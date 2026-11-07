Sant Savata Mali: सावता सागर, प्रेमाचे आगर

-प्रभू महाराज माळीसंतवाङ्मयामध्ये प्रेमाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रेम ही जीव आणि जीवमात्राबद्दल, चराचराबद्दल कमालीची आपुलकी आणि करुणा निर्माण करणारी भावना आहे. प्रेम हे भक्तीतील सर्वोच्च सूत्र मानले गेले आहे.नारद महर्षी भक्तिसूत्रामध्ये चर्चा करताना सांगतात, ‘अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्’- ज्याचे शब्दांमध्ये वर्णन, विश्लेषण करता येत नाही, ती आहे प्रेमस्वरूप नावाची भक्ती. यामध्ये कोणताही स्वार्थ, कोणतीही अपेक्षा, गर्व, अहंकारविरहित जे प्रेम असते, तेच प्रेम भक्तीचे खरे स्वरूप असते. संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात-.Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.‘भूतां परस्परे पडो, मैत्र जीवांचे’परस्परांमध्ये प्रेम कोणत्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नये. यापुढे आपले कोणतेही संबंध टिकणार नाहीत, ही भीती जीवाला असते. भयापोटी मनुष्य हतबल होतो. आपल्या अंतःकरणातील प्रेमभावना संपुष्टात येईल अशा अनेक घटना घडतात. परंतु उद्ध्वस्त होण्याची सर्व कारणे समोर असली तरीदेखील जे उद्ध्वस्त होत नाही, त्याचे नाव आहे प्रेम, प्रेमस्वरूप भक्ती.भक्तीची व्याख्या करताना या भावनेला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळाले. म्हणूनच संत तुकाराम महाराज म्हणतात-‘भक्ती प्रेमावीण ज्ञान नको देवा, अभिमान नित्य नवा त्यामाजी’.प्रेमाचे स्वरूप सांगताना भक्तीत ही भावना मनुष्यजातीत परस्परांमध्ये निर्माण व्हावी; मग तो कोणीही असला तरी आपल्या मनात त्याच्याबद्दल प्रेमाची भावना असली पाहिजे, असे म्हटले आहे. मनुष्याने निखळ प्रेम करावे- मग ते पशुपक्षी, नद्यानाले, पृथ्वीवरील सर्व सजीव सृष्टी यांवर अपार प्रेम असले पाहिजे. संतांनी ही सर्व सृष्टी आमचे जवळचे स्नेही आहेत, आमचे मित्र आहेत, आम्ही यांच्यावर जिवापाड प्रेम करतो ही संकल्पना अभंग साहित्यात मांडली आहे. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ हा संतांचा निर्धार आहे..त्यासाठी सागरासारखे- मोजता न येणारे विशालत्व ज्यांच्या अंतःकरणात ओतप्रोत भरलेले असते, एवढे विशाल प्रेम संतांच्या अंतःकरणात भरलेले होते. हा निसर्ग मनुष्यमात्राला जपणारा आहे. त्यासाठी आपली कृतज्ञता महत्त्वाची आहे. निसर्गाला ईश्वरस्वरूप मानून त्यास विशाल अंतःकरणाने जपण्याचे कार्य सावता महाराजांच्या विचार-कृतीतून दिसले. प्रेम हाच त्यांचा विशेष गुण होता. त्यांचे प्रेम- कांद्यावर, जाई-जुई, ऊस, गाजर, शेती, विहीर, मोट, नाडा, दोरी, अवघी व्यापिली पंढरी, असे सगळ्यावर होते. आपल्या कर्मासाठी साह्य करणाऱ्या शेतीवर, वृक्षांवर, फुलांवर, प्राण्यांवर, पंढरीला चाललेल्या भक्तांवर, लोकांवर प्रेम करणे, हा स्नेहभाव संतांनी मनुष्यजातीमध्ये जोडून ठेवला. अर्थातच माणसाला सधन होण्यासाठी साधन महत्त्वाचे आहे आणि ते प्रेमाने जपता आले पाहिजे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...व्यवहार असो की परमार्थ; वागावे कसे हे शिकवण्यासाठी संतांचे जीवन आहे. त्यातून आदरभाव निर्माण करणे हे त्यांनी कर्तव्य मानले आहे. आजची पिढी एका घरात राहून परस्परांत आदर आणि प्रेमभाव दाखवायला तयार नाही, ही मनुष्यजीवनाची वाटचाल विध्वंसाकडे चालल्याचे लक्षण आहे. म्हणून या वाटचालीला योग्य मार्ग आणि संस्कार कोणाचा असावा- तर तो संतांचा! अशा वेळी आपल्याला संत सावता महाराज हे प्रेमाचे आगर म्हणून प्रेरणा देतात. निरपेक्ष प्रेमाचे सागर होऊन संसाराची वाट दाखवताना निरंतर प्रेम देतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.