आनंद : तुमचा मूळ स्वभाव

सद्गुरू (ईशा फाऊंडेशन)इनर इंजिनिअरिंगसद्गुरू : आनंद फक्त यशातूनच मिळतो असे नाही. जेव्हा तुम्ही एक लहान मूल होता, तेव्हा तुम्ही अगदी सहजपणे आनंदी होतात. हाच तुमचा स्वभाव आहे. जर तुम्ही आनंदी होण्यासाठी स्वतःच्या स्वभावाविरुद्ध गेलात, तर जीवनात कुठेच पोहोचणार नाही. आनंदी असणे हा जीवनाचा सर्वोच्च पैलू नाही, तर तो जीवनाचा मूलभूत पैलू आहे. जर तुम्ही आनंदी नसाल, तर तुम्ही तुमच्या जीवनाबाबत दुसरे काय करू शकाल? तुम्ही आनंदी असाल, तरच तुमच्या जीवनात इतर मोठ्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात..आनंदी व्यक्ती असणे ही मानवाची पहिली आणि सर्वांत मूलभूत जबाबदारी आहे. तुम्ही जीवनात काहीही मिळवण्याचा प्रयत्न करत असाल - मग तो व्यवसाय असो, सत्ता असो, शिक्षण असो किंवा सेवा असो, तुम्ही ते यामुळे करत, कारण तुमच्या आत खोलवर कुठेतरी ही भावना असते की, त्यातून तुम्हाला आनंद मिळेल. आपण या पृथ्वीवर करत असलेली प्रत्येक कृती ही आनंदी राहण्याच्या इच्छेतूनच तयार होते, कारण तो आपला मूळ स्वभाव आहे. आज आपण आनंदाचा शोध इतक्या तीव्रतेने घेत आहोत की, त्यामुळे या पृथ्वीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. जे लोक आनंदी राहण्यासाठी बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून असतात, त्यांना जीवनात खरा आनंद कधीच माहित होणार नाही..आनंदाचा स्रोत तुमच्या आतच आहे; तुम्ही त्याचे नियंत्रण स्वतःच्या हातात घेऊ शकता. जेव्हा तुम्ही मुळातच आनंदी असता, जेव्हा तुम्हाला आनंदी राहण्यासाठी काहीच करण्याची गरज नसते, तेव्हा तुमच्या जीवनाचा प्रत्येक पैलू - तुम्ही ज्या प्रकारे स्वतःचे आणि जगाचे आकलन करता आणि अभिव्यक्त होता - ते बदलून जाईल. तुमचे कोणतेही स्वार्थी हेतू उरणार नाहीत, कारण तुम्ही काही करा किंवा करू नका, तुम्हाला काही मिळो किंवा न मिळो, एखादी गोष्ट घडो किंवा न घडो, तुम्ही तुमच्या स्वभावामुळे आनंदीच असाल. जेव्हा तुम्ही स्वभावतःच आनंदी असता, तेव्हा तुमच्या कृती एका वेगळ्याच स्तरापर्यंत उंचावतील..आता आपण अंतर्मुख होऊन स्वतःचे कल्याण कसे साधता येईल हे पाहण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही स्वतःच्या जीवनानुभवावरून हे स्पष्टपणे पाहू शकता की, तुमची आंतरिक स्थिती बदलली, तरच तुम्हाला खरे कल्याण साध्य होईल. सध्या, तुमच्या जीवनाचा दर्जा हा तुम्ही कोणत्या प्रकारचे कपडे घालता, तुमची शैक्षणिक पात्रता काय आहे, तुम्ही कोणत्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून येता किंवा तुमचा बँक बॅलन्स किती आहे यावर ठरत नाही. उलट, तुमच्या जीवनाची गुणवत्ता यावर अवलंबून असते की, तुम्ही स्वतःमध्ये किती शांत आणि आनंदी आहात..जोपर्यंत तुमच्या आत काहीतरी खरोखर मौल्यवान घडत नाही, तोपर्यंत तुम्ही जगासाठी काहीही मौल्यवान करू शकणार नाही. तुम्ही काहीही करा, तुम्ही केवळ तुमचा आंतरिक गुणच प्रसारित करणार आहात. तुम्हाला आवडो किंवा न आवडो, हेच सत्य आहे. जर तुम्हाला जगाची काळजी असेल, तर सर्वात आधी तुम्ही स्वतःला एका आनंदी व्यक्तीमध्ये रूपांतरित केले पाहिजे.