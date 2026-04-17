प्रश्न: 'संतुलन'चा बाळंत लेप हा कधी लावायचा असतो व तारीख उलटून गेली असली तर लावल्यास कळा येण्याकरिता त्याचा उपयोग होतो का? - मेधा पाटील, कोल्हापूरउत्तर - 'संतुलन'चा बाळंत लेप हा कळा सुरू झाल्यावरती लावायचा असतो. साधारणपणे जेव्हा कळा आठ ते दहा मिनिटांनी यायला लागतात, अशा वेळेला हा लेप नाभीच्या भोवती लावल्यास सुखकर प्रसूती व्हायला मदत मिळते. कळा सुरू करण्याकरिता त्याचा उपयोग होत नाही. बाळंतपणाकरिता जी तारीख दिली जाते, ती सर्वसाधारण मोजमाप करून दिली जाते. याचा अर्थ हा नसतो की त्याच तारखेला डिलिव्हरी होण्याची शक्यता आहे. डिलिव्हरीच्या तारखेच्या आठ-दहा दिवस अलीकडे-पलीकडेसुद्धा होणे नैसर्गिक असते. मुख्य नवव्या महिन्यात सांगितलेला फेमिसॅन तेलासारखा तेलाचा पिचू, संपूर्ण नऊ महिने व्यायाम करणे, आयुर्वेदिक गर्भसंस्कार पुस्तकात दिलेल्या सगळ्या परिचर्येचं पालन करणं हे नैसर्गिक प्रसूती व्हायला मदत करू शकतं. प्रत्यक्ष तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यास अजूनही माहिती मिळू शकेल..प्रश्न - माझ्या दोन-तीन मैत्रिणींना गर्भाशयाची पिशवी काढल्यानंतर सांधे दुखणे आणि वजन वाढण्याचा त्रास होताना दिसतोय. सध्या माझीही पाळी अनियमित आहे. त्यामुळे मलाही गर्भाशय काढण्याचा सल्ला दिलेला आहे. सांधे दुखणे आणि गर्भाशय काढणे ह्याचा खरोखरी काही संबंध आहे का? असल्यास मग गर्भाशय पिशवी न काढता काय पर्याय होऊ शकेल त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.- शांती कुलकर्णी, सांगलीउत्तर - आयुर्वेदशास्त्रामध्ये कुठल्याही प्रकारची इजा झाली किंवा एखादे अवयव काढले तर हे वातदोषाचे असंतुलनाचे कारण ठरते. गर्भाशय हा स्त्री शरीरातला एक महत्त्वाचा अवयव असतो व तो काढल्यास शरीरात हॉर्मोन्सचे असंतुलन होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. त्यातून हे गर्भाशय काढलेली स्त्री जर का वात प्रकृतीची असली तर वातदोष असंतुलन जास्त प्रमाणात जाणवू शकतं. त्यामुळे प्रकृती असलेला त्रास व केलेली शस्त्रक्रिया या तिन्हीचीही सांगड घालणं खूप गरजेचं असतं. परंतु वजन वाढणे, उच्च रक्तदाबाचा त्रास होणे हे गर्भाशय काढल्यानंतर बऱ्याचश्या स्त्रियांमध्ये दिसतं. सर्वप्रथम तर मुळात गर्भाशय काढण्याची गरज पडणार नाही याच्याकरता आयुर्वेदिक तज्ज्ञांकडून योग्य उपचार औषधं घेणे सगळ्यात उत्तम ठरतं. पण काही अपरिहार्य कारणास्तव गर्भाशय काढावेच लागले तर असंतुलन होणार नाही याच्याकरता तज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे व तसेच संतुलन फेमिसॅन तेलाचा नियमित पिचू ठेवणे. आठवड्यातून दोन तीनदा तरी संतुलन शक्ती धूपाची धुरी घेणे. गोक्षुरादी चूर्ण दूध साखरेबरोबर घेणे. अश्वगंधा वटी, एलो सॅन् वटी, शतावरी कल्प इत्यादी उपाय सुरू केल्यास फायदा मिळू शकतो.