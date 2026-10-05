रशियात टेस्ट ट्यूब फुटली अन् पसरला अत्यंत घातक 'न्यूमोनिक प्लेग'! २८ वर्षीय महिला टेक्निशियनचा मृत्यू; १९७ जण क्वारंटाइन

Pneumonic Plague Outbreak Danger in Russia: रशियातील सायबेरिया भागातील 'इरकुत्स्क' (Irkutsk) शहरात जैविक संशोधनादरम्यान घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. प्रयोगशाळेत चाचणीदरम्यान जिवाणू असलेली टेस्ट ट्यूब फुटल्याने एका २८ वर्षीय महिला लॅब तंत्रज्ञाचा 'न्यूमोनिक प्लेग' (Pneumonic Plague) मुळे अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.या घटनेनंतर रशियन प्रशासनाने तातडीने कठोर प्रतिबंधात्मक पावले उचलली असून, तब्बल १९७ जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील ५ रुग्णालये बंद करण्यात आली असून अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत..नेमकं काय घडलं?हे धक्कादायक प्रकरण शेलेखोव्ह (Shelekhov) येथील 'अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूट'मधील आहे. मृत महिला संशोधकाचे नाव दारिया शिपिलोवा (Dariya Shipilova - वय २८) असे आहे.चुकीने फुटली टेस्ट ट्यूब: स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, दारिया शिपिलोवा प्रयोगशाळेत जिवंत बॅक्टेरिया असलेल्या नमुन्यांवर (Samples) काम करत होत्या. त्यादरम्यान त्यांच्याकडून चुकीने एक टेस्ट ट्यूब खाली पडून फुटली.संसर्गाची लक्षणे: यादरम्यान त्या थेट जिवंत न्यूमोनिक प्लेग जिवाणूंच्या संपर्कात आल्या. २९ सप्टेंबर ला त्यांना अत्यंत तीव्र निमोनियाच्या लक्षणांसह शेलेखोव्ह येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.उपचारादरम्यान मृत्यू: प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते. पण, १ ऑक्टोबरला उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..Heart Health: ताजी फळे खाणे की ज्युस पिणे? हृदयाच्या आरोग्यासाठी नक्की काय उत्तम? पाहा संशोधन!.१९७ जण विलगीकरणात; प्रशासनाकडून हाय-अलर्टया भयानक संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी रशियन प्रशासनाने तातडीने आपत्कालीन उपाययोजना राबवल्या आहेत-१९७ जण क्वारंटाइन: दारिया शिपिलोवा यांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संपर्कात आलेल्या सुमारे २०० हून अधिक लोकांची ओळख पटवून त्यातील १९७ जणांना वैद्यकीय देखरेखीखाली क्वारंटाइन करण्यात आले आहे.चाचण्या रिपोर्ट नेगेटिव्ह: 'द मॉस्को टाइम्स' आणि 'सीएनएन' (CNN) च्या अहवालानुसार, क्वारंटाइन केलेल्या सर्व लोकांचे लॅब रिपोर्ट सध्या नेगेटिव्ह आले असून कोणामध्येही संसर्गाची लक्षणे आढळलेली नाहीत.गव्हर्नरची शांततेची हाक: इरकुत्स्कचे गव्हर्नर इगोर कोबजेव्ह (Igor Kobzev) यांनी उपभोगता सुरक्षा संस्था 'रोस्पोट्रेबनाडजोर' (Rospotrebnadzor) सोबत तातडीची बैठक घेऊन नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले आहे..न्यूमोनिक प्लेग किती धोकादायक आहे?वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, न्यूमोनिक प्लेग हा प्लेगचा सर्वात दुर्मिळ आणि अत्यंत प्राणघातक प्रकार मानला जातो-थेट फुफ्फुसांवर हल्ला: हा संसर्ग मानवी फुफ्फुसांवर थेट हल्ला करतो.हवेतून प्रसार: हा आजार खोकला किंवा शिंकण्यातून बाहेर पडणाऱ्या Droplets (थेंबां) द्वारे अत्यंत वेगाने एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये पसरू शकतो.वेळेवर उपचारांची गरज: लक्षणे दिसू लागताच सुरुवातीच्या टप्प्यात अँटीबायोटिक्स (Antibiotics) न मिळाल्यास हा आजार शंभर टक्के प्राणघातक ठरू शकतो..परिस्थितीवर अमेरिकेची करडी नजररशियातील या संशयित प्लेगच्या उद्रेकावर अमेरिकन परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (US State Department) चिंता व्यक्त केली आहे. वॉशिंग्टन हे सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) आणि इतर जागतिक आरोग्य संस्थांच्या संपर्कात असून, अमेरिका रशियन अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाबाबत अधिकृत माहिती गोळा करत आहे. पूर्व सीआयए (CIA) अधिकारी डॅन हॉफमन यांच्या मते, अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणाही या जैविक अपघातावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..Japanese Encephalitis Virus: आसाममध्ये डासांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा जी-१ विषाणू प्रथमच आढळला; ‘एनआयव्ही’ पुण्याचे संशोधन अमेरिकन जर्नलमध्ये प्रकाशित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.