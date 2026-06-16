आरोग्य‘चेतना’ : सातत्य आणि गुणवत्तेचे महत्त्व

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनब्रेन सर्जरीमध्ये हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्याला झालेला आजार उत्कृष्ट पद्धतीने बरा करू शकणारी व्यक्ती आणि टीम शोधून त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं ही अतिशय महत्त्वाची पायरी आहे. या आजारांमध्ये ‘आपल्या घराजवळचा, आपल्या अमुकतमुकच्या ओळखीचा’ वगैरे मापदंड लावण्याचा उद्योग टाळण्याची गरज असते. गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया नेमकी ‘कुठे’ केली जाते, याला महत्त्व आहे..न्युरोसर्जरीच्या क्षेत्रात एक सिद्ध झालेला नियम आहे - ज्या रुग्णालयात विशिष्ट प्रकारच्या जटिल शस्त्रक्रिया मोठ्या संख्येने (High Volume) केल्या जातात, तिथे शस्त्रक्रियेचे परिणाम आणि यश मिळण्याचे प्रमाण नेहमीच सर्वोत्तम असते. ज्या वैद्यकीय केंद्रात अशा शस्त्रक्रिया वारंवार आणि एकाच समर्पित टीमकडून केल्या जातात, तिथे अनुभवाचे वेगळेच संचित तयार होते. याचा अर्थ असा नाही की इतर ठिकाणचे सर्जन कमी कुशल आहेत; तर हा सातत्य, अविरत सराव आणि संस्थात्मक अनुभवातून निर्माण झालेला एक परिपक्व दर्जा असतो. हे तत्त्व पाश्चात्य जगात अनेक वर्षे वापरले गेले आहे. विशिष्ट प्रकारच्या मेंदूच्या शस्त्रक्रिया जास्त प्रमाणात सातत्याने आणि उत्कृष्ट रिझल्ट्स देऊन जिथे केल्या जातात, ती सेंटर्स अधिक प्रगत केली गेली; यालाच ‘हाय-व्हॉल्युम एक्सलन्स सेंटर’ असे म्हटले गेले..आमच्या स्वतःच्या केंद्राचा अनुभव याबाबतीत थेट आणि बोलका आहे. चेहऱ्याच्या नसेच्या तीव्र वेदनांसाठी (ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया) केल्या जाणाऱ्या ‘मायक्रोव्हस्कुलर; डीकम्प्रेशन’ (MVD) शस्त्रक्रियेचा विचार केला, तर गेल्या दोन दशकांत आम्ही २,७५० पेक्षा जास्त यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्या आहेत -ज्यातील ८०० शस्त्रक्रिया तर फक्त गेल्या पाच वर्षांतल्या आहेत. या मोठ्या संख्येमुळे शस्त्रक्रियेदरम्यानचे सूक्ष्म पदर समजणे सोपे जाते, तंत्रज्ञानात अचूकता येते आणि संभाव्य धोके उद्भवण्यापूर्वीच ते कसे टाळायचे, याचे गणित पक्के होते. याच यशस्वी तत्त्वावर आता आम्ही मेंदू आणि मणक्याच्या ट्युमरसाठी एक अत्याधुनिक ‘हाय-व्हॉल्युम सेंटर’ विकसित करत आहोत, ज्याचा मुख्य उद्देश केवळ रुग्णाला बरे करणे हा नसून, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सर्वोत्तम परिणाम देणे हा आहे..सर्वसामान्य नागरिकांसाठी याचा व्यावहारिक अर्थ असा की, तुम्ही ब्रेन किंवा स्पाइन ट्युमरसारख्या मोठ्या आजाराला सामोरे जाता, तेव्हा ‘काय उपचार करायचे’ याइतकेच ‘ते उपचार कुठे करायचे’ यालाही अनन्यसाधारण महत्त्व असते. अत्याधुनिक सुविधा आणि समर्पित तज्ज्ञांची टीम असणे, हा उपचाराच्या यशाचा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो.