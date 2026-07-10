आला पावसाळा.. आरोग्य सांभाळा....

डॉ. मालविका तांबे जून महिन्याची सुरुवात झाली की सगळ्यांचे डोळे आकाशाकडे लागतात. उकाड्यामुळे हैराण झाल्यामुळे कधी एकदा काळे ढग आकाशात जमा होऊन पावसाची एखादी सर येईल व जिवाला शांत करेल असे वाटते. पण प्रत्यक्ष पावसाळा सुरू झाला की मात्र चिखल, ओले कपडे, ओले केस, सतत छत्री, रेनकोट बरोबर ठेवण्याचा त्रास वगैरे गोष्टी आठवतात. त्याचबरोबर आठवतात ते सहजपणे होणारा सर्दी-खोकला, उफाळणारा दमा, अंगदुखी-सांधेदुखी हे त्रास. मला वाटते हवामान खात्याच्या सर्व अंदाजांची गल्लत करणाराही हाच एक ऋतू असावा. कुठे, कधी, किती पडेल याचे कोणत्याही प्रकारचे बंधन हा पाऊस पाळत नाही. म्हणूनच आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करता हा ऋतू सगळ्यांत अवघड असतो. हवेत असलेला गारवा, हवेत वाढलेली आर्द्रता, कमी झालेला सूर्यप्रकाश यामुळे शरीरातील अग्नी मंदावतो. अग्नी मंदावल्यामुळे काहीही चुकीचे खाण्यात आल्यास पोट बिघडणे, उलट्या, जुलाब, अपचन यांसारखे त्रास होऊ लागतात. हवेत असलेल्या प्रदूषणामुळे व स्वच्छता न बाळगल्यास अन्न-पाणी दूषित झाल्यामुळे या काळात संक्रामक आजार वाढायला लागतात. दोन-अडीच वर्षांपासून सर्वदूर धुमाकूळ घालणारा व आत्ता कुठे हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे असे वाटत असलेला कोरोना पावसाळ्याची चाहूल लागताच डोके वर काढू लागला आहे असे आढळते आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत आरोग्याची काळजी घेणे अतिशय महत्त्वाचे झालेले आहे..या काळात आहार घेताना स्वच्छतेची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे असते, अन्यथा जंतुसंसर्ग सहजपणे होऊन त्रास होताना दिसतात. दिवसभरात प्यायचे पाणी किमान २० मिनिटे उकळलेले व शक्यतो गरम असताना पिणे चांगले. पाणी उकळताना त्यात जलसंतुलन चूर्ण तसेच सोने घालून उकळल्याचा अधिक फायदा होतो. असे उकळलेले पाणी निर्जंतुक तर होतेच, बरोबर पचायलाही हलके होते. ऑफिसला वगैरे बाहेर जाताना असे उकळलेले पाणी आपल्याबरोबर ठेवणे उत्तम ठरते. बाहेरचे पाणी पिणे टाळावे. या काळात अन्नावर बुरशी लवकर येण्याची प्रवृत्ती असल्यामुळे घरी केलेले ताजे अन्न खाणे चांगले. या काळात फ्रीजमध्ये ठेवलेले अन्न टाळणेच श्रेयस्कर ठरते. आहार हलका अर्थात सुपाच्य असावा आणि भुकेच्या प्रमाणातच सेवन करावा. या काळात नवे धान्य टाळावे, तांदूळ, जव, गहू, ज्वारी, बाजरी वगैरे धान्ये या काळात वापरता येतात. मुगाचे कढण, साजूक तूप घालून मूग-तांदळाची पातळ खिचडी, कुळथाचे सूप किंवा पिठले, दह्याची निवळी या काळात चांगली समजली जाते. डाळिंब, सफरचंद, गोड