आरोग्य

संत एकनाथ महाराज : येणे परमार्थचि साधावा

प्रपंच आणि परमार्थ यांचा सुवर्णमध्य साधत संत एकनाथ महाराजांनी गृहस्थाश्रमात राहूनही अध्यात्म, तितिक्षा आणि नामस्मरणाचा आदर्श मार्ग दाखविला
Coexistence of Material & Spiritual Life

Coexistence of Material & Spiritual Life

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

योगिराज महाराज पैठणकर

श्रीसंत एकनाथ महाराज हे समन्वयवादी संत म्हणून ओळखले जातात. आपल्या सहासष्ट वर्षांच्या व्यावहारिक जीवनात असे अनेक प्रसंग आले, ज्या वेळी त्यांनी समन्वयाची भूमिका बजावणे गरजेचे होते आणि त्यांनी ती लीलया पार पाडली देखील.

Loading content, please wait...
lifestyle
health
spiritual awakening
spiritual activities in Maharashtra