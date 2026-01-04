Rising Respiratory Diseases in India: श्वसनविकाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ; वेळीच लक्षणे ओळखणे गरजेचे

शहरात श्वसनविकाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून जानेवारीपासून ते १२ डिसेंबरपर्यंत श्वसनविकारासह फ्लूचे सर्वाधिक ४१ हजार ५१३ रुग्ण आढळून आले आहेत. तर, त्याखालोखाल अतिसाराचे सर्वाधिक ९ हजार रुग्ण आढळले आहेत. त्यांच्यावर महापालिकेच्या दवाखान्यांत उपचार करण्यात आले.शहरातील वाढती वाहतूक, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि कचरा जाळण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे हवेची स्थिती अधिकच गंभीर होत चालली आहे. वाढलेले वायू प्रदूषण हे प्रामुख्याने श्वसनविकारांना कारणीभूत ठरते. त्यामुळे दमा, खोकला या लक्षणांमध्ये वाढ होत आहे. त्याचबरोबर श्वसनविषयक आजारांमुळे जसे स्वाईन फलू, श्वसननलिकेचा संसर्ग आदी कारणांमुळे श्वसनविकाराचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले असून यावर्षी त्याचे प्रमाण अधिक आहे..गेल्या काही दिवसांत शहरातील विविध केंद्रांवर हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्युआय) चे चिंताजनक आकडे नोंदविले जात आहेत. रविवारी (ता. २८) शहरातील शिवाजीनगर (२२२), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (२०२) या ठिकाणी हवा 'खराब' श्रेणीत नोंदवली गेली आहे. दररोज याच प्रकारची हवेची नोंद होते. ही स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास नागरिकांमध्ये श्वसनविकार, दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाच्या आजारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती आहे. शहरातील वाढते वाहतूक प्रदूषण, बांधकाम धूळ आणि कचरा जाळण्याचे प्रमाण यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत असल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात..रुग्णसंख्या(स्रोत : पुणे महापालिका आरोग्य विभाग, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५)४१ हजार - श्वसनसंसर्ग आणि फ्लू-सदृश आजार९ हजार ५ - तीव्र अतिसार१७९ - आमांश (जुलाब)१३३ - विषाणुजन्य कावीळ२१२ - टायफॉइड२१ - लेप्टोस्पायरोसिस१ - कॉलरा.वाढते प्रदूषण आणि 66 गर्दीमुळे श्वसन संसर्ग झपाट्याने पसरतो, खोकला, दम लागणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे या लक्षणांकडे नागरिकांनी दुर्लक्ष न करता वेळेवर तपासणी करून घ्यावी, मास्कचा वापर करावा आणि हातांची स्वच्छता राखावी महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेकडून सर्व शासकीय दवाखान्यांत तपासणी आणि औषधोपचार उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा.- डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.