Risk of Blood Clots in Legs After Delivery: प्रसूतीनंतर पायात रक्ताच्या गाठीचा धोका; डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे आवाहन

Blood Clots After Childbirth Can Be Dangerous: गर्भधारणे दरम्यान होणारे हार्मोनल आणि शारीरिक बदल आई व बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असले तरी काही वेळा ते आरोग्यविषयक धोक्यांना आमंत्रण देतात. त्यातीलच खोल नसांमध्ये रक्ताची गाठ होणे (डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजेच डीव्हीटी) ही एक गंभीर पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारी समस्या आहे. त्यामुळे धोके ओळखून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार घ्यावे, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येते..गर्भधारणेदरम्यान शरीरात रक्त किंचित दाट होण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया सुरू होते. प्रसूतीदरम्यान होणारा रक्तस्त्राव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा बदल उपयुक्त असतो. मात्र त्याच वेळी खोल नसांमध्ये रक्ताच्या गाठी तयार होण्याचा धोका वाढतो. तज्ज्ञांच्या मते, डीव्हीटी ही अवस्था फार सामान्य नसली तरी ती गंभीर आहे. अंदाजे प्रत्येक ५०० ते २,००० गर्भधारणांपैकी एका गर्भवतीमध्ये ही समस्या दिसून येते, असे डॉ. सुरभी सिद्धार्थ सांगतात..गर्भवती तसेच नव्याने प्रसूती झालेल्या महिलांनी पायातील सूज किंवा वेदनांकडे दुर्लक्ष करू नये. डॉपलर अल्ट्रासाऊंडद्वारे डीव्हीटीचे अचूक निदान करता येते आणि वेळेवर उपचार केल्यास आई व बाळ दोघांचीही सुरक्षितता राखता येते.- डॉ. सुरभी सिद्धार्थ, प्रसूती व स्त्रीरोग तज्ज्ञ.