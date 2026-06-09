आरोग्य

जीवनमान-जीवनभान : श्वासांना नवी ताकद

प्रदूषण, धूम्रपान, टीबीसारख्या आजारांमुळे फुप्फुसांची कार्यक्षमता घटते; पण तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या पल्मनरी फिजिओथेरपी व श्वसन-व्यायामांमुळे धाप, थकवा कमी होऊन रक्तातील ऑक्सिजन वाढतो आणि दैनंदिन जीवनमान सुधारते
Respiratory Dynamics: Understanding Oxygen Transport Metrics and Lung Capacity Decays

Respiratory Dynamics: Understanding Oxygen Transport Metrics and Lung Capacity Decays

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी

श्वास घेणे ही इतकी नैसर्गिक आणि अनैच्छिक प्रक्रिया आहे, की त्याचे महत्त्व श्वास कमी पडू लागल्यावरच कळते. प्रत्येक श्वासाबरोबर आपण शुद्ध हवा (ऑक्सिजन युक्त) शरीरात घेतो आणि कार्बन डाय ऑक्साईड बाहेर सोडतो. फुप्फुस हा ऑक्सिजन रक्तात पोहोचवण्याचे काम करते. त्यामुळे या अवयवाची क्षमता कमी झाल्यास रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते आणि शरीरातील पेशी योग्य प्रकारे कार्य करू शकत नाहीत.

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