संत सोपानदेव : पूर्ण मनोरथ विठ्ठलदेवे

अभय महाराज जगतापवारकरी संप्रदायाने ज्या तीर्थाचा, देवतेचा, साधनेचा महिमा गायला आहे, त्याचे वर्णन सोपानदेवांच्या अभंगात आले आहे. त्यामध्ये नामस्मरण व वारीसारख्या साधनेचे, समतेसारख्या मूल्याचे महत्त्व गायले आहे. त्याचप्रमाणे पंढरपूरचे व विठ्ठलाचेही वर्णन आहे. ते म्हणतात,उघडली दृष्टी इंद्रिया सकट ।वैकुंठीची वाट पंढरी जाणा ।।पंढरपूर हे सोपानदेवांसाठी वैकुंठच आहे. वैकुंठ म्हणजे देवाचे राहण्याचे ठिकाण. विष्णुसहस्त्रनामध्ये वैकुंठ म्हणजे देवाचे एक नावही आहे. .देव वैकुंठ सोडून पृथ्वीतलावर पंढरपूरला येऊन राहिल्यामुळे पंढरपूरलाच वैकुंठाचे महत्त्व प्राप्त झाले व जुन्या वैकुंठाचे महत्त्व कमी झाले. त्यामुळे संतांनी पंढरपूरला वैकुंठ व भूवैकुंठ म्हणजे भूमीवरचे वैकुंठ असा शब्द वापरला आहे.या पंढरीच्या वारीची परंपरा भगवान शंकरांपासून असल्याचे वारकरी मानतात. भगवान शंकर वारीला आले व पांडुरंगाचे दर्शन झाल्यावर पांडुरंगाने त्यांना मस्तकी धारण केले. त्यामुळे सोपानदेवांच्या मते हे फक्त विष्णूक्षेत्र नसून शिवक्षेत्रही आहे. त्यामुळेच सोपानदेवांनी पंढरपूरला कैलासही म्हटले आहे.भू वैकुंठ कैलास येथे मानी तू सत्य ।पुरतील मनोरथ सकळांचे ।।मध्ययुगीन काळात अनेक ठिकाणी शैव व वैष्णवांमध्ये टोकाचे वाद होत असताना सोपानदेवांसह सर्वच वारकरी संतांनी विष्णू व शैव या देवतांचा, वैकुंठ व कैलास या क्षेत्रांचा साधलेला समन्वय महत्त्वाचा आहे..या भूवैकुंठाचे एक वैशिष्ट्य सोपानदेवांनी सांगितले आहे. जुन्या वैकुंठाला जाण्यासाठी देह त्याग करावा लागतो. वैष्णव संप्रदायात मृत व्यक्तींना वैकुंठवासी म्हटले जाते. भू वैकुंठ पंढरीत मात्र जिवंतपणी जाता येते. विठोबाला ‘याची देही याची डोळा’ बघता येते.दृष्टी भरी पाहे विठ्ठल दैवत ।पूर्ण मनोरथ विठ्ठलदेवे ।।पंढरीत पांडुरंगाला डोळे भरून बघता येते व त्याला बघूनच सर्व इच्छा पूर्ण होतात. संतांनी तर देवाकडे कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा केली नाही; मुक्तीही मागितली नाही. मागण्यासाठी कोणतीही इच्छा उरली नव्हती. पांडुरंगाला पाहूनच त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या..या पांडुरंगाच्या एका दर्शनामुळे कोटी पुण्याचा लाभ होतो. ही सोय पुंडलिक या भक्तामुळे झाली याची सोपानदेवांना जाणीव आहे. म्हणूनचएक दर्शन घडे कोटी पुण्य जोडे ।पुंडलिकाचे पाडे भक्त होती ।।असे वर्णन त्यांनी केले आहे.सोपानदेवांनी आणि संतांनी जो नामस्मरण, भजन, कीर्तन व वारीचा भक्तिमार्ग सांगितला आहे. हाच मार्ग सोपा आणि देवाकडे पोचवणारा आहे. ‘हाचि मार्ग सोपा जनासी उघड’ असे या मार्गाचे वर्णन सोपानदेवांनी केले आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींनी हरिपाठामध्ये देवाकडे जाणाऱ्या इतर विविध मार्गांपेक्षा नामस्मरण मार्ग सोपा व श्रेष्ठ आहे असे सांगितले आहे. एकदा स्वतःला या भक्तिमार्गामध्ये गुंफून, गुंतवून घेतले की मग कोणतीही अडचण येणार नाही याची ग्वाही सोपानदेवांनीसोपान म्हणे गुंफसी सर्वथा ।मग नोहे उलथा भक्तीपंथे ।। अशा शब्दांत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.