संत एकनाथ महाराज : अभ्यासे सार्थक करी काळु

योगिराज महाराज पैठणकरअभ्यास’ हा शब्द संतवाङ्मयात येतो तो योगमार्गाचे विश्लेषण करताना! आसनजय, पवनवश, ध्यान, चित्तस्थिरता आदी अनेक गोष्टींसाठी अभ्यास महत्त्वाचा आहे असे ते सांगतात. येथे अभ्यास या शब्दाचा अर्थ साध्य प्राप्तीपर्यंत करत राहणे असा करता येऊ शकतो. म्हणजे भगवत्प्राप्ती होईपर्यंत त्यामध्ये येणाऱ्या सर्व अडथळ्यांस दूर करून प्रयत्नशील राहणे, असा येथे अभ्यास या शब्दाचा अर्थ करता येतो. एकनाथ महाराज भागवतात म्हणतात,‘यापरी हळु हळु । अभ्यासे सार्थक करी काळु ।अविरक्त परी प्रबळु । होय भुकाळु परमार्थी ।। अ.१’अर्थात- किती कमी वेळेत किती जास्त अभ्यास केला यापेक्षा सावकाश आणि लक्षपूर्वक विशेष अभ्यास करणे महत्त्वाचे आणि परमार्थामध्ये जो भुकाळु- अर्थात परमात्माप्राप्ती आस लावून बसलेला साधक हाच खरा अभ्यासू आहे, असे तात्पर्य आपणास लक्षात घेता येते..विद्या हळूहळू प्राप्त करावी. पैसा हळूहळू प्राप्त करावा, पर्वतारोहण हळूहळू करावे, कपडा हळूहळू शिवावा व रस्ता हळूहळू चालावा या आशयाची सुभाषिते प्रसिद्धच आहेत. येथे हळूहळू या शब्दाचा अर्थ संयमाने असा करावा. ही संयमाने केलेली क्रिया म्हणजेच अभ्यास होय. यासाठी एकनाथ महाराज उदाहरण देतात एका कीटकाचे.‘भृंगी जड कीटी मूळ । ध्याने तद्रूप होय दृढ ।अभ्यासी काही नाही अवघड । तो अभ्यासू गूढ विशद केला ।।’भृंगी हा जो कीटकाचा एक प्रकार आहे तो सातत्याने उडणारा आहे. डंख मारणाऱ्या कीटकाचे सातत्याने ध्यान केले जाते आणि कालांतराने त्या उडणाऱ्या व त्यांस डंख मारणाऱ्या कीटकाचे स्वरूप प्राप्त करून घेतो, तद्वत सातत्याने व संयमाने केलेले कृत्य हे अभ्यास संबोधले जाते..आपण दशरथ मांझी हे नाव ऐकले असेल. त्यांना ‘माऊंटन मॅन’ म्हणून ओळखले जाते. पत्नीची तब्येत बरी नसल्याने दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या दशरथ मांझी यांना मध्ये येणाऱ्या डोंगरास वळसा घालून जावे लागले. पत्नीस वेळेवर उपचार मिळू शकले नाही म्हणून त्यांनी साध्या छिन्नी-हातोड्याच्या साह्याने तब्बल बावीस वर्षे प्रयत्न करून एकट्याने शेकडो फूट लांब असा रस्ता तयार केला. हा त्यांचा अभ्यासच होता. जो इतरांसाठी सहाय्यक व प्रेरणादायी बनला.पुस्तक समोर घेऊन वाचत बसणे म्हणजे केवळ अभ्यास नाही तर वाचलेले समजून, मनात रुजवून ते आचरणात आणणे म्हणजे अभ्यास होय. अभ्यास हा केवळ डोळ्याने वाचनाचा विषय नसून तो मन व बुद्धीचा प्रवास होय. वाचन ही अभ्यासाची सुरवात असू शकते मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की अभ्यास म्हणजे स्वतःला घडवण्याची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया होय. यासाठी आळस व निद्रेचा त्याग घडायला हवा. सावधानता हवी. एकनाथ महाराज म्हणतात-‘आळस निद्रेसी दवडुनि दूरी । जो सावधान निजवृत्ती धरी ।माझे चिद्रूप निर्धारी । शनैः शनै। करी अभ्यासु ।। अ. १’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.