Weather Change Health Tips: पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी; बदलत्या हवामानात आजारी पडू नये म्हणून करा ५ गोष्टी!

Essential Health Tips to Stay Healthy During Changing Weather: पुण्यात आज झालेल्या जोरदार पावसामुळे वातावरणात पुन्हा एकदा बदल जाणवू लागला आहे. कधी कडक ऊन, तर कधी अचानक पाऊस आणि त्यानंतर हवेत जाणवणारा गारवा, अशा बदलत्या हवामानाचा परिणाम आपल्या आरोग्यावरही होऊ शकतो. अशा वातावरणात सर्दी, खोकला, ताप आणि थकवा यांसारख्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ऋतू बदलताना आरोग्याची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. बदलत्या हवामानात आजारांपासून दूर राहण्यासाठी आणि शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी कोणत्या ५ गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? जाणून घेऊया....१. आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश कराबदलत्या हवामानात शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली राहणे महत्त्वाचे असते. यासाठी रोजच्या आहारात हंगामी फळे, हिरव्या पालेभाज्या आणि कडधान्यांचा समावेश करा. तसेच पोळी, भाकरी, नाचणी, ज्वारी यांसारखे धान्य खा. या पदार्थांमधून शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर मिळते. त्यामुळे शरीराला योग्य पोषण मिळण्यास मदत होते..Eye Infection Alert in Pune: डोळे येण्यापासून बचावासाठी फक्त औषधं पुरेशी नाहीत! वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत डॉक्टरांनी दिला कानमंत्र.२. दिवसभर पुरेसे पाणी प्याशरीर निरोगी ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यातच नाही, तर थंडी आणि पावसाळ्यातही शरीराला पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्यामुळे शरीराचे तापमान योग्य राहण्यास, पचनक्रिया सुरळीत होण्यास आणि शरीरातील पेशींचे काम व्यवस्थित चालण्यास मदत होते. त्यामुळे दिवसभर थोड्या थोड्या वेळाने पाणी प्या. तसेच काकडी, कलिंगड आणि संत्री यांसारख्या पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या फळांचा आहारात समावेश करा३. वैयक्तिक स्वच्छतेकडे लक्ष द्याऋतू बदलताना सर्दी, खोकला आणि इतर संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे आहे. बाहेरून आल्यानंतर आणि जेवण्यापूर्वी साबणाने हात स्वच्छ धुवा. शिंकताना किंवा खोकताना तोंड आणि नाक रुमालाने झाका. तसेच वापरलेल्या वस्तू स्वच्छ ठेवा. या छोट्या सवयींमुळे जंतूंचा प्रसार रोखण्यास आणि संसर्गाचा धोका कमी करण्यास मदत होते..४. पुरेशी आणि शांत झोप घ्याचांगल्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे. झोपेमुळे शरीराला आराम मिळतो आणि दिवसभराचा थकवा दूर होण्यास मदत होते. प्रौढ व्यक्तींनी साधारणपणे रोज ७ ते ९ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी झोपण्याची आणि उठण्याची वेळ ठरवा. झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा वापर कमी करा आणि शांत वातावरणात झोपण्याचा प्रयत्न करा..५. रोज थोडा वेळ व्यायाम कराहवामान कोणतेही असो, शरीर सक्रिय ठेवणे गरजेचे आहे. रोज चालणे, सायकल चालवणे, योगासने किंवा हलका व्यायाम केल्याने शरीर तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते. नियमित व्यायामामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणे, ताण कमी करणे आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राखणे शक्य होते. आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करा. बाहेरचे हवामान अनुकूल नसेल, तर घरच्या घरीही व्यायाम करू शकता..मुंबई-पुण्यासह राज्यात पावसाची दमदार एंट्री! डेंग्यूपासून व्हायरल तापापर्यंत 'या' आजारांपासून राहा सावध.डॉक्टरांचा सल्ला घेणेही महत्त्वाचे!या सर्व गोष्टींसोबतच आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ऋतू बदलताना सतत सर्दी, खोकला, ताप किंवा इतर त्रास जाणवत असल्यास स्वतःच्या मनाने औषधे घेण्याऐवजी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तसेच आधीपासून काही आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहार, व्यायाम आणि औषधांबाबत डॉक्टरांचे मार्गदर्शन घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.