मोसंबी वगैरे गोड फळांचे रस घेणे चांगले. थोडक्यात, आंबट गोड व खारट चवीचे अन्न या काळात घेणे श्रेयस्कर. स्वयंपाक करताना आले, हळद, हिंग, मिरी, ओवा, दालचिनी, पिंपळी, सैंधव यांचा उपयोग करणे उत्तम. या दिवसात हर्बल टी घेणे उत्तम असते, विशेषतः पावसात भिजल्यामुळे सर्दी, खोकला, ताप असा त्रास होत असल्यास तुळशी, गवती चहा, आले, पुदिना, खडीसाखर घालून केलेला हर्बल टी नक्की घ्यावा. असा हर्बल टी लहान मुलांनाही देता येतो. शक्य असल्यास संतुलनचा सॅन अमृत पासून बनविलेला हर्बल टी वर्षभर घेणे श्रेयस्कर ठरते. प्रतिकारशक्ती वाढण्याच्या दृष्टीनेही संतुलनचे सॅन अमृतपासून बनविलेला हर्बल टी किंवा फॉर्म्युला के २ पासून बनविलेला काढा यांचाही दिनचर्येत समावेश करणे उत्तम..पचन व्यवस्थित ठेवणे तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने तसेच पोट साफ ठेवण्याच्या दृष्टीने वरचे वर गरम पाणी पिणेही उत्तम असते. गार पाणी, फ्रोजन फूड, आइस्क्रीम, शीतपेये या ऋतूत टाळलेली बरी. बऱ्याच लोकांना पावसाळ्यात भजी खाण्याचा आनंद हवा असतो. दोन-चार भजी खाणे ठीक परंतु पोटभर भजी खाणे, तळलेले पदार्थ या काळात टाळणेच इष्ट, नाही तर घसा दुखणे वगैरे त्रास होऊ शकतात. हा काळ जंतुसंक्रमणाचा काल असल्यामुळे तसेही या काळात नाकाला रुमाल वा फडके बांधणे योग्य असते असेही सांगितलेलेच आहे. सध्या तर मास्क उपलब्ध असतातच. भोवतालची हवा शुद्ध करण्याच्या दृष्टीने गुग्गुळ, ओवा, चंदन, विडंग वगैरे घटकद्रव्ये असलेला संतुलन प्युरिफायर धूप किंवा संतुलन टेंडरनेस धूप निखाऱ्यावर टाकून केलेला धूप घरात करणे उत्तम ठरते. या काळात सांधेदुखी, कंबरदुखी तसेच त्वचाविकार वाढताना दिसतात. हे टाळण्यासाठी आयुर्वेदिक सिद्ध तेले नियमाने वापरणे योग्य असते. पाठीवर संतुलन कुंडलिनी सिद्ध तेल आणि सांध्यावर संतुलन शांती सिद्ध तेल लावणे चांगले. बाहेर पाऊस पडत असल्यामुळे या काळात घराबाहेर पडणे अर्थात चालणे कमी होते. परंतु निदान घरातल्या घरात चालणे, नियमित प्राणयाम करणे तसेच घरातल्या घरात कार्यरत राहणे आवश्यक असते. .या काळात तळपाय स्वच्छता ठेवणेही आवश्यक असते. त्यादृष्टीने तळपाय कोरडे ठेवावेत, अन्यथा दोन बोटांच्या जागेत बुरशीजन्य इन्फेक्शन होऊ शकते. या काळात नखे वाढवू नयेत. नखांवर सुद्धा संतुलन अभ्यंग सिद्ध (तिळ) तेलासारखे सिद्ध तेल लावावे. पादाभ्यंग करण्यानेही तळपायाला इन्फेक्शन होणे टाळले जाऊ शकते. पाय घसरून पडण्याची शक्यता लक्षात घेता या काळात पादत्राणेही विचार करूनच वापरावीत. अशा प्रकारे आपल्या आहाराची काळजी घेतली, आपल्या दिनचर्येत नियम व स्वच्छता बाळगली तर पावसाळ्यासारखा कठीण ऋतूतही आपल्याला आरोग्य सांभाळणे सहज साध्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.