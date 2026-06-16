आरोग्य

अस्थिबोध : गरम पाण्याची पिशवी की बर्फ?

पाठदुखीत गरम शेक की बर्फ, नेमके कधी काय वापरावे? सूज, इजा आणि स्नायूंचा ताण ओळखून योग्य थेरपी निवडण्याचा तज्ज्ञांचा मार्गदर्शक
Cryotherapy Optimization Slabs: Deploying Ice Restraints within 48 Hours of Inflammation

Cryotherapy Optimization Slabs: Deploying Ice Restraints within 48 Hours of Inflammation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन

‘‘डॉक्टर, गरम शेक करायचा का बर्फ ठेवायचा?’’ पाठदुखी सुरू झाली की बहुतेक लोकांचा पहिला उपचार - गरम पाण्याची पिशवी. काहीजण लगेच बर्फ लावतात. काहींना नातेवाईक सांगतात ‘‘गरमच कर’’, तर कुणी म्हणतं ‘‘बर्फच लावायचा.’’

म्हणून रुग्ण गोंधळतो - दोन्ही उलट कसे असू शकतात? खरं म्हणजे दोन्हीही उपचार बरोबर आहेत... पण योग्य वेळी. चुकीच्या वेळी केल्यास फायदा कमी आणि त्रास जास्त होऊ शकतो.

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