जगण्याची गुणवत्ता

‘जिंदगी बडी होनी चाहिये बाबूमोशाय... लंबी नही..’ ‘आनंद’ चित्रपटातील हा प्रसिद्ध संवाद, आयुष्य जगण्यासाठी आहे हा किती सुंदर संदेश देतो.
सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे, प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी

आपल्या आरोग्य वर्तुळात सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो... रुग्ण वाचला ना? जीव अमूल्य आहेच; पण हजारो लोक वाचल्यानंतर वेदना, दमा, अपंगत्व, परालंबित्व याच्याशी झगडताना दिसतात... मग त्यांना निरोगी म्हणायचे का?

