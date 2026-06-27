संत नामदेव महाराज : श्रमाचा सन्मान आणि कार्यावरील निष्ठा

सचिन महाराज पवारमाणूस कोणत्या घरात, कोणत्या जातीत किंवा कोणत्या परिस्थितीत जन्माला येईल, हे त्याच्या हातात नसते; परंतु तो कोणत्या ध्येयासाठी जगेल हे मात्र त्याच्या निवडीवर अवलंबून असते. नामदेव महाराज आपल्या शिंपी समाजाचा उल्लेख कोणत्याही न्यूनगंडाने करत नाहीत आणि जात हे मध्ययुगीन सामाजिक वास्तव असले तरी तिलाच अंतिम सत्यही मानत नाहीत. आजच्या काळात अनेकजण स्वतःची ओळख ही जात, आर्थिक स्थिती, व्यवसाय, करिअर किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेशी जोडतात. परंतु संत सांगतात की जन्म हा प्रारंभ आहे, पूर्णत्व नव्हे. व्यक्तीची उंची तिच्या कुळाने नाही, तर तिच्या ध्येयाने आणि जीवनाच्या हेतूने ठरते. आपला हेतू मानवता, सेवा आणि सदाशिवाशी जोडला गेला, तर सामान्य जन्मही असामान्य ठरतो..‘शिंपियाचें कुळीं जन्म माझा झाला । परि हेतु गुंतला सदाशिवीं ॥१॥रात्रिमाजीं शिंवी दिवसामाजी शिंवि । आराणूक जीवीं नाहीं माझ्या ॥२॥आजच्या समाजात अनेकदा कामाचे मूल्य त्याच्या प्रतिष्ठेवर ठरवले जाते. काही व्यवसायांना मान मिळतो, तर काहींकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. त्याचबरोबर अनेक तरुण स्वतःच्या कामापेक्षा इतरांच्या यशाशी तुलना करण्यात गुंतून जातात. परिणामी असंतोष आणि न्यूनगंड वाढतो. संतविचार मात्र वेगळा आहे. कोणते काम करतो, यापेक्षा ते किती प्रामाणिकपणे आणि समाजोपयोगी भावनेने करतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. श्रमाचा सन्मान आणि कार्यावरील निष्ठा हीच खरी आत्मसन्मानाची पायाभरणी आहे. जात, व्यवसाय, जन्म हे श्रेष्ठत्वाचा किंवा न्यूनतेचा निकष कधीच असू शकत नाही..‘सुई आणि सुतळी कात्री गज दोरा । मांडिला पसारा सदाशिवीं ॥३॥’वारकरी संतांच्या दृष्टीने काम आणि उपासना वेगळे नाही. त्यामुळे कामाची साधने त्यांनी विठोबाशी जोडली. आज अनेकांकडे करिअर आहे, पैसा आहे, यश आहे; परंतु जीवनाला अर्थ नाही अशी खंत दिसून येते. कारण काम हे केवळ उपजीविकेचे साधन बनले आहे. संत सांगतात, की आपल्या कार्यामध्ये सेवा, प्रामाणिकता आणि समर्पण असेल, तर तेच कर्मयोग बनते. शिक्षकाचे अध्यापन, शेतकऱ्याचा नांगर, डॉक्टरची रुग्णसेवा, अभियंत्याचे कौशल्य किंवा कामगाराचे श्रम ही सर्व समाजसेवेची माध्यमे आहेत. दैनंदिन कार्याला मूल्यांची आणि पवित्रतेची जोड देणे, हीच या चरणाची आधुनिक शिकवण आहे..‘नामा म्हणे शिंवीं विठोबाची अंगीं । त्याचेनि मी जगीं धन्य जालों ॥४॥’नामदेव महाराज म्हणतात की मी केवळ कपडे शिवत नाही, तर विठोबाला भिडतो. तेच माझ्या धन्यतेचे कारण आहे. आपल्याला सापडलेले भागवत धर्माचे वर्मसार अखिल भारतीय स्तरावर नामदेवरायांनी नेले व त्याचा विस्तार केला. त्याला तात्त्विक सखोलता देवून उत्तर भारतातील संत परंपरेचा पाया घातला. नामदेवरायांच्या पवित्र चरणी वंदन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.