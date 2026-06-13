संवादसेतू : काही क्षण फक्त माझे!

सुमित्राताईंना सकाळी पाच वाजता उठावं लागतं. नवरा आणि मुलगा सकाळी सातच्या आत घराबाहेर पडत असल्याने त्यांना लवकर डबा करून द्यावा लागतो. ते दोघं बाहेर पडले की मात्र कामवाल्या मावशी येईपर्यंतचा वेळ सुमित्राताईंचा स्वत:चा असतो. मग त्या स्वत:पुरता एक कप कडक चहा करतात, पेपर चाळतात, एका ॲपवरचा कार्यक्रम लावून मोजून १५ मिनिटं स्ट्रेचिंगचे व्यायाम करतात, गॅलरीतल्या चार फुलझाडांना पाणी घालतात आणि पाच मिनिटं नुसत्या गॅलरीत थांबून आजूबाजूची गंमत पाहतात. छोट्या मुलांना शाळेत न्यायला आलेले रिक्षावाले काका, ‘मॉर्निंग रन’वरून परतणारे तरुण आणि बाहेर रस्त्यावर भाजी आणि फळवाल्यांकडची गर्दी! हे होईपर्यंत कामवाल्या मावशी येतात. नंतर मात्र सुमित्राताईंचा दिवस अगदी वेगवान असतो. विमा आणि पोस्ट बचतीच्या व्यवसायात असल्यामुळे त्यांना दिवसभर अनेक लोकांना भेटावं लागतं. पहाटे लवकर उठून कामाला लागलेल्या सुमित्राकडे संध्याकाळपर्यंत इतकी ऊर्जा कशी उरते, असं त्यांच्या मैत्रिणी म्हणतात. त्यांना मात्र त्याचं श्रेय सकाळच्या त्या शांत एका तासाला द्यावंसं वाटतं. खरंतर चहा घेणे, पेपर वाचणे, हलका व्यायाम करणे, खिडकीत बसणे, या तद्दन क्षुल्लक गोष्टी वाटतात. पण त्याच सुमित्राताईंना ऊर्जा देणाऱ्या ठरल्या. कारण त्या सुमित्राताई इतर कुणासाठी करत नाहीत, मोबाइल ऐकता ऐकता करत नाहीत... तर मनापासून, फक्त स्वत:च्या शांततेसाठी करतात!.माणसाचा स्वत:चा असा वेळ म्हणजे मोबाईल स्क्रोल करण्यात जो वेळ घालवला जातो तो नाही! दैनंदिन धावपळीत थोडंसं थांबून घेतलेलं ते छोटं मध्यंतर असतं. फरक इतकाच- की हे मध्यंतर दिवसात कोणत्या वेळी घ्यावं असं काही ठरलेलं नसतं..प्रत्येकाचे स्वत:चे क्षण वेगळेप्रत्येकाचा ‘मी टाइम’ वेगवेगळा असतो. रैना कॉर्पोरेट कंपनीत काम करते. ऑफिसला गेल्यावर खरंतर एकेका दिवशी तिला अजिबात डोकं वर काढायला उसंत मिळत नाही. पण ती दुपारच्या जेवणाची वेळ मात्र सहसा चुकू देत नाही. घरून आणलेला डबा स्वत:च्या डेस्कवरच खाताना ती रोज काहीतरी नवीन वाचते. कथा, कादंबरी काहीही. डब्याच्या सुट्टीचा वेळ फक्त तिचा. त्यावर ती कामाचं अतिक्रमण होऊ देत नाही. अगदी ३ पानं नव्याने वाचली तरी ताजंतवानं झाल्यासारखं वाटतं तिला. नुकताच स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेला समय हाच वेळ रात्री झोपण्यापूर्वी काढतो. झोपण्यापूर्वी अर्धा तास तो फोन बाजूला ठेवून एखाद्या आवडत्या पुस्तकाची काही पानं वाचून मग झोपतो. हा नेम तो चुकवत नाही. प्रत्येकाला कशात ‘मी टाइम’ सापडेल त्या गोष्टी वेगवेगळ्या असतात. एक मात्र खरं, की त्यासाठी फार मोठा वेळ काढावा लागत नाही. सहजपणे ‘मी टाइम’ आपल्या दैनंदिनीत बसवता येतो..भविष्यात नव्हे; आताच अनेक जण म्हणतात, की मी सुट्टी घेईन तेव्हा मला आवडतं ते करण्यात वेळ घालवीन... निवृत्तीनंतर मोकळा वेळ मिळाल्यावर किंवा आयुष्यात एखादा मोठा टप्पा गाठल्यानंतर मी स्वतःसाठी वेळ काढीन... पण भविष्यातील या योजनांमध्ये आजच्या मौल्यवान क्षणांचा विचार दूर राहतो. काही मिनिटंही संपूर्ण दिवसात स्वत:ला देता येऊ नयेत, इतके आपण खरेच व्यग्र असतो का?... मग सगळ्यांना मोबाईल बघण्यासाठी कसा वेळ मिळतो?!.दैनंदिन धबडग्यात ‘मी टाइम’चा विराम आपलं स्वतःशी असलेलं नातं दृढ व्हायला मदत करतो. मानसिक आरोग्य चांगलं राहावं यासाठी हे शांत मध्यंतर घ्यायलाच हवं!‘मी टाइम’ ही संकल्पना खूप ऐकायला मिळते. पण रोजच्या आयुष्यात तिचा अवलंब किती जण करतात?....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.