आरोग्य

आरोग्य‘चेतना’ : सातत्य आणि गुणवत्तेचे महत्त्व

ब्रेन ट्युमरच्या निदानात वेळ, सातत्य आणि उच्च दर्जाच्या ‘हाय-व्हॉल्युम एक्सलन्स सेंटर’ची निवड का निर्णायक ठरते, याचा मेंदू व स्पाइन सर्जन डॉ. जयदेव पंचवाघ यांचा अनुभवाधिष्ठित ऊहापोह
Institutional Volumetric Slabs: Restructuring Surgical Efficacy via High-Volume Excellence Centers

Institutional Volumetric Slabs: Restructuring Surgical Efficacy via High-Volume Excellence Centers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जन

ब्रेन सर्जरीमध्ये हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्याला झालेला आजार उत्कृष्ट पद्धतीने बरा करू शकणारी व्यक्ती आणि टीम शोधून त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं ही अतिशय महत्त्वाची पायरी आहे. या आजारांमध्ये ‘आपल्या घराजवळचा, आपल्या अमुकतमुकच्या ओळखीचा’ वगैरे मापदंड लावण्याचा उद्योग टाळण्याची गरज असते. गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया नेमकी ‘कुठे’ केली जाते, याला महत्त्व आहे.

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