जून महिना ब्रेन ट्युमरच्या बाबतीत जनजागृती करण्याचा महिना म्हणून सर्व देशात साजरा केला जातो.मागच्या आठवड्यात अत्यंत अवघड ब्रेन ट्युमरचे operation होऊन व्यवस्थित आयुष्य जगणाऱ्या काही cases ची उदाहरणे मी तुम्हाला सांगितली.ब्रेन ट्युमर बरा होण्यासाठी, त्याचे निदान वेळेत होणे अत्यंत गरजेचे असते. आणि त्यासाठीच लोकांना या आजाराची महत्त्वाची आणि सुरुवातीची लक्षणे माहीत असणे गरजेचे आहे.या लक्षणांकडे पाहिले, तर यातले प्रत्येक लक्षण हे इतर अनेक आजारांतही दिसू शकते; पण यातली काही लक्षणे एकत्रित घेऊन त्यांचा विचार झाला, तर ती लवकर निदान करण्यास उपयुक्त ठरतील..प्रमुख लक्षणे :डोकेदुखी : डोकेदुखी किती common आहे हे सर्वांना माहीत आहे. ब्रेन ट्युमरची डोकेदुखी नेहमी विशिष्टच असते असे नाही. ही डोकेदुखी व्यक्तीला डोकं दुखून रात्री जाग आणते किंवा पहाटे लवकर जाग आणते.त्या वेळी मळमळ आणि उलटीची भावना असते. व्यक्ती पुढे वाकली, तर डोकेदुखी आणि मळमळ वाढते. उलटी अचानक होते आणि त्यानंतर डोकेदुखी कमी होते. फार कमी रुग्णांना अगदी अशी टिपिकल डोकेदुखी होते; बऱ्याच वेळेला ही डोकेदुखी सामान्य वाटू शकते. एकूण ब्रेन ट्युमरपैकी साधारण ४० टक्के लोकांना डोकेदुखीचा अनुभव येतो.डोकेदुखीचा त्रास ४५ वर्षे वयानंतर सुरू झाला आणि हळूहळू वाढत गेला. डोकेदुखीबरोबर ग्लानी येत असेल किंवा दृष्टीला त्रास होत असेल तर seriously घ्यावे. अचानक सुरू झालेली आणि अत्यंत तीव्र डोकेदुखी (thunder clap headache) कधी कधी tumors मध्ये दिसू शकते.. फिट्स किंवा Seizure : ट्युमरच्या ३० ते ५० टक्के लोकांमध्ये हे लक्षण दिसते. प्रौढ व्यक्तीमध्ये पहिल्यांदाच आलेली फिट हे ब्रेन ट्युमरचे लक्षण असू शकते.दृष्टीचे लक्षण : नजर अंधुक होणे, धूसर दिसणे, एका डोळ्याने कमी दिसणे. समोर बघून चालताना बाजूची वाहने येताना न दिसणे. डोळ्यासमोर अंधारी येणे.मानसिक वर्तणुकीत बदल : व्यक्तीच्या वर्तणुकीत हळूहळू बदल होत जाणे. व्यक्तिमत्त्व बदलणे, कारण नसताना खूप चिडचिड करणे किंवा खूपच गप्प बसणे. हळूहळू वाढत जाणारी ग्लानी किंवा झोप.हळूहळू वाढत जाणारा dementia सुद्धा क्वचित brain tumor चे लक्षण असू शकते.. इतर लक्षणे : लघवीवरचा control जाणे. चालताना अडखळत चालणे. अचानक शुद्ध हरपणे. खूप डोकं दुखून बेशुद्ध पडणे.ही लक्षणे दिसत असली तरी ती प्राथमिक म्हणता येणार नाहीत. ब्रेन ट्युमरची प्राथमिक लक्षणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण अनेक tumors अगदी हळूहळू, नकळत वाढत जातात आणि ते वाढत असताना यातली काही लक्षणे दिसू शकतात. दोन किंवा अधिक लक्षणांचा समूह दिसू लागला, तर MRI करून, किंवा तपासणीनंतर शंका आली तर scan करून त्याबद्दलचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.एक महत्त्वाचा आणि उपयुक्त बदल गेल्या २५ वर्षांत बघायला मिळतो आणि तो म्हणजे असंख्य सिटी स्कॅन आणि एमआरआय करणारी केंद्रे आज सगळीकडेच उपलब्ध आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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