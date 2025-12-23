वाचनाचा आधार

आशा नेगी ( लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)‘साक्षात्कारी’ कर्करोगकर्करोगासारखा आजार केवळ शरीरावर आघात करत नाही, तर मनालाही खोलवर जखमी करतो. अशा वेळी औषधांसोबतच ज्याची सर्वांत जास्त गरज असते, ती म्हणजे आशा. हीच आशा अनेकदा साहित्याच्या माध्यमातून मनात रुजते. कविता, कथा, लेख किंवा एखादं पुस्तक हे शब्दांचं जग कर्करोगाच्या अंधारात एक छोटासा प्रकाश देऊ शकतं. वाचन माणसाला काही काळ वेदनांपासून दूर नेतं, स्वतःशी संवाद साधायला शिकवतं आणि ‘मी यातून बाहेर पडू शकतो’ ही भावना निर्माण करतं. .माझ्या ‘ब्युटी ऑफ लाईफ’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने मला हा अनुभव प्रत्यक्षात अनेकदा आला. अनेक वाचकांचे फोन आले, संदेश आले. ‘तुमचं पुस्तक वाचून मला कॅन्सरशी लढण्याचं बळ मिळालं’, अशी भावना त्यांच्या शब्दांतून व्यक्त होत होती. ही केवळ प्रतिक्रिया नव्हती, तर त्या रुग्णांच्या मनात निर्माण झालेली नवी उमेद होती.कर्करोगामधून जाणारा प्रत्येक माणूस तीव्र आघातातून जात असतो. शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक. अशा वेळी एखादं पुस्तक वाचून ‘मी एकटा नाही’, ‘माझ्यासारखे इतरही यातून बाहेर पडले आहेत’, ‘माझं आयुष्य इथेच संपत नाही’ ही भावना त्याच्या मनात निर्माण होत असेल, तर तो क्षण त्याच्यासाठी अमूल्य ठरतो. त्या काही ओळी, कथा, कविता त्याला पुन्हा आयुष्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहायला शिकवतात..‘पेशंट’पलीकडे ओळख : कर्करोगामध्ये माणूस फक्त ‘पेशंट’ राहत नाही. साहित्य वाचताना तो पुन्हा एक वाचक, विचार करणारा, स्वप्न पाहणारा माणूस बनतो. ही ओळख परत मिळणं मानसिक आरोग्यासाठी फार महत्त्वाचं असतं.भीतीला शब्द मिळतात : अनेक रुग्ण भीती व्यक्त करू शकत नाहीत; पण त्यांना एखाद्या कवितेत, कथेत आपलीच भावना सापडते, तेव्हा ती भीती हलकी होते.साहित्य मौन तोडतं : कर्करोगाभोवती अनेकदा शांतता, अवघडलेपणा आणि न बोललेले प्रश्न असतात. लेखन आणि वाचन त्या मौनाला तोडतं, संवाद सुरू करतं.. स्वतःशी आणि समाजाशीही..रिकाम्या वेळाला अर्थपूर्णता : हॉस्पिटलमधले तास, केमोची प्रतीक्षा, एकाकीपणा या सगळ्या वेळेत साहित्य सोबत असेल तर तो वेळ वेदनांचा न राहता आत्मचिंतनाचा ठरतो.सकारात्मक कथा ‘रोल मॉडेल’ बनतात : कर्करोगावर मात केलेल्या व्यक्तींच्या कथा वाचताना रुग्णाला एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिळतं. ‘हे शक्य आहे’ ही भावना त्याला उपचारांशी चिकटून राहायला मदत करते.नातेवाईकांसाठीही आधार : कर्करोग रुग्णासह त्याच्या कुटुंबालाही झेलावा लागतो. साहित्य त्यांना समज, संयम आणि धैर्य देतं..जगण्याचा अर्थ नव्याने : कर्करोगानंतर आयुष्य पूर्वीसारखं राहत नाही. साहित्य त्या बदललेल्या आयुष्याशी जुळवून घ्यायला, नव्या अर्थाने जगायला शिकवतं.साहित्य कर्करोग बरा करत नाही, पण ते जगण्याची इच्छा नक्कीच मजबूत करतं. कारण शेवटी, शरीर उपचारांनी बरे होतं; पण मनाला आधार मिळतो तो शब्दांतून साहित्यातून. हीच तर आपल्या साहित्याची ‘ब्युटी’ आहे म्हणजे ‘ब्युटी ऑफ लाईफ’ आहे. माझं पुस्तक आज अनेकांच्या आयुष्यात आशेचा श्वास बनत आहे. एखादा पेशंट फोन करून ‘हे पुस्तक मला लढण्याचं बळ देतं’ असं सांगतो, तेव्हा तोच क्षण माझ्यासाठी खरा पुरस्कार ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.