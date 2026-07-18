मोकळे व्हा : नात्यातील वागणूक आणि सवयी

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : माझ्या लग्नाला दहा वर्षे झाली आहेत. त्यांच्या बोलण्यात सतत इतर स्त्रियांचा विषय असतो. अनेक महिलांच्या संपर्कात असल्याचे ते सहजपणे सांगतात. ‘पुरुषांचे असे थोडेफार संबंध असतातच. तू मला कधीच रंगेहाथ पकडू शकणार नाहीस. मी तुला कधीच पुरावा मिळू देणार नाही,’ अशी वाक्ये ते वारंवार बोलतात. आमचा हॉटेल/मेसचा व्यवसाय असल्यामुळे अनेक महिला ग्राहक आणि कर्मचारीही येत असतात व त्यांच्याशी ते मोकळेपणाने बोलतात. त्यामुळे माझ्या मनात शंका निर्माण होते. मी त्यांना ‘कुठे गेला होतात?’ किंवा ‘उशीर का झाला?’ असे विचारले, तर ‘माझ्यावर संशय घेऊ नको. मला त्रास देऊ नको.’ असे म्हणतात. त्यांचा मोबाईलही ते मला पाहू देत नाहीत. माझा रंग सावळा आहे, तर त्यांचा गोरा. त्यावरूनही ते मला टोमणे मारतात. नंतर मात्र ‘मी तुझी मस्करी करत होतो. तूच मनाला लावून घेतेस. मी तुझ्याशी प्रामाणिक आहे,’ असे सांगतात. त्यांच्या अशा बोलण्यामुळे माझ्या मनात असुरक्षितता, संभ्रम आणि संशय वाढत आहे. ते खरोखरच मस्करी करत आहेत की या बोलण्यात काही तथ्य आहे, हे मला समजत नाही. मी या परिस्थितीकडे कसे पाहावे?.उत्तर : तुमच्या मनात निर्माण झालेला गोंधळ आणि अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. पती-पत्नीच्या नात्याचा पाया हा विश्वास, भावनिक सुरक्षितता आणि परस्पर आदर यांवर उभा असतो. त्यामुळे जोडीदाराच्या मनात वारंवार संशय निर्माण होईल अशी विधाने करणे किंवा त्यानंतर ‘मी मस्करी करत होतो,’ असे म्हणणे योग्य नाही. नात्यात विनोद आणि मस्करी असावी, पण ती समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांचा आदर राखणारी असावी. जो विनोद वारंवार असुरक्षितता, अपमान किंवा संशय निर्माण करतो, तो विनोद राहत नाही; तो नात्यात दुरावा निर्माण करू लागतो. जोडीदाराच्या मनातील भीती, वेदना किंवा भावनांची खिल्ली उडवणे हे कोणत्याही निरोगी नात्यासाठी पोषक नसते..कोणताही ठोस पुरावा नसताना केवळ त्यांच्या बोलण्यावरून विवाहबाह्य संबंध आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, पतीने स्वतःच्या वागण्याचा आणि बोलण्याचा पत्नीच्या मनावर काय परिणाम होतो, याबाबत गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. तुम्ही प्रत्येक वेळी वाद घालण्याऐवजी शांतपणे त्यांना सांगा, ‘तुमच्या या बोलण्यामुळे मला असुरक्षित वाटते. तुमची मस्करी मला आनंद देत नाही, उलट आपल्या नात्यात अविश्वास निर्माण करते.’ अनेक वेळा जोडीदाराला आपल्या बोलण्याचा परिणाम लक्षात येत नाही..विश्वास हा केवळ ‘मी प्रामाणिक आहे’ असे सांगून निर्माण होत नाही; तो सातत्याने प्रामाणिक, संवेदनशील आणि पारदर्शक वागण्यातून निर्माण होतो. नाते टिकवायचे असेल, तर दोघांनीही एकमेकांच्या भावनांचा आदर करणे, अनावश्यक संशयाला खतपाणी घालणारी भाषा टाळणे आणि संवादातून विश्वास दृढ करणे हीच खरी नात्याची ताकद आहे..