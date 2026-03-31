वाढत्या उन्हामुळे हिटस्ट्रोकची शक्यता वाढलीय! जाणून घ्या शरीरात काय बदल होतात आणि स्वत:ला वाचवण्यासाठी कोणते सोपे उपाय करता येतील

Health News in Marathi: दुपारी घराबाहेर पडल्यानंतर चेहऱ्यावर जाणवणारं तिखट ऊन, दोनच पावलं टाकताच येणारा घाम आणि अचानक चढणारी अशक्तपणा–असं चित्र आता रोजचं झालं आहे. यंदाचा उन्हाळा नेहमीपेक्षा लवकर सुरू झाला असून उष्णतेची तीव्रताही अधिक जाणवते आहे. अशा वाढत्या तापमानामुळे शरीरावर मोठा ताण येतो आणि न कळत लू लागणे किंवा हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) सारख्या गंभीर तक्रारी उद्भवू शकतात. त्यामुळे ही फक्त उकाड्याची समस्या नसून आरोग्यासाठीचा एक गंभीर इशारा आहे, जो वेळेत ओळखणं अत्यंत आवश्यक आहे..उन्हाळ्यात शरीरात काय होतं? आपलं शरीर नेहमी थंड राहण्याचा प्रयत्न करतं. जेव्हा बाहेरचे तापमान वाढतं, तेव्हा शरीर आपला उष्णता संतुलित ठेवण्यासाठी घाम आणतो आणि शरीरातील गरमी बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करतं. पण जर गरमी खूप जास्त झाली, तर शरीरासाठी स्वतःला थंड ठेवणं कठीण होऊ लागतं आणि यामुळे वेगवेगळे त्रास सुरू होतात..उष्णतेमुळे होणारे त्रास1. पाणी कमी होणं (डिहायड्रेशन)जास्त घाम आला की शरीरातील पाणी कमी होतंलक्षणं:खूप तहान लागणंडोकं दुखणंचक्कर येणंथकवा.2. खूप थकवा येणं (Heat Exhaustion)शरीर खूप गरम झालं की:खूप घाम येतोअशक्तपणा वाटतोमळमळ होतंअंगात गोळे येतात3. हीट स्ट्रोक (सर्वात धोकादायक)ही अवस्था खूप गंभीर असतेलक्षणं:शरीर खूप गरम होणंघाम बंद होणंगोंधळ होणंबेशुद्ध पडणंअशी लक्षणं दिसली तर लगेच डॉक्टरांकडे जाणं गरजेचं आहे..शरीरावर काय परिणाम होतो?हृदयाला जास्त काम करावं लागतंशरीरात पाणी कमी झालं तर किडनीवरही परिणाम होतो.उष्णतेपासून कसं वाचाल?भरपूर पाणी प्याताक, नारळपाणी, लिंबूपाणी प्याहलके आणि सैल कपडे घालादुपारी १२ ते ४ या वेळेत बाहेर जाणं टाळाबाहेर पडताना टोपी/छत्री वापराशक्यतो थंड ठिकाणी राहा.