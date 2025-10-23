Miscarriage Causes: सतत गर्भपात का होतो? मग डॉक्टरांकडून जाणून घ्या याची कारणे, लक्षणे आणि उपाय

थोडक्यात:सतत गर्भपातामुळे हार्मोनल असंतुलन, गुणसूत्रीय दोष, आणि गर्भाशयाच्या समस्यांमुळे होऊ शकतो.तणाव कमी करणे, संतुलित आहार घेणे आणि नशेपासून दूर राहणे गर्भपात टाळण्यासाठी मदत करतात.दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा गर्भपात झाल्यास त्वरित स्त्रीरोगतज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..Symptoms of Miscarriage: आई होणे प्रत्येक स्त्रीचं स्वप्न असतं. पण एखाद्या महिलेला गर्भधारणानंतर जर गर्भपात झाला, तर तो फार दुःखदायी असतो. सामान्यतः एकदाच गर्भपात होतो, पण काही महिलांना सतत हा त्रास होत असल्यास तो कोणत्याही गंभीर आरोग्य समस्येचा इशारा असू शकतो. चला दिल्लीतील स्त्रीरोग सुप्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. सलोनी चड्डा यांच्या मार्गदर्शनात याबाबत अधिक जाणून घेऊयात. .गर्भपाताची लक्षणं कोणती?हार्मोनल असंतुलनप्रोजेस्टेरोन, थायरॉईड किंवा इन्सुलिनसारख्या हार्मोनल कमतरता किंवा असंतुलन असल्यास गर्भाशय योग्य प्रकारे गर्भ सांभाळू शकत नाही आणि गर्भपात होऊ शकत.गुणसूत्रीय दोषआई - वडिलांपैकी कोणत्याही एका किंवा दोघांच्या क्रोमोसोममध्ये दोष असल्यास भ्रूणाचा विकास थांबू शकतो, ज्यामुळे गर्भपात होतो.प्रतिरक्षा प्रणालीची समस्याकाही वेळा शरीराची रोगप्रतिकारक प्रणाली भ्रूणाला परदेशी समजून त्याला हानी पोहोचवू शकते..NCERT AI Training: आनंदाची बातमी! आता NCERTकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 5 दिवसांची एआय ट्रेनिंग, अशा प्रकारे करा नोंदणी.गर्भाशयाच्या समस्याजसे की गर्भाशयातील फायब्रोइड, पॉलीप्स किंवा जन्मजात असामान्यता.इन्फेक्शनलैंगिक संक्रमित रोग किंवा मूत्रमार्गातील संसर्ग गर्भपाताचा धोका वाढवू शकतात.जीवनशैली आणि पर्यावरणीय कारणेतणाव, धूम्रपान, मद्यपान, कैफीनचे जास्त सेवन, प्रदूषण यामुळेही गर्भपात होण्याची शक्यता वाढते..गर्भपातची लक्षणेपोटात किंवा कंबरेत वेदनारक्तस्त्राव, हलका किंवा जास्त प्रमाणातथक्क्यांसारखे रक्त किंवा ऊतक बाहेर पडणेशरीरात कमजोरी किंवा थकवा जाणवणे.Abhyanga Snan Benefits: फक्त दिवाळीतच नाही! अभ्यंगस्नान शिशिर ऋतूपर्यंत करा आणि मिळवा वर्षभराची ऊर्जा.गर्भपात टाळण्यासाठी काय करावे?पूर्व तपासणी करुन घ्यागर्भधारणेपूर्वी थायरॉईड, हार्मोन, साखर आणि संसर्गाची तपासणी करणे गरजेचे आहे.संतुलित आहार आणि पोषणफोलिक ऍसिड, लोह, कॅल्शियम आणि जीवनसत्त्वे पुरेसे घ्या.तणाव कमी करायोग, ध्यान आणि नियमित व्यायामाने मानसिक शांतता ठेवा.नशेपासून दूर रहाधूम्रपान, मद्यपान आणि अधिक कैफीनचे सेवन टाळा.डॉक्टरांचा सल्ला घ्यागर्भधारणेदरम्यान डॉक्टरांच्या सूचनांनुसार औषधे आणि तपासण्या नियमितपणे करा.तंदुरुस्त वजन सांभाळाफार जास्त वजन किंवा फार कमी वजन दोन्ही गर्भधारणेस धोका निर्माण करतात..FAQs1. सतत गर्भपात का होतो? (Why does recurrent miscarriage happen?)सतत गर्भपात हार्मोनल असंतुलन, गुणसूत्रीय दोष, गर्भाशयाच्या समस्या, संसर्ग आणि जीवनशैलीच्या कारणांमुळे होतो.2. गर्भपाताची प्रमुख लक्षणं कोणती? (What are the main symptoms of miscarriage?)पोटात वेदना, रक्तस्त्राव, थक्क्यांसारखे रक्त बाहेर पडणे, आणि शरीरात कमजोरी ही गर्भपाताची लक्षणं असू शकतात.3. गर्भपात टाळण्यासाठी काय उपाय करावेत? (What precautions should be taken to prevent miscarriage?)पूर्व तपासणी करणे, संतुलित आहार घेणे, तणाव कमी करणे, नशेपासून दूर राहणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार करणे गरजेचे आहे.4. डॉक्टरांशी कधी संपर्क साधावा? (When should I consult a doctor regarding miscarriage?)जर दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा गर्भपात झाला असेल तर त्वरित स्त्रीरोगतज्ञांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.