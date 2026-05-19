इनर इंजिनिअरिंग : बदल आणि आपण...

सद्गुरू, ईशा फाउंडेशनसद्गुरू : मानवामध्ये होणारा बदल हा केवळ दृष्टिकोन बदलण्याचा किंवा एखाद्यापुढे थोडेसे खुले होण्याचा प्रश्न नाही. तो तुमच्या आतमध्ये जीवनाला अनुभवण्याच्या आणि त्याचा बोध घेण्याच्या पद्धतीत अस्तित्वात्मक बदल घडवण्याबद्दल आहे.मुळात, पाच ज्ञानेंद्रिये आपल्याला जाणिवा देतात. ही ज्ञानेंद्रिये प्रत्येक गोष्ट केवळ तुलना करूनच अनुभवू शकतात. उदाहरणार्थ, जर मी स्टीलच्या दांड्याला स्पर्श केला, तर तो मला थंड वाटतो, तो तसा आहे म्णून नाही, तर माझ्या शरीराच्या तापमानामुळे. जर मी माझ्या शरीराचे तापमान कमी केले, तर तोच दांडा मला उबदार वाटेल. त्यामुळे तुमच्या जाणिवेचा आधार नेहमीच तुलनात्मक असतो. तुम्ही जे तुलना करून जाणता, ते खरे आकलन नसते; ते वास्तवाची मोडतोड असते..जर एखाद्याने स्वतःच्या जाणिवा ज्ञानेंद्रियांच्या मर्यादेपलीकडे नेल्या, तर अशी अवस्था निर्माण होते, की तुमच्या आत कोणताही संघर्ष उरत नाही. वैद्यकीयदृष्ट्या आज हे माहीत आहे, की आपण ज्याला शरीर म्हणतो आणि ज्याला संवेदनात्मक शरीर म्हणतो, ती वेगवेगळी असू शकतात. किमान तुमच्यापैकी काहीजणांना तरी असा अनुभव आला असेल: तुमच्या जीवनात एखाद्या क्षणी तुम्ही अत्यंत आनंदी असताना, जर तुम्ही तुमचा हात शरीरापासून आठ-नऊ इंच दूर ठेवला, तर तुम्हाला काही संवेदना जाणवल्या असतील. जेव्हा तुम्ही खूप आनंदी असता, तेव्हा तुमचे संवेदनात्मक शरीर अधिक विस्तारते. तुम्ही पूर्णपणे परमानंदात असाल, तर ते संपूर्ण अस्तित्वालाच स्वतःचा भाग म्हणून सामावून घेऊ शकते. तुम्ही तुमच्या संवेदनांच्या मर्यादेत जे काही समाविष्ट करता, ते तुम्ही स्व म्हणून अनुभवता; आणि तुम्ही जे काही असता, त्याबाबत तुम्हाला कोणतीही समस्या नसते. आपण ज्याला अध्यात्म किंवा योग म्हणतो, त्याचे संपूर्ण शास्त्र हे इतकेच आहे..'योग' या शब्दाचा अर्थ 'एकत्व' असा आहे; म्हणजे तुमच्या अनुभवात सर्व काही एक झाले आहे. तुम्ही इतके परमानंदित झाला आहात, की तुमच्या संवेदनांचा आवाका वाढवून तुम्ही संपूर्ण अस्तित्व त्यात समाविष्ट केले आहे. सजीव आणि निर्जीव अशा सर्व गोष्टी तुम्ही स्वतःचाच एक भाग म्हणून अनुभवता. उदाहरणार्थ, एका क्षणासाठी जरी तुम्ही तुमच्या सभोवतालच्या सर्व लोकांना स्वतःचाच भाग म्हणून अनुभवले, तर त्यानंतर तुम्हाला कोणी नैतिकता शिकवण्याची गरज आहे का? तुम्ही सभोवतालच्या संपूर्ण जीवनाशी पूर्णपणे सुसंवादात असाल. या सुसंवादातून, या आंतरिक अनुभवातूनच आपण जगात बदल घडवून आणला पाहिजे..तुम्हाला खरोखरच बदल व्हायचे असेल, तर आता वेळ आली आहे. आपण अशी एक संस्कृती निर्माण केली पाहिजे, जिथे या पृथ्वीवरील प्रत्येक मनुष्य स्वतःच्या खऱ्या आंतरिक कल्याणासाठी काही काळ गुंतवणूक करेल. 'असे काही घडेल का?' आपण हे घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केला नाही, तर काहीच घडणार नाही. ही अशी गोष्ट आहे, जी आपण समजून घेतली पाहिजे.