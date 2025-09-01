Body Pain: शारीरिक वेदनांपासून सुटका हवीय? मग 'या' जीवनसत्त्वांनी मिळवा त्वरित आराम

Best vitamins for joint and muscle pain relief: आजकाल आपल्या सर्वांची जीवनशैली इतकी बदलली आहे की प्रत्येकाच्या शरीराच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात वेदना होतात. याची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की बसणे, झोपणे आणि योग्य पद्धतीने उभे न राहणे आणि हाडांची कमकुवतपणा. परंतु जर हे सर्व ठीक झाल्यानंतरही तुम्हाला वेदना होत असतील तर ती चिंतेचा विषय बनते. शरीरात कुठेही वेदना होणे म्हणजे तुमचे शरीर तुम्हाला ओरडत आहे की त्याला पोषक घटक मिळत नाहीत. हे पोषक घटक कोणते हे जाणून घेऊया. .व्हिटॅमिन डी हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असलेले कॅल्शियम आणि फॉस्फरस शरीराला शोषण्यास मदत करण्यासाठी व्हिटॅमिन डी आवश्यक आहे. त्याच्या कमतरतेमुळे हाडांची कमकुवतपणा, ऑस्टियोपोरोसिस आणि स्नायू दुखणे होऊ शकते. त्यामुळे अनेकदा कंबरदुखी आणि सांधेदुखी होते. लोक सहसा असे गृहीत धरतात की व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे होणारे वेदना सामान्य थकवा आहे. म्हणून, दररोज सकाळी10-15 मिनिटे उन्हात बसा. जर हे शक्य नसेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर सप्लिमेंट्स घेणे सुरू करा..व्हिटॅमिन बी १२ निरोगी मज्जासंस्थेसाठी व्हिटॅमिन बी12 आवश्यक आहे. ते लाल रक्तपेशी तयार करण्यास देखील मदत करते. परंतु जर त्याची कमतरता असेल तर न्यूरोपॅथी होऊ शकते, ज्यामुळे हातपायांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्न होणे आणि तीव्र वेदना होऊ शकतात. ही वेदना अनेकदा जळजळ किंवा टोचल्यासारखी वाटते. शाकाहारी लोकांमध्ये त्याची कमतरता अधिक सामान्य आहे कारण ती प्रामुख्याने मांसाहारी पदार्थांमध्ये आढळते..व्हिटॅमिन बी1व्हिटॅमिन बी 1 ला थायमिन असेही म्हणतात. जे शरीरात ऊर्जा वाढवण्याचे काम करते. ते मज्जासंस्था आणि स्नायूंचे कार्य चालू ठेवण्यास देखील मदत करते. जर त्याची कमतरता असेल तर बेरीबेरी रोग होऊ शकतो, ज्यामुळे स्नायूंमध्ये वेदना, अशक्तपणा आणि पेटके येतात. या वेदनांसोबत अनेकदा थकवा आणि आळस येतो..व्हिटॅमिन सीव्हिटॅमिन सी हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट आहे, जे कोलेजन उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. कोलेजन हे हाडे, स्नायू, त्वचा आणि सांधे यासाठी एक महत्त्वाचे प्रथिन आहे. व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे स्कर्व्ही होऊ शकतो, ज्याची लक्षणे सांधेदुखी, स्नायू दुखणे, सूज आणि थकवा यासारखी असतात. या वेदनांसोबत अनेकदा सांधे आणि स्नायूंमध्ये कडकपणा येतो..व्हिटॅमिन के 2शरीरात कॅल्शियमचे वितरण नियंत्रित करण्यासाठी व्हिटॅमिन के2 महत्वाचे आहे. ते कॅल्शियम हाडांमध्ये जमा होते याची खात्री करते, धमन्या आणि मऊ ऊतींमध्ये नाही. त्याच्या कमतरतेमुळे हाडे कमकुवत होऊ शकतात आणि ऑस्टियोपोरोसिस होऊ शकतो. ज्यामुळे हाडे आणि सांधेदुखी होते. व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन के२ दोन्ही एकत्रितपणे हाडांचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात. .प्रश्न: शारीरिक वेदना कमी करण्यासाठी कोणती जीवनसत्त्वे सर्वात प्रभावी आहेत?उत्तर: व्हिटॅमिन डी, बी12, सी आणि मॅग्नेशियम वेदना कमी करण्यासाठी प्रभावी आहेत, कारण ते हाडे, स्नायू आणि मज्जातंतूंना बळकटी देतात. .प्रश्न: व्हिटॅमिन डी ची कमतरता वेदनांशी कशी संबंधित आहे? उत्तर: व्हिटॅमिन डी ची कमतरता हाडे आणि सांध्यांना कमकुवत करते, ज्यामुळे सतत दुखणे आणि जळजळ होऊ शकते..प्रश्न: मॅग्नेशियमयुक्त आहारात कोणते पदार्थ समाविष्ट करावे? उत्तर: पालक, काजू, बदाम, केळी आणि संपूर्ण धान्य मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत आहे..प्रश्न: जीवनसत्त्वे घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला का घ्यावा?उत्तर: अतिरिक्त जीवनसत्त्वांचे सेवन हानिकारक ठरू शकते, त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.