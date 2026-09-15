अस्थिबोध : रोबोच्या मदतीने कण्याची शस्त्रक्रिया

डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जनडॉक्टर, आता कण्याची शस्त्रक्रिया रोबोट करणार का?’’ रोबोटिक स्पाईन सर्जरीबद्दल रुग्ण विचारतात तो स्वाभाविक प्रश्न.‘रोबो’ म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर एक मशीन येतं, जे स्वतः निर्णय घेईल, शस्त्रक्रिया करेल आणि डॉक्टर फक्त बाजूला उभे राहतील. परंतु प्रत्यक्षात तसं अजिबात नाही. रोबो शस्त्रक्रिया करत नाही. सर्जनला शस्त्रक्रिया अधिक अचूकपणे करण्यासाठी मदत करतो..रोबोटिक स्पाईन सर्जरी म्हणजे काय?कण्याची रचना गुंतागुंतीची आहे. प्रत्येक मणक्याजवळ नस, स्पायनल कॅनॉल, रक्तवाहिन्या आणि इतर महत्त्वाच्या रचना असतात. त्यामुळे विशेषतः स्क्रू बसवण्याच्या शस्त्रक्रियेत अचूकता महत्त्वाची असते. या शस्त्रक्रियेत आधी रुग्णाच्या कण्याचं सविस्तर इॅमॅजिंग घेतलं जातं. त्या माहितीच्या आधारे संगणकावर कण्याचा थ्रीडी नकाशा तयार केला जातो..सर्जन या नकाशावर शस्त्रक्रियेचे नियोजन करू शकतो.स्क्रू कुठे बसवायचा? कोणत्या दिशेने बसवायचा?किती लांबीचा स्क्रू योग्य असेल?कण्याची रचना कशी सुधारायची?कोणत्या ठिकाणी किती सुधारणा आवश्यक आहे?म्हणजे शस्त्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच कण्याच्या आतल्या रचनेचा डिजिटल आराखडा तयार होतो..रोबोटिक स्पाईन शस्त्रक्रियेतनकाशा = कण्याचं थ्रीडी नियोजनसर्जन = निर्णय घेणारा तज्ज्ञरोबोटिक सिस्टिम = अचूक मार्गदर्शन करणारी मदतम्हणजे रोबो हा ‘सर्जनचा पर्याय’ नाही. तो सर्जनचे अचूक साधन आहे..रोबोटिक सिस्टिम सर्जनला मुख्यतः तीन गोष्टींमध्ये मदत करते.१) अचूक नियोजनशस्त्रक्रियेपूर्वी कण्याची रचना समजून घेऊन स्क्रू आणि शस्त्रक्रियेबाबत नियोजन करता येते.२) शस्त्रक्रियेच्यावेळी मार्गदर्शननियोजित मार्गानुसार सर्जनला मार्गदर्शन मिळतं.३) अचूकताविशेषतः जिथे काही मिलिमीटरचा फरकही महत्त्वाचा ठरू शकतो, तिथे अधिक अचूक मार्गदर्शन मिळणं उपयोगी ठरतं..कोणत्या शस्त्रक्रियेत फायदा?प्रत्येक रुग्णाला रोबोची गरज असतेच असं नाही. काही गुंतागुंतीच्या परिस्थितींमध्ये त्याचा उपयोग विशेष महत्त्वाचा ठरू शकतो.उदा.सरकलेले मणकेकण्याचे फ्रॅक्चरवाकलेला कणाआधी झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतर पुन्हा शस्त्रक्रियास्क्रू बसविण्यासाठी अचूकता आवश्यक असतेरुग्णाची शस्त्रक्रिया रोबोनेच करायचं असं नाही. सर्वप्रथम गरज असते ती योग्य निदान + योग्य शस्त्रक्रिया + योग्य नियोजन. यानंतर उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा योग्य ठिकाणी वापर केला जातो. कारण अत्याधुनिक मशीन असलं तरी अंतिम निर्णय स्पाईन सर्जनच घेतो. ‘मग डॉक्टरची गरजच काय?’ हा प्रश्न मजेशीर असला तरी खूप महत्त्वाचा आहे!.रोबोटला रुग्णाच्या वेदना समजत नाहीत. त्याला ‘एमआरआय’मधील प्रत्येक गोष्टीचा क्लिनिकल अर्थ स्वतःहून ठरवता येत नाही. कोणाला शस्त्रक्रियेची गरज आहे आणि कोणाला नाही, हे ठरवणंही रोबोचं काम नाही. रुग्णाची तपासणी, निदान, शस्त्रक्रियेची निवड, नियोजन आणि अंतिम निर्णय सर्जनच घेतात..पूर्वी :सर्जनचा अनुभव + एक्स-रे/इमॅजिंग + शस्त्रक्रियेचे नियोजनआज :सर्जनचा अनुभव + थ्रीडी नियोजन + नेव्हिगेशन + रोबोटिक सल्लाम्हणजे तंत्रज्ञानाने डॉक्टरची जागा घेतलेली नसून डॉक्टरच्या अनुभवाला तंत्रज्ञानाची अचूकता जोडली आहे..रुग्णाला याचा फायदा काय?शस्त्रक्रियेचे अचूक नियोजनस्क्रूच्या मार्गदर्शनात मदत होतेकण्याच्या महत्त्वाच्या रचनांपासून सुरक्षित अंतर राखण्यास मदत होतेगुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेत आत्मविश्वास वाढतोरोबोमुळे गुंतागुंत होण्याचा धोका शून्य होतो, अशी हमी देता येत नाही.स्पाईन सर्जरी फक्त ‘हाताने शस्त्रक्रिया’ करण्यापुरती राहिलेली नाही. इमेजिंग, नियोजन, नेव्हिगेशन, रोबोटिक साहाय्य आणि शस्त्रक्रिया असा तंत्रज्ञानाचा प्रवास तयार झाला आहे. परंतु या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी अजूनही रुग्ण आणि सर्जनचा निर्णय आहे. रोबो कितीही आधुनिक असला तरी योग्य रुग्णासाठी योग्य उपचार निवडण्याची जबाबदारी डॉक्टरचीच असते. रोबो कण्याचं ऑपरेशन स्वतः करत नाही. तो सर्जनला अधिक चांगलं पाहायला, अधिक अचूक नियोजन करायला आणि अधिक अचूकपणे काम करायला मदत करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.