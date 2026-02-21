Self-Worth and Mental Health : सततच्या करमणुकीपासून थोडं दूर...!

हल्ली आपण कुणीच कधीच पूर्णपणे एकटे राहत नाही. म्हणजे अगदी एकटे जरी असलो, तरी मोबाईल कायम आपल्याबरोबर असतोच! एखादा मोकळा क्षण मिळाला की लगेच हात आपसूक मोबाईलकडे जातो. जेवताना व्हिडिओ, चालताना, व्यायाम करताना इयरफोन, झोपण्यापूर्वी आणि अधूनमधून दिवसभर स्क्रोलिंग, अशा सततच्या उत्तेजनाची, सतत स्वत:चं मनोरंजन करून घेण्याची आपल्याला सवयच लागलीय. अगदी काही मिनिटं फोन जवळ नसेल किंवा समोर कोणता स्क्रीन नसेल, तरी बेचैन व्हायला होतं. यावर काही लोक ‘डिजिटल डीटॉक्स’ करतात. पण फोन, स्क्रीन्स आणि इंटरनेटच्या वापरावर कठोर बंधनं घालून घेणं सगळ्यांना जमतंच असं नाही. पण डिजिटल डीटॉक्स न करतासुद्दा काही छोटे आणि सोपे बदल आपण करू शकतो. ‘सकाळी उठल्याबरोबर आणि झोपण्यापूर्वी किमान ५ मिनिटं फोन न वापरता शांत बसा. डोळे मिटून श्वासावर लक्ष द्या,’ हा सल्ला सगळ्यांना ज्ञात आहे. आज पाहूया अशाच आणखी काही ‘टिप्स’... .एक मिनिट थांब!दिवसातून एक-दोन वेळा जाणीवपूर्वक एक मिनिट शांत बसा. या एका मिनिटात इतर काहीही करू नका. फक्त आजूबाजूचे आवाज, श्वास, शरीराची जाणीव अनुभवा. सुरुवातीला हे एक मिनिटही मोठं वाटेल. पण त्यातूनच आपली सवय लक्षात येईल.एक वेळचं जेवण ‘विनाव्यत्यय’दररोज किमान एक वेळ जेवताना फोन, टीव्ही, व्हिडिओ टाळा. मन लावून जेवा! अन्नाची चव, सुगंध यांकडे लक्ष द्या..Premium|Screen time : निन्टेंडोपासून स्मार्टफोनपर्यंत; स्क्रीनच्या अतिरेकाने बालपणावर घोंगावणारे धोके.रांगेत मोबाईल नकोदुकानात, लिफ्टसमोर किंवा सिग्नलवर थांबल्यावर आपण लगेच मोबाईल पाहतो. हे जाणीवपूर्वक टाळा. त्या वेळेला आजूबाजूला बघा. सभोवतालचे लोक, आवाज यांची जाणीव होऊ द्या.‘नो-इनपुट’शक्य असल्यास रात्रीच्या जेवणानंतर पाच ते दहा मिनिटे इयरफोनशिवाय शतपावली करा. मनात विचार येऊ-जाऊ द्या. त्यांना रोखू नका, कशाचंही विश्लेषण करू नका.काही ठिकाणे ‘फोन-मुक्त’जेवणाचं टेबल, देवघर, बाथरूम अशा ठिकाणी फोन नको, असा नियम आपणच आपल्याला घालून घेता येईल. अशा मर्यादा ठरवल्याने नकळत होणारा फोनवापर कमी होतो..थोडा ‘दुरावा’घरी असताना मोबाईल कायम हातात किंवा खिशात न ठेवता शक्यतो टेबलावर ठेवा. तुम्ही आणि फोन यांच्यातलं हे थोडंसं भौतिक अंतरसुद्धा हळूहळू सवय बदलायला मदत करेल. मुद्दाम मोबाईल घ्यायला टेबलापाशी जावं लागेल आणि त्या निमित्तानं आपण किती अनावश्यक मोबाईल वापरतो, हे जाणवेल.‘स्क्रोलिंग’ थोडं कमीखूप लोक ‘फक्त एक मिनिट स्क्रोल करूया,’ असं म्हणत तासंतास स्क्रोलिंग करतात! त्यावर एक उपाय आहे. ‘फक्त एक मिनिट स्क्रोलिंग’चा विचार मनात आला, की मुद्दाम डोळे मिटून ३० सेकंदं शांत बसा. हा छोटा विराम मेंदूला विश्रांती देईल..कंटाळा येऊ द्या!कंटाळा वाईट नसतो. उलट विचारांना, सर्जनशीलतेला त्यातून चालना मिळू शकते. लगेच काही तरी मनोरंजन शोधण्याऐवजी काही मिनिटं रिकामपण स्वीकारण्याची सवय लावता येते.संयम ठेवाही काही स्पर्धा नाही. काही वेळा असे छोटे उपाय छान जमतील, मनाला शांत, ताजंतवानं वाटेल. तर काही वेळा हेही नाही जमणार! आपलं उद्दिष्ट तंत्रज्ञान टाळणं नसून त्याच्याशी संतुलन साधणं आहे, हे लक्षात ठेवा.इंग्लिशमध्ये ‘द ॲबिलिटी टू सिंपली बी’ (फक्त ‘असणे’!) असा शब्दप्रयोग आहे. त्याचा सराव सततच्या करमणुकीची सवय लागलेल्या मनाला मार्गावर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.