संत निवृत्तीनाथ : मोगरा फुलला!

अर्जुन महाराज साळुंकेबीजाला वृक्ष होण्यासाठी वेळ लागतो आणि कळीला फूल होण्यासाठी ऋतूची प्रतीक्षा करावी लागते. निसर्गातील प्रत्येक वाढ ही संथ, संयमी आणि सातत्यपूर्ण असते. माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचेही तसेच आहे. बाह्य यश झटपट मिळू शकते; परंतु अंतर्मनातील स्थैर्य, विवेक आणि मूल्यांची जडणघडण दीर्घ साधनेतूनच घडते. महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत या अंतर्गत फुलण्याचे सर्वांत सुंदर उदाहरण म्हणजे संत निवृत्तीनाथ..श्रीनिवृत्तीनाथांनी स्वतःची कीर्ति निर्माण करण्यापेक्षा संत ज्ञानदेव, सोपानदेव आणि मुक्ताई यांसारख्या संतांच्या अंतःकरणातील सामर्थ्य जागृत करण्याचा मार्ग स्वीकारला. म्हणूनच त्यांचे गुरुतत्त्व हे केवळ उपदेशाचे नव्हे, तर अंतर्मन फुलवणाऱ्या संस्कारांचे प्रतीक ठरते. संत श्रीज्ञानदेव आपल्या अनुभूतीत म्हणतात,‘इवलेंसें रोप लाविलें द्वारीं ।त्याचा वेल गेला गगनावरी ॥’या चरणात श्रीनिवृत्तीनाथांच्या कार्याचे सार दडलेले आहे. छोट्या रोपाला विशाल वेल होण्यासाठी संगोपन आवश्यक असते, तसेच व्यक्तिमत्त्वालाही योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. निवृत्तीनाथांनी आपल्या शिष्यांमध्ये तात्कालिक यशाची आकांक्षा निर्माण केली नाही; त्यांनी त्यांच्या अंतःकरणात साधना, विवेक आणि लोककल्याणाची बीजे पेरली..याच अनुभूतीचा विस्तार पुढे दिसतो,‘मोगरा फुलला मोगरा फुलला ।फुलें वेचिता अतिभारु कळियांसि आला ॥’व्यक्तिमत्त्वात स्पर्धेऐवजी समज आणि घाईऐवजी सातत्य येतं, तेव्हा हा सुगंध निर्माण होतो. श्रीनिवृत्तीनाथांनी घडवलेली व्यक्तिमत्त्वे ज्ञान, करुणा आणि समत्व यांच्या सुगंधाने समाज समृद्ध करणारी ठरली. त्यांनी स्पर्धा शिकवली नाही; स्व-विकासाची दिशा दिली. त्यांनी अनुयायी निर्माण केले नाहीत; स्वतंत्र विचार करणारी आणि मूल्यांशी निष्ठावान व्यक्तिमत्त्वे घडवली. संत श्रीज्ञानदेव पुढे म्हणतात,‘वोळली हे कृपा निवृत्ति दयाळा ।सर्व रोम पाल्हाळा प्रेमांकुर ॥’.या चरणात श्रीनिवृत्तीनाथांच्या व्यक्तिमत्त्वातील प्रेम, करुणा आणि संवेदनशीलता प्रकट होते. त्यांचे मार्गदर्शन अधिकारावर उभे नव्हते; ते विश्वासावर उभे होते. त्यांनी शिष्यांच्या मनावर नियंत्रण मिळवले नाही, तर त्यांच्या अंतःकरणात आत्मविश्वासाचे अंकुर फुलवले. खरा गुरू माणसाला स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकवतो; हीच त्यांच्या जीवनकार्याची ओळख आहे. आजचा तरुण वेग, तुलना आणि तात्कालिक यशाच्या दबावात जगत आहे. समाजमाध्यमांमुळे इतरांचे यश सतत समोर दिसते; परंतु त्यामागील संघर्ष आणि प्रतीक्षा दिसत नाही. परिणामी स्वतःच्या प्रवासाबद्दल न्यूनगंड निर्माण होतो. अशा वेळी श्रीनिवृत्तीनाथांचे गुरुतत्त्व संयमाची शिकवण देते. ते सांगते, की विकासाचा खरा वेग अंतर्मन ठरवते; बाह्य स्पर्धा नव्हे. याच भावनेचा परिपाक संत श्रीज्ञानदेव सांगतात,‘मनाचिये गुंती गुंफियेला शेला ।बापरखुमादेवीवर विठ्ठलीं अर्पिला ॥’मनातील गुंतागुंत सोडवली गेली की ऊर्जा वाया जात नाही; ती केंद्रित होते. तीच गुंतागुंत साधनेत रूपांतरित झाली की व्यक्तिमत्त्वाला नवी दिशा मिळते. श्रीनिवृत्तीनाथांनी हेच शिकवले. अंतर्गत अस्वस्थतेतून स्थैर्याकडे, अहंकारातून समर्पणाकडे आणि व्यक्तिकेंद्रिततेतून लोककल्याणाचा मार्ग धरा. समाजाला केवळ यशस्वी व्यक्तींची गरज नाही; तर अंतर्मनाने फुललेल्या, संवेदनशील आणि मूल्यनिष्ठ माणसांची गरज आहे. श्रीनिवृत्तीनाथांनी दाखवून दिले की खरा विकास गाजावाजात नसतो, तो शांतपणे दरवळणाऱ्या मोगऱ्याच्या सुगंधासारखा असतो. ज्याच्या अंतर्मनात मोगरा फुलतो, त्याला बाह्य विजयांची गरज उरत नाही. म्हणूनच शेवटी एकच प्रश्न उरतो, आपल्या जीवनात नेमके काय फुलत आहे?....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.