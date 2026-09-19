आरोग्य

संवादसेतू : मनाचा लढा : ‘ओसीडी’

ओसीडीमुळे त्रस्त झालेल्या १२ वर्षांच्या दीपूचा मनाशी चाललेला संघर्ष, सतत हात धुण्याच्या विधींमागचं वैज्ञानिक कारण आणि कुटुंबाच्या समजूतदार साथीनं मिळालेला दिलासा
Understanding OCD and Early Symptoms in Children

Understanding OCD and Early Symptoms in Children

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. मृदुला आपटे, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट

दीपू १२ वर्षांचा हसतमुख आणि आज्ञाधारक मुलगा होता. पण काही महिन्यांपासून काही गोष्टींमुळे तो अस्वस्थ झाला होता. अचानक, कोणत्याही कारणाशिवाय त्याच्या मनात एक भयंकर विचार यायचा- ‘आई-बाबांच्या बाबतीत काही वाईट होणार नाही ना?’ हे मनात आल्यावर भीतीची एक लाट त्याला घेरून टाकायची. एकदा त्याने हे आईला सांगितले. आईने प्रेमाने समजावून सांगितले आणि ‘काळजी करू नको,’ म्हणाली.

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