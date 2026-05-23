संत नामदेव महाराज : दुष्ट तो दुर्जन दुरीच धरावा...

सचिन महाराज पवारदुष्ट तो दुर्जन दुरीच धरावा।संग न करावा पापियाचा ॥१॥संत नामदेव महाराज या अभंगातून केवळ एखाद्या वाईट माणसापासून दूर राहण्याचा वरवरचा सल्ला देत नाहीत; तर ते मानवी मनाच्या संरक्षणाची एक अत्यंत गहन तत्त्वज्ञानात्मक दिशा देतात. शेकडो वर्षांपूर्वी संतांनी सांगितलेला हा विचार आजच्या अतिजोडलेल्या (हायपर-कनेक्टेड) युगात अधिकच समर्पक वाटतो. आजच्या काळातील दुष्ट किंवा दुर्जन म्हणजे केवळ कायद्याचे उल्लंघन करणारे गुन्हेगार नव्हेत. आजची दुष्टता अनेकदा आकर्षक, सुसंस्कृत आणि सभ्यतेच्या आवरणात वावरताना दिसते. समाजमाध्यमांवर सतत द्वेष, नकारात्मकता आणि वैचारिक प्रदूषण पसरवणारे लोक, इतरांच्या दुःखात आनंद मानणाऱ्या विकृत मनोवृत्तीच्या व्यक्ती, नात्यांमध्ये भावनिक फसवणूक करणारे, तसेच स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्यांच्या भावनांशी खेळणारे लोक हे सारे आधुनिक 'दुर्जन' या संकल्पनेत मोडतात. आजची तरुण पिढी ज्या गोष्टीला विषारी नातेसंबंध किंवा नकारात्मकता अशा शब्दांत व्यक्त करते, तीच संकल्पना संत नामदेव महाराजांनी अत्यंत सहज आणि प्रभावी भाषेत मांडली आहे. प्रत्येकाशी जोडले जाणे किंवा समोरच्याचे सर्व आघात सहन करत राहणे म्हणजे प्रेम नव्हे. काही लोकांचा सहवास आपल्या विचारांची शांतता, श्रद्धा, नैतिकता आणि आत्मविश्वास हळूहळू संथ विषाप्रमाणे नष्ट करत असतो. म्हणूनच महाराज स्पष्टपणे सांगतात दुष्ट व्यक्तीपासून योग्य अंतर ठेवणे ही कमजोरी नसून खऱ्या विवेकाची आणि आत्मभानाची सुरुवात आहे..'सर्पाचें पिलें सानें म्हणऊनि पोशिलें।त्यासी पान दिधलें अमृताचें ॥२॥'सापाचे पिल्लू लहान, निरागस दिसले, म्हणून ते निरुपद्रवी ठरत नाही. त्याला कितीही प्रेमाने वाढवले, अमृतासारखे दूध पाजले, तरी त्याच्या स्वभावातील विष बदलत नाही.आजच्या काळातील अनेक नातेसंबंधांमध्ये नेमकी हीच परिस्थिती दिसून येते. आपण अनेकदा भाबडेपणाने किंवा अवास्तव अपेक्षांमुळे चुकीच्या लोकांना वारंवार संधी देत राहतो. 'तो एक दिवस बदलून जाईल', 'मी इतके चांगले वागत आहे, तर समोरच्यालाही एक दिवस माझ्या भावना समजतील' अशा अपेक्षा बाळगत आपण स्वतःलाच मानसिक वेदनांच्या गर्तेत ढकलत असतो. परंतु प्रत्येक व्यक्ती बदलण्यास तयार असतेच असे नाही. काही लोक आपल्या चांगुलपणाचाच फायदा घेतात. आजच्या डिजिटल युगातही हे तितकेच खरे आहे. काही लोक सातत्याने अपमान करतात, चिथावणी देतात, खोटेपणा पसरवतात; पण आपणच त्यांना आपल्या आयुष्यात स्थान देत राहतो. शेवटी त्याचा परिणाम आपल्या मानसिक आरोग्यावर होतो. म्हणून संत आपल्याला शिकवतात- करुणा असावी, पण अंधविश्वास नसावा; प्रेम असावे, पण विवेक गमावून नव्हे..'नव्हे तें निर्विष न संडी स्वभावगुण।घेऊं पाहे प्राण पोसित्याचे ॥३॥'काही व्यक्तींचा मूलस्वभावच असा असतो की ते दुसऱ्याचे नुकसान केल्याशिवाय किंवा दुसऱ्याला कमी लेखल्याशिवाय राहू शकत नाहीत. आपण त्यांच्यासाठी कितीही केले, तरी ते शेवटी आपल्यालाच दुखावतात.बाह्य शत्रूपेक्षा जवळच्या व्यक्तीकडून झालेला विश्वासघात अधिक वेदनादायी असतो. संत नामदेव महाराज येथे द्वेष शिकवत नाहीत; तर जागरूकता शिकवतात. संतांचा संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे; जगात वावरताना मनात दया असू द्या, अंतःकरणात प्रेम असू द्या; पण त्याच वेळी स्वतःच्या आत्म्याचे आणि मनाचे रक्षण करण्याइतका विवेकही जागृत ठेवा..प्रत्येकाला आपल्या जीवनात प्रवेश देणे योग्य नसते. जसे आपण शरीरासाठी विषारी अन्न टाळतो, तसेच मनासाठीही विषारी सहवास टाळणे आवश्यक आहे. कारण चुकीच्या सहवासामुळे प्रथम विचार दूषित होतात, आणि विचार दूषित झाले की संपूर्ण जीवनाची दिशा बदलते.'विष्णुदास नामा सांगतसे युक्ति ।विवेक हा चित्तीं दृढ धरा ॥४॥'आपल्या जीवनात कोणाला जवळ करायचे, कोणापासून अंतर ठेवायचे, कोणत्या विचारांना मनात स्थान द्यायचे आणि कोणत्या गोष्टींपासून स्वतःचे संरक्षण करायचे हे ठरवण्याची अंतर्मनाची शक्ती म्हणजे विवेक होय.आज माहितीचा स्फोट झालेला आहे; परंतु विवेक मात्र कमी होत चालला आहे. लोक क्षणात प्रभावित होतात, क्षणात जोडले जातात आणि क्षणात तुटूनही जातात. अशा अस्थिर काळात संत नामदेव महाराजांचा हा अभंग मानसिक आरोग्य, सामाजिक नातेसंबंध आणि आध्यात्मिक शुद्धता जपणारा मूलमंत्र ठरतो.संतांचा संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे; जगात वावरताना मनात दया असू द्या, अंतःकरणात प्रेम असू द्या; पण त्याच वेळी स्वतःच्या आत्म्याचे आणि मनाचे रक्षण करण्याइतका विवेकही जागृत ठेवा. कारण चुकीचा सहवास माणसाला बाहेरून जखमी करत नाही; तो त्याला आतून पोखरून टाकतो. म्हणूनच चित्तात दृढ विवेक जागृत ठेवणे हीच आजच्या काळातील सुखी आणि संतुलित जीवनाची खरी युक्ती आहे.