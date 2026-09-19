संत सोपानदेव : शांती, क्षमा, दया

अभय महाराज जगतापशांती, क्षमा, दया, या तीन गुणांचा उल्लेख सोपानदेवांनी दोन अभंगांमध्ये केला आहे. दोन्ही ठिकाणी हा उल्लेख याच क्रमाने आला आहे. एके ठिकाणी आपल्या परमार्थाचे रहस्य उलगडताना त्यांनी या गुणांचा उल्लेख निवृत्तीनाथांसाठी केला आहे. शांती क्षमा दया निवृत्ती माऊली ।अखंड साऊली कासवदृष्टी ।।संत निवृत्तीनाथ हे शांती क्षमा व दयेने परिपूर्ण आहेत. त्यांची प्रेमळ दृष्टी सतत माझ्यावर असते. त्यामुळे सर्वांप्रमाणेच सत्त्व, रज, तम मिश्रित त्रिगुणात्मक जन्म असला तरी शांती क्षमा दया युक्त असलेल्या श्री निवृत्तीनाथांच्या कृपेमुळे भक्ती साध्य झाली असे त्यांनी म्हटले आहे..तर दुसऱ्या एका अभंगात शांती क्षमा दया हेच परब्रह्मप्राप्तीचे उपाय आहेत असे सांगितले आहे.शांती क्षमा दया तेथील उपाया ।निर्गुणी ते माया आपरुप ।।अखंड शांती हा संतांचा स्थायीभाव आहे. त्यांना त्रास देणारे लोक सुद्धा त्यांची शांती भंग करू शकले नाहीत. याचे कारण म्हणजे त्यांना त्रास देणाऱ्या लोकांविषयी सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये कोणताही राग अथवा सुडाची भावना नसून सर्वांचे अपराध क्षमा करण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. या क्षमा गुणामुळे त्यांची शांती भंग पावत नाही. सोपानदेवांसह सर्वांत संतांनी शांतीला महत्त्व दिले आहे. भगवद्गीता हा खरे तर अर्जुनाला युद्धप्रवृत्त करणारा, कर्तव्याचे महत्त्व सांगणारा ग्रंथ. परंतु माउलींनी त्याचेही निरूपण करताना शांत रसाला प्राधान्य दिले आहे. तुकोबांनीही ‘शांतीपरते नाही सुख । येर अवघेची दुःख ।।’ असे सांगितले आहे..आधुनिक काळामध्ये तर शांतीचे महत्त्व विशेषत्वाने जाणवत आहे. शांती ही फक्त आध्यात्मिक प्रगतीसाठीच नव्हे, तर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठीही गरजेची आहे. शांतीच्या विरुद्ध क्रोध. क्रोध आल्यामुळे शारीरिक मानसिक व्याधी निर्माण होतात. आधुनिक वैद्यक शास्त्रसुद्धा संतांनी वेधलेल्या या संबंधाचा गांभीर्याने विचार करत आहे. क्रोधाबरोबरच अतिताण हा सुद्धा मनाची शांती भंग करतो. मनाला अस्थिर, अशांत करतो. मान अशांत असेल तर त्यातून अनेक मानसिक व्याधी उद्भवतातच परंतु त्यातून शारीरिक रोगही जडतात हे आधुनिक विज्ञानाच्या लक्षात आले आहे. मन सतत अशांत असल्यास त्याचा शरीराचे विविध कार्य नियंत्रित करणाऱ्या विविध हार्मोन्सवर परिणाम होतो. या हार्मोन्सचे असंतुलन झाले की त्यातून शारीरिक व्याधी उद्भवतात. हा संबंध पाहिल्यास शांतीचे महत्त्व लक्षात येते. शांती व शांतीला पूरक असलेल्या क्षमा या गुणाबरोबरच सोपानदेवांनी दयेचे महत्त्व वर्णन केले आहे. सर्व भूतांप्रति दया हे संतांचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. किंबहुना दया हेच संतांचे मुख्य भांडवल आहे. शांती, क्षमा, दया या तीनही गुणांचा समावेश भगवद्गीतेने दैवी संपत्तीमध्ये केला आहे. संतांची दया ही आपपर भेद करणारी नाही ती सर्व जीवमात्रांसाठी आहे. अर्थात इथे ‘दया तिचे नाव भूतांचे पाळण । आणि निर्दाळण कंटकांचे ।।’ अशी दयेची परिपूर्ण व्याख्याच संतांना अपेक्षित आहे..सर्वच संत या तिन्ही गुणांनी युक्त असतात. सोपानदेवांचे गुरू श्री निवृत्तीनाथ या तिन्ही गुणांनी युक्त आहेत. त्यांच्या कृपेमुळे व या गुणांमुळे सोपानदेवांना भक्ती साधता आली. आपल्यालाही सोपानदेवांनी शांती, क्षमा, दया याच गुणांचा उपदेश केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.