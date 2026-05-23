संत एकनाथ महाराज : नरदेहाचा आयुष्यक्षण...

योगिराज महाराज पैठणकरसृष्टीची निर्मिती करीत असताना भगवंताने निरनिराळ्या जीवांची निर्मिती केली. पाण्यात राहणारे, जमिनीवर वावरणारे, पाणी आणि जमीन दोन्ही ठिकाणी वावरणारे, आकाशात उडणारे, असे त्यांचे प्रकार. आणखी विचार केला तर अंडज, स्वेदज, जारज व उद्बिज. सर्वांच्या ठिकाणी भगवंताने प्राण स्थापिला आहे. एकनाथी भागवतात एकनाथ महाराज म्हणतात-अंडज- स्वेदज- जारज। चौथे जाण गा उद्बिज।त्यांचे ठायी प्राणु सहज। आत्मयोगे सदावर्ते ।। अ. ३ ।।.यातील जारज श्रेणीमध्ये मनुष्यांचा अंतर्भाव होतो. नरदेहाची दुर्लभता संतांनी वारंवार सांगितली आहे. त्यातही तो भारतभूमीत प्राप्त झाला असेल तर विशेषच. एकनाथ महाराज म्हणतात, भरतखंडी नरदेह प्राप्ती । हे तो परम भाग्याची संपत्ती ।असे असूनही जो या देहात क्रूर कर्मे करतो, नीतीमत्तेने वागत नाही, ब्रह्मप्राप्तीसाठी प्रयत्न करत नाही, इतरांना सुख देत नाही, त्याच्या पदरी उत्तरोत्तर दुःखच पडणार हे नक्की! सत्कर्मे करण्यासाठी, भगवंत नामोच्चार करण्यासाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे भगवंताची प्राप्ती करण्यासाठी हा अनमोल नरदेह प्राप्त झालेला असून तो इतर कारणांमध्ये खर्ची घालणे म्हणजे आपल्या आयुष्याचा नाश करून घेणे आहे..जोखिता पापपुण्य समान। तै नरदेहाची प्राप्ती जाण।।दुर्लभ असा नरदेह प्राप्त होऊन तो विषयासक्तीत व्यग्र ठेवणे म्हणजे अमृत विकून मदिरा पिण्याप्रमाणे, कल्पतरूचे उद्यान तोडून गवत लावल्याप्रमाणे आहे. त्यामुळे हा देह हाती आहे तोपर्यंत त्याचा सदुपयोग करावा. नंतर कितीही पैसा दिला तरी नरदेह सहजतेने पुन्हा प्राप्त होणार नाही.नरदेहाचा आयुष्यक्षण। न मिळे देता कोटी सुवर्ण।।किंवापुढती नरदेहाची प्राप्ती। होईल येथ नाही युक्ती।यालागी सांडुनि विषयासक्ती। भावे श्रीपती भजावा।। अ. ७ ।।.संतांनी सांगितलेल्या दिव्य विचारापर्यंत आपण पोहोचत नसल्याने आपल्याला प्राप्त झालेल्या नरदेहाचे महत्त्व कळत नाही. आपण ते विषयात वाहावत नेतो. इतकेच काय तर काही जण आत्महत्येसारख्या क्रियेत प्रवृत्त होतात. आत्महत्या म्हणजे तात्पुरत्या समस्येवरील कायमचा इलाज आहे- जो चुकीचा आहे. आत्महत्येने समस्या संपत नसतात, तर त्याने इतरांसाठी त्या पुन्हा निर्माण होत असतात. आत्महत्या करणारा हा केवळ स्वतःचाच विचार करत असतो असे दिसते. आपल्यानंतर आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे काय होईल याचा निश्चित विचार व्हावा. आपल्या आईवडिलांनी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्याला वाढवले, प्रेम दिले. मात्र क्षुल्लक कारणांसाठी त्याचा नाश करणे चुकीचे आहे. आता निर्माण झालेले दुःख कालांतराने नष्ट होणारे आहे. त्यासाठी धीर धरणे गरजेचे आहे. असा काही विचार निर्माण झालाच, तर विवेकी लोकांशी संवाद साधून तो विचार बदलावा. जगात अनेक गोष्टींना प्रायश्चित्त आहे. परंतु आत्महत्येला कोठेच प्रायश्चित्त सांगितलेले नाही..एकनाथ महाराज म्हणतातकोटी ब्रह्महत्या गोहत्यांसी। प्रायश्चित्त आहे शास्त्रार्थेसी।परी आत्महत्या घडे ज्यासी। प्रायश्चित्त त्यासी असेना।। अ. २० ।।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.