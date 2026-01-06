आरोग्य

आनंद : तुमचा मूळ स्वभाव

सद्गुरू म्हणतात की खरा आनंद हा आपल्या आतच आहे, तो बाह्य परिस्थितींवर अवलंबून नाही. आपले जीवन समृद्ध आणि समाधानी करण्यासाठी आपल्या मूळ स्वभावाचा आनंद अनुभवणे आवश्यक आहे.
सद्‍गुरू (ईशा फाऊंडेशन)

इनर इंजिनिअरिंग

सद्‍गुरू : आनंद फक्त यशातूनच मिळतो असे नाही. जेव्हा तुम्ही एक लहान मूल होता, तेव्हा तुम्ही अगदी सहजपणे आनंदी होतात. हाच तुमचा स्वभाव आहे. जर तुम्ही आनंदी होण्यासाठी स्वतःच्या स्वभावाविरुद्ध गेलात, तर जीवनात कुठेच पोहोचणार नाही. आनंदी असणे हा जीवनाचा सर्वोच्च पैलू नाही, तर तो जीवनाचा मूलभूत पैलू आहे. जर तुम्ही आनंदी नसाल, तर तुम्ही तुमच्या जीवनाबाबत दुसरे काय करू शकाल? तुम्ही आनंदी असाल, तरच तुमच्या जीवनात इतर मोठ्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात.

