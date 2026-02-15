आरोग्य

वाढत्या 'एक्यूआय'चा आरोग्याला धोका; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे आवाहन

Rising AQI Levels Pose Serious Health Risks: वाढत्या AQI मुळे श्वसन, हृदय आणि एकूणच आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून नागरिकांनी वेळीच काळजी घ्यावी, असा आरोग्यतज्ज्ञांचा इशारा आहे.
Doctors Urge Caution as Air Pollution Levels Continue to Climb

Doctors Urge Caution as Air Pollution Levels Continue to Climb

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शहरांसह राज्यातील अनेक भागांत हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एक्यूआय) सातत्याने वाढत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी वाढत्या एक्यूआयकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले, की 'एक्यूआय हा केवळ आकडा नसून तो आपल्या फुप्फुसांपासून हृदय, त्वचा आणि एकूण ऊर्जा पातळीपर्यंतच्या आरोग्याचे रोजचे रिपोर्ट कार्ड आहे.'

Loading content, please wait...
pollution
air pollution
airpollution
health
Healthcare
health effects of pollution

Related Stories

No stories found.