प्रश्न : माझ्या लग्नाला सहा वर्षे झाली आहेत. माझी पत्नी स्वभावाने प्रेमळ, कुटुंबाची काळजी घेणारी आणि जबाबदार आहे; परंतु तिची एक सवय आमच्या नात्यात सतत तणाव निर्माण करत आहे. तिला वेळेचे अजिबात भान राहात नाही. कोणत्याही कार्यक्रमाला, लग्नसमारंभाला, डॉक्टरांच्या भेटीला किंवा नातेवाइकांकडे जाताना ती नेहमी उशिरा पोहोचते. अनेक वेळा आमच्या ट्रेन, बस आणि फ्लाइट चुकल्या आहेत. एकदा तर महत्त्वाच्या नोकरीच्या मुलाखतीलाही ती उशिरा पोहोचली होती. मी अनेक वेळा तिला समजावून सांगितले, वेळेआधी तयारी करायला सांगितले, वारंवार आठवण करून दिली; पण फारसा बदल झाला नाही. त्यामुळे आमच्यात सतत वाद होतात. आता तिच्याबरोबर कुठेही जाण्याची माझी इच्छा होत नाही. तिच्या या सवयीमुळे मी इतका वैतागलो आहे की तिच्यासह आयुष्य घालवणेच कठीण वाटू लागले आहे. कधी कधी या कारणामुळे घटस्फोटाचा विचारही मनात येतो. मी काय करावे?.उत्तर : तुमचा त्रास समजण्यासारखा आहे. वेळ न पाळण्याची सवय केवळ कार्यक्रमांना उशीर होण्यापुरती मर्यादित राहत नाही; ती अनेकदा जोडीदाराच्या मनात निराशा, राग आणि असहायतेची भावना निर्माण करते. त्यामुळे तुमची नाराजी स्वाभाविक आहे. मात्र, या समस्येकडे फक्त निष्काळजीपणा म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. मानसशास्त्रामध्ये ‘प्लॅनिंग फॅलसी’ ही संकल्पना सांगितली जाते. काही व्यक्तींना एखादे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्षात किती वेळ लागेल, याचा नेहमीच चुकीचा अंदाज येतो. त्यांना वाटते, ‘हे काम १५-२० मिनिटांत होईल’- पण प्रत्यक्षात त्यासाठी ४० ते ४५ मिनिटे लागतात. त्यामुळे त्यांचा हेतू उशीर करण्याचा नसतो; त्यांच्या वेळेच्या नियोजनातच त्रुटी असतात. याचा अर्थ असा नाही की ही सवय दुर्लक्षित करावी. वेळेचे नियोजन शिकणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रयत्नही करावे लागतात. मोबाईल रिमाइंडर, आधीच तयारी करणे, प्रत्येक कामासाठी प्रत्यक्ष लागणारा वेळ लक्षात घेणे आणि अतिरिक्त वेळ राखून ठेवणे यांसारख्या छोट्या सवयी उपयुक्त ठरू शकतात..परंतु केवळ वेळ न पाळण्याच्या या एका सवयीमुळे विवाह संबंध तोडण्याचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही गुण आणि काही मर्यादा असतात. वैवाहिक जीवन म्हणजे परिपूर्ण व्यक्ती शोधणे नव्हे, तर एकमेकांच्या स्वभावातील मर्यादा समजून घेत त्यावर एकत्र काम करणे होय. स्वतःला एक प्रश्न विचारा- तुमच्या पत्नीमध्ये असलेले इतर चांगले गुण या एका सवयीपेक्षा कमी महत्त्वाचे आहेत का? जर नात्यात प्रेम, प्रामाणिकपणा, विश्वास आणि परस्पर आदर टिकून असेल, तर अशा सवयींमध्ये योग्य प्रयत्नांनी बदल घडवता येऊ शकतो..घटस्फोट हा कोणत्याही सवयीवरची पहिली प्रतिक्रिया नसावी; तो शेवटचा पर्याय असतो. नाते टिकवण्याची इच्छा दोघांचीही असेल, तर अशा अनेक समस्या संवाद, समजूतदारपणा आणि योग्य नियोजनामुळे कमी होऊ शकतात. अनेकदा व्यक्ती बदलण्यापेक्षा समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, तरी नात्यात मोठा सकारात्मक बदल घडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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