आरोग्य

अस्थिबोध : रोबोच्या मदतीने कण्याची शस्त्रक्रिया

रोबोटिक स्पाईन सर्जरीत थ्रीडी नकाशा, नेव्हिगेशन आणि अचूक मार्गदर्शनाच्या मदतीने स्क्रू बसवण्यातील जोखीम कमी; तरी अंतिम निर्णय आणि जबाबदारी सर्जनचीच
Robotic spine surgery does not replace the surgeon; it combines 3D planning, navigation and robotic guidance to improve precision during complex spinal procedures.

Robotic spine surgery does not replace the surgeon; it combines 3D planning, navigation and robotic guidance to improve precision during complex spinal procedures.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जन

डॉक्टर, आता कण्याची शस्त्रक्रिया रोबोट करणार का?’’ रोबोटिक स्पाईन सर्जरीबद्दल रुग्ण विचारतात तो स्वाभाविक प्रश्न.

‘रोबो’ म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर एक मशीन येतं, जे स्वतः निर्णय घेईल, शस्त्रक्रिया करेल आणि डॉक्टर फक्त बाजूला उभे राहतील. परंतु प्रत्यक्षात तसं अजिबात नाही. रोबो शस्त्रक्रिया करत नाही. सर्जनला शस्त्रक्रिया अधिक अचूकपणे करण्यासाठी मदत करतो.

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