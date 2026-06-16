अस्थिबोध : गरम पाण्याची पिशवी की बर्फ?

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, गरम शेक करायचा का बर्फ ठेवायचा?’’ पाठदुखी सुरू झाली की बहुतेक लोकांचा पहिला उपचार - गरम पाण्याची पिशवी. काहीजण लगेच बर्फ लावतात. काहींना नातेवाईक सांगतात ‘‘गरमच कर’’, तर कुणी म्हणतं ‘‘बर्फच लावायचा.’’म्हणून रुग्ण गोंधळतो - दोन्ही उलट कसे असू शकतात? खरं म्हणजे दोन्हीही उपचार बरोबर आहेत... पण योग्य वेळी. चुकीच्या वेळी केल्यास फायदा कमी आणि त्रास जास्त होऊ शकतो..वेदना नेमकी कशामुळे होते?पाठदुखीची दोन प्रमुख कारणं असतात:अचानक सूज / इजा (Inflammation)स्नायूंचा ताण / आखडलेपणा (Muscle spasm & stiffness)आता लक्षात ठेवा :बर्फ सूज कमी करतो, गरम शेक स्नायू सैल करतो.म्हणजे उपचार वेदनेवर नाही, तर वेदनेच्या कारणावर करायचा असतो.बर्फ कधी वापरावा?(Cold Therapy).खालील परिस्थितीत बर्फ सर्वांत उपयोगीअचानक पाठ दुखू लागल्यास वजन उचलल्यानंतर लगेच वेदनापडणे / धक्का बसणेसूज, जळजळ, स्पर्शाने दुखणेपहिल्या २४-४८ तासांतअचानक इजा झाल्यावर शरीरात सूज येते. त्या सूजेमुळे नसांवर दबाव येतो आणि वेदना वाढते. बर्फ रक्तपुरवठा थोडा कमी करतो आणि सूज कमी करतो, त्यामुळे वेदना पटकन कमी होतात..बर्फ कसा लावावा?थेट त्वचेवर नाही (कापडात गुंडाळा)१०-१५ मिनिटेदिवसातून ३-५ वेळाजास्त वेळ ठेवू नका.गरम शेक कधी करावा?(Heat Therapy)खालील परिस्थितीत गरम पाण्याची पिशवी उपयोगीदोन-तीन दिवसांपासून वेदना आहेसकाळी stiffnessबऱ्याच काळापासून कंबरदुखीस्नायू आखडलेले वाटणेया वेळी समस्या सूज नसते, तर स्नायू घट्ट झालेले असतात. गरम शेक रक्तपुरवठा वाढवतो, स्नायू मोकळे करतो आणि हालचाल सोपी करतो..गरम शेक कसा करावा?मध्यम तापमान - खूप गरम नाही१५-२० मिनिटेदिवसातून दोन-तीन वेळाझोपण्याआधी केल्यास अधिक आराम.सर्वांत सामान्य चूकअचानक पाठ दुखली, की लगेच गरम पाण्याची पिशवी, ही सर्वांत जास्त दिसणारी चूक आहे. पहिल्या दिवशी गरम शेक केल्यास सूज वाढू शकते आणि वेदना जास्त दिवस टिकते. तसंच, बराच काळ stiffness असताना बर्फ लावल्यास स्नायू अजून कडक होतात.दोन्ही एकत्र वापरता येतात का?हो! काही वेळा ‘contrast therapy’ उपयोगी ठरते.दहा मिनिटे गरमपाच मिनिटे बर्फदोन-तीन वेळा हे रिपीटपण हे साधारण तीन-चार दिवसांनंतरच, आणि योग्य परिस्थितीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.