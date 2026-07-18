संत सोपानदेव : प्रेमरसाची वारी

अभय महाराज जगतापआषाढ महिना सुरू झाला आहे. बहुतेक संतक्षेत्रांवरून संतांच्या पालख्या पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाल्या आहेत. सोपानदेवांच्या अभंगामधून ही आनंददायी, प्रेमरसाची वारी समजून घेता येते. ‘चला रे वैष्णवहो जाऊ पंढरीसी प्रेमामृत खुणा मागू त्या विठ्ठलासी’असे म्हणत सर्व वैष्णवांना त्यांच्यासह पंढरपूरला येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. पंढरपूरला कशासाठी जायचे तेसुद्धा त्यांनी सांगितले आहे. ते म्हणतात- ‘प्रेमामृत खुणा मागू त्या विठ्ठलासी’. पंढरपूरला जाऊन त्या पांडुरंगाकडे प्रेमामृत मागायचे आहे. सोपानदेवांनी पंढरपूरला माहेर म्हटले आहे. विठ्ठल व रुक्मिणी माता-पिता आहेत. अशा या माहेराला जायचे ते त्यांचे प्रेम मिळवण्यासाठी. सोपानदेव प्रेम मागत आहेत. प्रेम त्यांच्या दृष्टीने अमृत आहे. द्वेष, मत्सर, क्रोधावर मात करण्यासाठी प्रेमाची आवश्यकता असते. आपण ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्या व्यक्तीवर रागवत नाही. त्या व्यक्तीच्या भल्यासाठी रागावतो. संत कोणावर चिडत नाहीत. त्यांच्या वचनातून क्वचित कधी क्रोध जाणवला तरी तो समाजाच्या भल्यासाठी असतो. संतांकडे द्वेष आणि मत्सराला थारा नसतो. वारकऱ्यांकडेही नसावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. संतांकडे प्रेमरसाचा भरपूर साठा आहे. त्यांचे हृदय सर्व प्राणिमात्रांविषयीच्या प्रेमरसाने ओथंबून भरले आहे. हा प्रेमरस वाटतच ते पंढरपूरला निघाले आहेत. देवाचे प्रेम मिळवण्यासाठी स्वतः सर्वांना प्रेम देणे ही इथे पूर्वअटच आहे..‘चालिले गोपाळ दाविताती वाकुलियाभरले प्रेमरसे मग ते वाताती टाळीया’इथे त्यांनी वारकऱ्यांना गोपाळ म्हटले आहे. गोकुळातला कृष्ण परमात्माच पंढरपूरला आला अशी वारकऱ्यांची श्रद्धा आहे. ‘पुंडलिकाच्या भावार्था गोकुळाहुनी झाला येता’ असे या विठोबाचे वर्णन ज्ञानोबा माऊलींनी केले आहे. ‘रामकृष्ण हरी’ या सांप्रदायिक मंत्रामध्ये ही अवतारसंगती सामावली आहे. रामावतारात वानर देवाचे सोबती होते. कृष्णावतारात ते गोपाळ झाले. देव विठ्ठलरूपाने पंढरपूरला आल्यावर देवाचे तेच सवंगडी आता वारकरी झाले, अशी समजूत वारकरी भावविश्वात आहे. त्यामुळे सोपानदेवांनी इथे वारकऱ्यांना गोपाळ म्हटले आहे. हे गोपाळ पंढरपूरला जातानाही आनंद लुटत चालले आहेत..‘दिंड्या गरुडटके मृदुंगाचे नादगाताती विठ्ठलनाम करिताती आल्हाद’अनेक पंथांमध्ये, धर्मामध्ये, नामस्मरणाचे महत्त्व सांगितले आहे. काही ठिकाणी नामस्मरणाचा एक निश्चित आकडा ठरलेला असतो. तो पूर्ण करण्याचा आटापिटा साधक करतात. अशा वेळेस एखादे काम उरकल्याप्रमाणे नामस्मरण उरकण्याकडे कल असतो. इथे मात्र हे वारकरी नाम गात, भजनाचा आनंद लुटत चालले आहेत. जेव्हा हे वारकरी पंढरपूरला पोहोचतात तेव्हा त्यांचा गजर ऐकून स्वतः देव त्यांना सामोरा येतो. ‘शंखचक्र करी विठ्ठल सामोरा आला’ असे देवभेटीचे वर्णन सोपानदेवांनी केले आहे. शेवटी पांडुरंगाने संतांना, वारकऱ्यांना प्रेमामृत दिले आहे. याचे वर्णन करताना सोपानदेवांनी ‘कासवदृष्टी न्यहाळीत रंगी नाचतु पै उगला’ असे म्हटले आहे. कासव हा अस्तन प्राणी आहे. सस्तन प्राणी स्तन्यपान करून आपल्या अपत्याचे पोषण करतात. कासवासारखे प्राणी केवळ आपल्या दृष्टीनेच न्याहाळून आपल्या अपत्यांचे पोषण करतात अशी कल्पना आहे. त्याप्रमाणेच इथे पांडुरंगाने सगळ्यांकडे प्रेमाने बघितले आहे. पंढरीची वारी कोणत्याही भौतिक गोष्टी मिळवण्यासाठी नाही. वारी जे प्रेम मिळवण्यासाठी आहे ते प्रेम मिळून इथे वारीची पूर्तता झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.