपण का वेगळी धरतो? सगळी कौशल्यं शिकता येतात.माणूस म्हणून स्वतःकडे बघणं म्हणजे हे मान्य करणं, की मी चुकू शकतो, माझ्यात काही कौशल्यं कमी असू शकतात, मी शिकू शकतो, मी सुधारू शकतो, पण माझं माणूस म्हणून मूलभूत मूल्य (सेल्फ वर्थ) प्रश्नांकित नाही. याचा अर्थ स्वतःला सवलत देणं नाही. उलट जबाबदारी स्वीकारणं आहे, लेबल अथवा विशेषण न लावता! म्हणजे कमतरतांची जाणीव आणि बदलाची जबाबदारी.तसंच इतर लोक तुम्हाला काय समजतात यापेक्षा महत्त्वाचं असतं, की तुम्ही स्वतःकडे कसे बघता. इतरांचे 'फीडबॅक्स' महत्त्वाचे नाहीत असे नाही. पण ते तुम्हाला सुधारण्याची क्षेत्रं (एरियाज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट) सांगू शकतात. आपल्याला कोणी लेबल लावलं, तर लेबलला प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, संदर्भ विचारून प्रतिसाद देता येऊ शकतो..माणसाचं माणूसपण म्हणजे त्याच्यातले गुण, कमतरता, सवयी, मूल्यं, या सर्व गोष्टींचं एकत्रित येणं असतं. असं कोणीच नाही, की ज्याच्यात कमतरता नाहीत. पण प्रत्येक गुण आणि प्रत्येक कमतरता हे शिकून आलेलं किंवा जमू शकणारं कौशल्य आहे. आपण सर्वच खूप गुंतागुंतीचे आहोत. आपल्यात हजारो गुणदोष आहेत. त्याचं वर्णन एका शब्दात चांगला, वाईट, ढ, हुशार, यूजलेस, भारी, असं करणं तर्कशुद्ध नाही.परत सेजलकडे वळूया. मी तिला शेवटी विचारलं, ''जर पुढच्या वेळी तुला पुन्हा एखाद्या ठिकाणी अपयश आलं तर?''ती हसली. ''मग मी इनकेपेबल माणूस होणार नाही. मी माणूस म्हणून संपूर्ण आहे. मी पुन्हा शिकेन, ट्राय करेन... पण या वेळी स्वतःला कमी समजणार नाही. कमी त्रास होईल डॉक्टर...'''स्वत:कडे कौशल्यांचा संच म्हणून पहा,' असं मी एकदा आईला सांगत होते. रोज टीव्ही लावण्यासाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहणारी आई मला म्हणाली, ''दोन रिमोट आणि शेकडो चॅनल्स मला गोंधळात टाकतात. पण मी हे शिकू शकेन असं वाटतंय... मला स्टेप्स लिहून द्या. मी सराव करते टीव्ही सुरू करण्याचा.''दहा दिवसांच्या सरावानंतर आईला स्वत:ला टीव्ही लावून हवा तो चॅनल सुरू करता आला. तिचा आधी जो राग-राग होत असे, तो गेला आणि स्वावलंबनातून जाणवणारी सुंदर मुक्तपणाची भावना तिला अनुभवास आली.यशानंतर आत्मविश्वास येणं सोपं असतं. पण अपयशातही स्वतःला नाकारू न देणं हेच मानसिक आरोग्याचं लक्षण आहे..