तुम्ही कुठे जात आहात?

सद्गुरू (ईशा फाऊंडेशन)इनर इंजिनिअरिंगसद्गुरू : कधीही असा विश्वास ठेवण्याची चूक करू नका, की जीवनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत तुम्हाला एकच गोष्ट करत राहायची आहे. एका विशिष्ट टप्प्यावर, उपलब्ध बुद्धिमत्ता आणि समज यांच्यानुसार, तुम्ही काही निर्णय घेतले आणि ते जीवनाच्या एका विशिष्ट कालावधीपर्यंत वाहून नेले. याचा अर्थ असा नाही की, ते तुम्हाला अगदी मृत्यूशय्येपर्यंत ओढत न्यायचे आहे. 'नाही, मी हे आयुष्यभर केलं आहे, मला हे केलंच पाहिजे.' जगण्याची ही एक मूर्ख पद्धत आहे. अगदी दररोज नाही; पण किमान काही वर्षांतून एकदा तरी, तुम्ही याकडे पाहून स्वतःचे जीवन खरोखर योग्य दिशेने जात आहे की नाही हे तपासणे महत्त्वाचे नाही का?.उदाहरणार्थ, जर तुम्ही डॉक्टर आहात, तर स्वतःच्या शिक्षणासाठी पाच ते दहा वर्षे गुंतवले असतील. आता तुम्ही दहा वर्षांची गुंतवणूक केली आहे, याचा अर्थ असा नाही की, उरलेले संपूर्ण जीवनदेखील त्याच दिशेने गेले पाहिजे. जर ते प्रस्तुत असेल, तर ठीक आहे आणि ते चालू राहू शकते; पण तुम्ही त्याचे मूल्यमापन करण्यास इच्छुक असला पाहिजेत. असे नाही की, तुम्ही ते सोडून देऊन दुसरे काहीतरी केले पाहिजे; पण त्याचे मूल्यमापन करण्याइतके तुम्ही खुले असला पाहिजेत. यात काय चूक आहे? ते तुमचे उत्पन्नाचे साधन असो, व्यवसाय किंवा कुटुंब असो, तुम्ही याचे मूल्यमापन केले पाहिजे, की तुम्ही स्वतःसाठी आणि तुमच्या आसपासच्या जगासाठी तुमच्या जीवनऊर्जांची गुंतवणूक खरोखर योग्य दिशेने करत आहात का? तुम्ही वेळोवेळी याचे मूल्यमापन केलेच पाहिजे, नाहीतर तुमचे जीवन अविवेकीपणे पुढे जाईल, कारण तुम्ही तुमच्या जीवनाला आधीच एका ठराविक साच्यात अडकवले आहे आणि त्याच साच्यात जीवन पुढे चालू राहणे चांगले नाही. तुम्ही याकडे पाहण्यासाठी इच्छुक असला पाहिजेत..तर तुम्ही काय करता, आणि तुम्ही जे काही करत आहात ते योग्य आहे की नाही याचा सतत विचार करण्यात काहीच चुकीचे नाही. मी जे काही करतो, त्याबद्दल मी अतिशय स्पष्ट असतो. असे असूनही, मी नेहमी असा विचार करत असतो की, 'मी हेच काम करत राहिले पाहिजे का?' कृपया याकडे लक्ष द्या. तुम्ही याचा विचार केलाच पाहिजे, नाहीतर तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा त्याग करत आहात. दुर्दैवाने या पृथ्वीवर, नेहमीच, देवाच्या नावाखाली, लोकांनी अशी मागणी केली आहे की, तुम्ही तुमच्या बुद्धीचा त्याग केला पाहिजे. जर तुम्ही तुमच्या बुद्धीचा त्याग केला, तर तुम्ही तुमच्या निर्मात्याचा देखील त्याग करत आहात.