कच्च्या पालेभाज्या,फळे खाताय? 'सायक्लोस्पोरियासिसचा' वाढतोय धोका! 'ही'आहेत लक्षणे...

Cyclosporiasis: जर तुम्ही कच्चे सॅलड किंवा न धुता फळे खात असाल, तर वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. सध्या अमेरिकेत 'सायक्लोस्पोरियासिस' या पोटाच्या गंभीर आजाराने थैमान घातले आहे. अमेरिकेच्या 'सीडीसी' (CDC) या आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार, ३४ राज्यांमध्ये तब्बल १,६०० हून अधिक लोकांना या आजाराची लागण झाली असून, शेकडो रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. कच्च्या पालेभाज्या आणि फळांवरील एका विशिष्ट जंतूमुळे हा संसर्ग पसरत असल्याचे समोर आले आहे.काय आहे 'सायक्लोस्पोरियासिस'?हा आजार 'सायक्लोस्पोरा कायटानेन्सिस' नावाच्या अतिसूक्ष्म जंतूमुळे होतो. जेव्हा मानवी विष्ठा किंवा दूषित पाणी लागलेले कच्चे अन्न, भाज्या किंवा फळे स्वच्छ न धुता खाल्ली जातात, तेव्हा हा जंतू शरीरात प्रवेश करतो. हा जंतू थेट लहान आतड्यावर हल्ला करतो आणि पोटाचे गंभीर आजार निर्माण करतो. हा आजार संसर्गजन्य नाही. म्हणजेच, हा आजार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे थेट पसरत नाही, तर तो फक्त दूषित अन्न किंवा पाण्यानेच होतो..लक्षणे: साधी पोटदुखी समजून दुर्लक्ष करू नकाया आजाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जंतू शरीरात गेल्यावर लगेच लक्षणे दिसत नाहीत. साधारण १० दिवसांनंतर त्रास सुरू होतो. यामुळे नेमके काय खाल्ल्याने विषबाधा झाली, हे ओळखणे कठीण होते.तीव्र आणि वारंवार होणारे पाणचट जुलाबपोटात प्रचंड पेटके येणे आणि गॅस होणेपोट खूप जास्त फुगणे (Bloating)मळमळ आणि उलट्या होणेकमालीचा थकवा जाणवणे आणि वजन घटणेआरोग्य तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हा आजार इतर साध्या पोटदुखीसारखा दोन दिवसांत बरा होत नाही, तर याचे रुग्ण अनेक आठवडे आजारी राहू शकतात..Bloating Hidden Health Conditions: दूध-ग्लूटेन बंद करूनही पोट फुगतंय? डॉ. सेठी सांगतात, 'हे' ४ आजार असू शकतात कारणीभूत.या खाद्यपदार्थांमुळे वाढतोय संसर्गहा जंतू अन्न शिजवल्यानंतर नष्ट होतो. त्यामुळे शिजवलेल्या अन्नातून याचा धोका नसतो. पण, कच्च्या खाल्ल्या जाणाऱ्या पदार्थांमुळे हा आजार पसरतो. प्रामुख्याने खालील पदार्थांबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे: १. कोथिंबीर, पुदिना २. सॅलड आणि कापलेली पालेभाजी (Lettuce) ३. रसबरी (Raspberries) आणि ब्लॅकबेरी ४. ओला मटारकोणाला आहे जास्त धोका?हा आजार सामान्यतः प्राणघातक नसला, तरी काही लोकांसाठी तो गंभीर ठरू शकतो.६५ वर्षांवरील वृद्ध नागरिक आणि लहान मुलेकर्करोगाचे (केमोथेरपी सुरू असलेले) रुग्णरोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेले इतर रुग्ण.स्वतःचा बचाव कसा करायचा?हात स्वच्छ धुवा: स्वयंपाक करण्याआधी, भाजी कापण्याआधी आणि जेवण्यापूर्वी हात साबणाने स्वच्छ धुवा.भाज्या आणि फळे स्वच्छ धुवा: कच्च्या भाज्या आणि फळे वाहत्या पाण्याखाली व्यवस्थित धुवून घ्या.गुळगुळीत फळांना प्राधान्य द्या: रसबरी किंवा सॅलडच्या पानांमध्ये जंतू लपून राहण्याची शक्यता जास्त असते. त्याऐवजी काकडी किंवा द्राक्षे यांसारखी गुळगुळीत पृष्ठभागाची फळे खाणे जास्त सुरक्षित आहे, कारण ती सहज साफ करता येतात.बाहेरचे सॅलड टाळा: सध्याच्या काळात बाजारातील कापलेले सॅलड किंवा पॅकबंद कापलेल्या भाज्या खाणे टाळा.जर जुलाब आणि पोट फुगण्याचा त्रास ५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकला, तर घरगुती उपाय न करता डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. यावर योग्य अँटीबायोटिक्स आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण (Hydration) टिकवून ठेवणारे उपचार उपलब्ध आहेत..Premium| Monsoon Health Tips for Kids: पावसाळ्यात मुलांची काळजी कशी घ्याल? जाणून घ्या बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.