संत निवृत्तीनाथ : विश्रांति पैं जाली विश्वजना

अर्जुन महाराज साळुंकेप्रत्येक प्रवासाला एक उद्देश असतो. काही प्रवास उपजीविकेसाठी असतात, काही विरंगुळ्यासाठी, काही साहसासाठी, तर काही स्वतःला शोधण्यासाठी. परंतु प्रत्येक प्रवास माणसाला बदलतोच असे नाही. काही प्रवास अंतर कमी करतात; तर काही अंतःकरण बदलतात. काही ठिकाणे केवळ मुक्कामाची नसतात; तर ती जीवनाला नवी दिशा देणारी ठरतात..आज अनेक तरुण सोलो ट्रिप, रोड ट्रिप, ट्रेक किंवा सायकल मोहिमांसाठी निघतात. दैनंदिन जगण्यातील तोचतोपणा झटकण्यासाठी, नव्या अनुभवांच्या शोधासाठी किंवा अंतर्मनाशी संवाद साधण्यासाठी ते प्रवास करतात. अशा प्रवाशांसाठी अंतिम ठिकाणाइतकाच महत्त्वाचा असतो तो प्रवासाचा अनुभव. चालताना, थांबताना आणि निसर्गात स्वतःशी भेटताना माणूस हळूहळू आत्मशोधार्थी बनत जातो. वारीचाही प्रवास यापेक्षा वेगळा नाही. विठ्ठल हे तिचे ध्येय आहेच; मात्र चालण्यात, नामस्मरणात, सहप्रवाशांच्या सहवासात आणि अंतर्मुखतेतही विठ्ठलाचा अनुभव घडत जातो..संत श्रीनिवृत्तीनाथ महाराजांनी पंढरपूरकडे याच दृष्टीने पाहिले आहे. त्यांच्या पंढरीमाहात्म्य अभंगांमध्ये पंढरपूर हे केवळ तीर्थक्षेत्र नाही; ते अंतःकरणाकडे परत नेणारा प्रवास आहे. म्हणूनच ते म्हणतात,भवजळ काया पंचतत्त्वमाया ।भजन उभया पंढरीरावो ॥तारक पंढरी प्रत्यक्ष प्रसिद्ध ।भीमातीरीं ब्रीदें चराचरीं बोले वेदु ॥.या अभंगात पंढरी म्हणजे संसारापासून दूर जाण्याचे ठिकाण नाही; तर संसाराला योग्य दिशा देणारे स्थान आहे. ‘भजन उभया पंढरीरावो’ या शब्दांत श्रीनिवृत्तीनाथ पंढरीला भक्तीचे जिवंत केंद्र मानतात. म्हणूनच पंढरीचा खरा प्रवास पावलांचा नसून अंतःकरणाचा आहे. आजही माणूस अनेक ठिकाणी जातो; परंतु प्रत्येक ठिकाण त्याला घडवत नाही. काही ठिकाणे आनंद देतात, काही अनुभव देतात; तथापि काही ठिकाणे जीवनदृष्टी बदलतात. म्हणूनच संत श्रीनिवृत्तीनाथ म्हणतात,निराकार वस्तु आकारासि आली ।विश्रांति पैं जाली विश्वजना ॥.येथील विश्रांती म्हणजे केवळ प्रवासानंतरचा विसावा नव्हे; तर आपल्या अंतःकरणाशी पुन्हा जोडले जाण्याची अनुभूती आहे. पंढरीची वारी माणसाला जगापासून दूर नेत नाही; ती त्याला अधिक जागरूकपणे जगात परत पाठवते. वारी संपते पंढरपुरात, परंतु तिचे खरे फल परतीच्या प्रवासात आणि पुढील जगण्यात उमलत जाते. पंढरपूरचे सामाजिक स्वरूप सांगताना ते आणखी एक विलक्षण प्रतिमा उभी करतात,पुंडलीकपेठ वैष्णवाचा हाट ।करिती बोभाट हरिनामाचा ॥बाजारात वस्तूंची देवाणघेवाण होते; तथापि पंढरीच्या हाटात प्रेम, समता, सेवा आणि नाम यांची देवाणघेवाण होते. वारीत अपरिचित माणसे सहप्रवासी होतात आणि सहप्रवासी एका मूल्यव्यवस्थेने जोडलेला समाज घडवतात. या प्रवासाचा अंतिम हेतूही ते स्पष्ट करतात,भवाब्धितारक नावाडा विवेक ।पुंडलिक देख सेवितसे ॥.श्रीनिवृत्तीनाथ भक्ती आणि विवेक यांना कधीही वेगळे मानत नाहीत. उलट विवेकालाच भवसागरातून पार नेणारा नावाडी म्हणतात. म्हणून पंढरीचा प्रवास अंधानुकरणाचा नसून जागृत विवेकाचा आहे. अनेक प्रवास आठवणी देतात; तथापि प्रत्येक प्रवास माणूस घडवत नाही. म्हणूनच प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक पंढरी असावी. अशी पंढरी, जिथे जाऊन आपण विठ्ठला बरोबर अंतःकरणालाही भेटतो. आपल्या पुढच्या प्रवासात आपण केवळ नवीन ठिकाण शोधणार आहोत, की स्वतःलाही?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.