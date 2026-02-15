वाढत्या 'एक्यूआय'चा आरोग्याला धोका; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे आवाहन

शहरांसह राज्यातील अनेक भागांत हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एक्यूआय) सातत्याने वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी वाढत्या एक्यूआयकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले, की 'एक्यूआय हा केवळ आकडा नसून तो आपल्या फुप्फुसांपासून हृदय, त्वचा आणि एकूण ऊर्जा पातळीपर्यंतच्या आरोग्याचे रोजचे रिपोर्ट कार्ड आहे.'.स्वच्छ हवा ही आरोग्याची पहिली अट असून, प्रत्येक श्वासासोबत आपल्या आरोग्याचे भविष्य ठरत असते, हे लक्षात ठेवणे काळाची गरज असल्याचे डॉ. विंकी रुघवानी यांनी नमूद केले. डॉ. रुघवानी यांच्या मते, प्रदूषित हवेत असलेले सूक्ष्म कण श्वसनमार्गातून शरीरात प्रवेश करून दमा, ब्राँकायटिस, हृदयरोग, त्वचारोग तसेच थकवा व डोकेदुखीसारख्या तक्रारी वाढवू शकतात. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक, गर्भवती महिला आणि दीर्घ आजार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. .Pneumonia Cases: तापमान बदलाचा फटका; हवामान बदलामुळे सर्दी-खोकल्याचा प्रादुर्भाव, पुण्यात न्यूमोनियाच्या रुग्णांत वाढ!.वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी रोजचा एक्यूआय तपासणे, अत्यावश्यक नसल्यास बाहेर जाणे टाळणे, बाहेर पडताना मास्कचा वापर करणे आणि घरातील हवामान शुद्ध ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. माहितीपूर्ण राहा, मास्क वापरा आणि श्वासोच्छ्वासाबाबत शहाणपणाने निर्णय घ्या, असे आवाहनही केले..Air Pollution & Mental Health: प्रदूषणामुळे डिप्रेशन-एंग्जायटीचा वाढतोय धोका! हवेतील PM2.5 चा मेंटल हेल्थशी थेट संबंध; तज्ज्ञांचा इशारा.ठोस पावले उचलण्याची गरजहवामानातील बदल, वाहनांची वाढती संख्या, बांधकामे आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे एक्यूआय वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी मिळून प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही डॉ. रुघवानी यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.