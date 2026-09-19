संत निवृत्तीनाथ : ‘आदिनाथापासून परंपरा आली जाण’

अर्जुन महाराज साळुंकेपरंपरा म्हणजे मागच्या पिढीने जे स्वीकारले ते पुढच्या पिढीने जसेच्या तसे स्वीकारणे? की मागून आलेल्या विचारामागील तत्त्व जाणून, त्याचा स्वतःच्या अनुभवातून शोध घेणे आणि बदलत्या काळात त्याचा अर्थ नव्याने उलगडणे? एखादी परंपरा केवळ स्मरणात राहते म्हणून ती जिवंत असते, की ती माणसाच्या विचारांत आणि जगण्यात परिवर्तन घडवते म्हणून जिवंत राहते? श्रीनिवृत्तीनाथांच्या परंपरेकडे पाहिले तर या प्रश्नाचे उत्तर ‘बोध’ या संकल्पनेत सापडते.संत एकनाथ म्हणतात, आदिनाथापासून । परंपरा आली जाण ॥ज्ञानदेवा ज्ञान दिलें । चांगदेवातें बोधिलें ॥.संत एकनाथ परंपरेची साखळी सांगत प्रयोजनही स्पष्ट करतात. आदिनाथापासून आलेली परंपरा ज्ञानदेवांपर्यंत पोहोचते, चांगदेवाच्या जीवनात बोधाचे रूप घेते आणि पुढे एकनाथांच्या मनात जिवंत राहते. त्यामुळे परंपरा ही वस्तू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे देण्याची प्रक्रिया नसून, हा बोध एका चेतनेतून दुसऱ्या चेतनेत जिवंत होण्याची प्रक्रिया आहे. नामदेवांना ज्ञानप्रवाहाचे सूक्ष्म स्वरूप दिसते-गहिनीनाथें मज सांगितलें सार । केली ज्ञानेश्वरें व्याख्या त्याची ॥काढिला शोधून अनुभव मुक्ताईनें । ते ज्ञान सोपानें संपादिलें ॥.‘सार’, ‘व्याख्या’, ‘शोधून’, ‘अनुभव’ आणि ‘संपादिलें’ हे शब्द परंपरेचा जिवंतपणा समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. गहिनीनाथांनी सांगितलेले सार ज्ञानदेवांनी व्याख्यायित केले. मुक्ताईने त्याचा शोध घेतला आणि सोपानांनी ते ज्ञान संपादित केले. म्हणजे परंपरा ही पुनरावृत्ती नसून समजून घेणे, शोधणे आणि अनुभवातून पुन्हा प्रकट करणे ही प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत श्रीज्ञानदेव म्हणतात-निवृत्तिप्रसादें संपर्केसि बोध । नीत नवा आनंद ज्ञानदेवा ॥.निवृत्तीनाथांकडून आलेला प्रभाव ज्ञानदेवांच्या जीवनात केवळ उपदेश राहिला नाही; तो ‘बोध’ झाला. ‘संपर्क’ हा बाह्य सहवासाचा प्रारंभ असला, तरी त्याचे फलित अंतर्बोधात होते. त्यामुळे गुरु-शिष्य परंपरेचे महत्त्व केवळ कोण कोणाचे शिष्य होते यात नसून, एका व्यक्तीकडून आलेला अनुभव दुसऱ्याच्या जीवनात कसा परिवर्तन घडवतो यात आहे. सोपानदेव म्हणतात,जीवशिवभाव आपणची देव । केला अनुभव गुरुमुखें ॥गुरुमुखातून प्राप्त झालेले तत्त्व जेव्हा स्वतःच्या अनुभवात उतरते, तेव्हाच ते जिवंत ज्ञान बनते. म्हणून संतपरंपरेत ऐकणे ही सुरुवात, समजणे ही पुढची पायरी आणि अनुभवणे हा गाभा आहे. या अर्थाने निवृत्तीनाथांची परंपरा केवळ ग्रंथाधिष्ठित नाही; ती अनुभवाधिष्ठित आहे. आपण संतपरंपरेचे वारसदार आहोत असे म्हणतो. अभंग पाठ करणे, वारी करणे, कीर्तन ऐकणे हे परंपरेशी जोडले जाण्याचे मार्ग आहेत; पण एक प्रश्न उरतो- या परंपरेने आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीत काय बदल घडवला? आपण संतांचे शब्द जपत आहोत की त्या शब्दांमागचा बोधही जगत आहोत? कारण परंपरेचा वारसा मिळणे ही घटना आहे; पण त्या वारशाला वर्तमानात अर्थ देणे ही जबाबदारी आहे..म्हणून परंपरा ही भूतकाळाची बंद पेटी नसून वर्तमानातून पुन्हा उलगडणारी अर्थप्रक्रिया आहे. श्रीनिवृत्तीनाथांची परंपरा पुनरुच्चारात नाही, तर त्यांच्या बोधाला जीवनानुभवात अर्थ देण्याच्या क्षमतेत आहे. परंपरा जिवंत राहते ती तेव्हा, जेव्हा भूतकाळ केवळ स्मरणात राहत नाही, तर वर्तमानाला नव्याने विचार करायला प्रवृत्त करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.