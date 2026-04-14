इनर इंजिनिअरिंग : संगीत : शांततेतून जन्मलेले

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनसद्गुरू : संगीत ही केवळ ध्वनींची एक सुश्राव्य मांडणी आहे. ध्वनी हा मुळात एक कंप असतो. ध्वनींच्या या नमुन्यांचा योग्य प्रकारे वापर केला, तर मानवी यंत्रणेवर आणि सभोवतालच्या वातावरणावर त्यांचा प्रचंड प्रभाव पडू शकतो; कारण भौतिक अस्तित्व हे मुळात कंपनांचा किंवा ध्वनींचाच एक गुंतागुंतीचा मिलाफ असते.या संस्कृतीत, आपण विविध नमुन्यांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा शोध घेतला आणि मंत्र शोधून काढले. मंत्र म्हणजे ध्वनीची तांत्रिकदृष्ट्या योग्य रचना. परंतु ती सौंदर्यदृष्ट्या सुखकारक असणे आवश्यक नाही. मंत्रात, सौंदर्यात्मक आनंदापेक्षा तांत्रिक शुद्धता जास्त महत्त्वाची असते. भारतीय शास्त्रीय संगीत हे मंत्रांचाच एक बदल आहे, जिथे सौंदर्यशास्त्र हे ध्वनींच्या तांत्रिक मांडणीइतकेच महत्त्वाचे बनते..भारतीय शास्त्रीय संगीत हे संगीताचे असे एकमेव स्वरूप आहे, ज्याच्या मागे एक सूत्र आहे, जे अनेक प्रकारे वापरले जाऊ शकते. इतर सर्व संगीत प्रकार फक्त श्राव्य प्रकारे वाजवले जातात. त्यात कोणतीही तांत्रिक परिपूर्णता नसते. परंतु भारतीय शास्त्रीय संगीतात- विशेषतः दक्षिण भारतात - खूप गणित असते. एक संगीतकार नेहमीच मोजत असतो आणि शेवटी तो मोजणी न करता मोजायला शिकतो, कारण एक असे गणितीय सूत्र असते, ज्यावर संपूर्ण संगीतरचना बांधली जाते. गणित ही आपण बनवलेली गोष्ट नाही. गणित हा निर्मितीचाच कणा आहे. भौतिक निर्मितीचा अर्थ लावण्याचा हा एक मार्ग आहे, कारण विश्वात एक मूलभूत भूमिती आहे.जर तुम्ही शांत झालात- आणि शांत म्हणजे केवळ तोंड मिटणे नाही, तर मनात कोणतीही गजबज नसणे - मग तुम्हाला प्रत्यक्ष जीवनाचेच संगीत ऐकू येईल. याचे कारण असे, की मानवी रचना ही एका विशिष्ट आराखड्यावर आणि नमुन्यावर आधारित आहे. तिला एक विशिष्ट भूमिती असते आणि तिला एक प्रकारचा कंप जोडलेला असतो. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही एखाद्या वृक्षाकडे पाहिले, तर त्यालाही एक विशिष्ट कंप जोडलेला असतो. जर तुम्ही तो कंप अनुभवू शकलात, तर या अवस्थेला आपण 'ऋतंभरा प्रज्ञा' असे म्हणतो..ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणजे, तुम्ही रूप आणि ध्वनी यांच्यातील संबंधाबाबत जागरूक झाला आहात. जर तुम्ही एखाद्या रूपातून उमटणाऱ्या ध्वनीचे आकलन केले, तर त्या रूपाचे वर्णन करण्यासाठी त्या ध्वनीचा विविध प्रकारे वापर कसा करावा आणि केवळ ध्वनी उच्चारून त्या रूपाला स्पर्श करून त्याचा अनुभव कसा घ्यावा हे तुम्ही शिकता. हाच ध्वनी, जेव्हा तांत्रिक स्वरूपात प्रकट होतो, तेव्हा त्याला 'मंत्र' म्हणतात. जेव्हा तो कलात्मक स्वरूपात प्रकट होतो, तेव्हा त्याला 'संगीत' म्हणतात. परंतु महत्त्वाची गोष्ट अशी की, जर तुम्हाला अंतर्मनातून काही शिकायचे असेल, तर तुम्हाला शांत व्हावे लागेल.तुम्हाला संगीत हा विषय जाणून घ्यायचा असेल, तर त्याच्याकडे पाहू नका; तुम्ही शांततेला जाणून घेणे आवश्यक आहे. शांतता नसेल, तर ध्वनी हा एक निरर्थक गोंधळ ठरतो. जर चित्र काढायचे असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला एका कोऱ्या कॅनव्हासची गरज असते, नाही का? अगदी त्याचप्रमाणे, शांतता असेल, तरच ध्वनीची शक्यता निर्माण होते..