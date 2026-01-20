आरोग्य

तुम्ही कुठे जात आहात?

आयुष्य एका ठराविक साच्यात अडकवून न ठेवता, वेळोवेळी स्वतःच्या निर्णयांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे, असे सद्‍गुरू सांगतात. सजग बुद्धीने घेतलेले निर्णयच जीवनाला योग्य दिशा देतात.
Understanding Jnana Yoga

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सद्‍गुरू (ईशा फाऊंडेशन)

इनर इंजिनिअरिंग

सद्‍गुरू : कधीही असा विश्वास ठेवण्याची चूक करू नका, की जीवनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तुम्हाला एकच गोष्ट करत राहायची आहे. एका विशिष्ट टप्प्यावर, उपलब्ध बुद्धिमत्ता आणि समज यांच्यानुसार, तुम्ही काही निर्णय घेतले आणि ते जीवनाच्या एका विशिष्ट कालावधीपर्यंत वाहून नेले. याचा अर्थ असा नाही की, ते तुम्हाला अगदी मृत्यूशय्येपर्यंत ओढत न्यायचे आहे. ‘नाही, मी हे आयुष्यभर केलं आहे, मला हे केलंच पाहिजे.’ जगण्याची ही एक मूर्ख पद्धत आहे. अगदी दररोज नाही; पण किमान काही वर्षांतून एकदा तरी, तुम्ही याकडे पाहून स्वतःचे जीवन खरोखर योग्य दिशेने जात आहे की नाही हे तपासणे महत्त्वाचे नाही का?

