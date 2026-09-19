संवादसेतू : मनाचा लढा : ‘ओसीडी’

डॉ. मृदुला आपटे, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टदीपू १२ वर्षांचा हसतमुख आणि आज्ञाधारक मुलगा होता. पण काही महिन्यांपासून काही गोष्टींमुळे तो अस्वस्थ झाला होता. अचानक, कोणत्याही कारणाशिवाय त्याच्या मनात एक भयंकर विचार यायचा- ‘आई-बाबांच्या बाबतीत काही वाईट होणार नाही ना?’ हे मनात आल्यावर भीतीची एक लाट त्याला घेरून टाकायची. एकदा त्याने हे आईला सांगितले. आईने प्रेमाने समजावून सांगितले आणि ‘काळजी करू नको,’ म्हणाली. .सुरुवातीचा टप्पाएके दिवशी दीपूने चेहरा धुतला आणि त्याला अचानक जाणवले की त्याची बेचैनी थोडी कमी झाली आहे. त्याला असे वाटले की चेहरा धुण्यामुळे त्याच्या मनातले विचार काही काळ दूर जात आहेत. म्हणून त्याने पुन्हा चेहरा धुतला. वारंवार चेहरा धुतल्यावर काही वेळ त्याची चिंता कमी व्हायची; पण थोड्याच वेळात आई-बाबांना काही तरी होईल, हे विचार पुन्हा मनात यायचे! हळूहळू दीपूने वारंवार हात धुण्यास सुरुवात केली. हात धुताना तो अनेकदा पुटपुटायचा- ‘काही होणार नाही... काही होणार नाही’ बाथरूममध्ये आणि वॉशबेसिनजवळ त्याचा बराच वेळ जाऊ लागला. एवढे पाणी आणि वेळ वाया घालवण्याबद्दल आई-बाबा रागवू लागले. दीपू एकटा असताना खूप रडायचा. त्याच्या मनात येणारे विचार काही केल्या पाठ सोडत नव्हते. ‘आपण वेडे तर होत नाही ना?’ असेही त्याला वाटले. एकदा त्याने आपल्या जिवलग मित्राला- सोमूला हे सांगितले. सोमूने त्याला ‘आई-बाबांना सगळे सांग,’ असा सल्ला दिला. त्याच वेळी सोमूनेही ही गोष्ट आपल्या आई-वडिलांनाही सांगितली..मग दीपूने आई-वडिलांना सर्व काही सांगितले. त्यांनी पुन्हा समजावून सांगितले की ते दोघे ठणठणीत आहेत. ऑफिसमध्ये केलेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे रिपोर्टस् दाखवले. दीपूला काही काळ समाधान वाटले. त्या रात्री तो शांतपणे झोपला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा अस्वस्थ वाटू लागले. ‘‘कदाचित ते रिपोर्टस् चुकीचे असतील...’’ पुन्हा तेच ऐकून आई-बाबांची चिडचिड झाली. त्यांनी त्याला शाळा आणि खेळण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले.दीपूची अवस्था खूप वाईट झाली होती. सुरुवातीला काही वेळा हात धुतल्यानंतर तो थांबायचा; पण नंतर ती संख्या वाढली. त्याला रोजच्या कामांना खूप वेळ लागू लागला. अभ्यासावर परिणाम झाला. आता दीपूच्या मनात आई-बाबांच्या तब्येतीबद्दलची चिंता पूर्वीसारखी मोठी राहिली नव्हती, तरीही हात धुण्याचे विधी केले नाहीत, तर प्रचंड बेचैनी वाटायची..नुसती सवय विरुद्ध समस्याआई-वडील आणि शिक्षक दीपूवर चिडचिड करू लागले, पण नंतर त्यांना काळजी वाटू लागली. एकदा सोमूचे डॉक्टर असलेले बाबा दीपूच्या आई-वडिलांना भेटले. ते म्हणाले, ‘‘सोमू म्हणत होता, की हल्ली दीपू एकटाच जेवतो, उदास दिसतो. दीपूच्या सतत हात धुण्याबद्दलही आम्हाला माहिती आहे. माझ्या मते ही कदाचित फक्त वाईट सवय नसावी. दीपूच्या वागण्यात ‘ओसीडी’- म्हणजे ‘ऑब्सेसिव्ह कम्पल्सिव्ह डिसऑर्डर’ची लक्षणे दिसताहेत.’’‘ओसीडी’मध्ये व्यक्तीच्या मनात अचानक, आपोआप काही विचार येतात. हे विचार अनेकदा अवास्तव किंवा अतार्किक असतात. पण त्यांंमुळे व्यक्तीला असे वाटू शकते, की ‘मी अमुक गोष्ट केली नाही, तर माझ्या मनातला वाईट विचार खरा ठरेल.’ ओसीडी ही केवळ एखादी वाईट सवय नसून त्यामागे जैविक कारणेही असू शकतात आणि त्यासाठी वैद्यकीय उपचारांची गरज भासू शकते. हा त्रास कोणालाही होऊ शकतो. काही वेळा कुटुंबातील आनुवंशिक इतिहासामुळे त्याची शक्यता वाढू शकते..प्रत्येक स्वच्छताप्रिय व्यक्तीला ओसीडी असते असे नाही. एखाद्याला नीटनेटकेपणा, स्वच्छता आवडते आणि तो आनंदाने तसे करतो. ती त्याची सवय किंवा स्वभाव असू शकतो. पण दीपूला हे हात धुण्याचे विधी करायला आवडत नाहीत. त्याला फक्त बेचैनी कमी करण्यासाठी ते वारंवार करावेसे वाटतात. हा महत्त्वाचा फरक आहे.दीपूच्या आई-वडिलांना सोमूच्या बाबांकडून माहिती मिळाल्यानंतर ते दीपूसह मानसशास्त्रज्ञांकडे गेले. सविस्तर चर्चा, मुलाखत, काही चाचण्या केल्यानंतर क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञांनी दीपूला ओसीडी असल्याचे निश्चित केले. मानसोपचारतज्ज्ञांचीही भेट घेण्याचा सल्ला दिला. औषधोपचार व समुपदेशन सुरू झाले. मानसशास्त्रज्ञांनी त्याच्या आई-वडिलांना ओसीडीबद्दल माहिती दिली आणि वाचण्यासाठी साहित्य दिले. दीपूने नियमित औषधे घेण्यास आणि समुपदेशन सत्रांना जाण्यास सुरुवात केली. स्वतःच्या मनात काय घडत आहे, हे त्याला हळूहळू समजू लागले. मनात येणाऱ्या विचारांशी कसा सामना करायचा आणि आपल्या कृतींवर कसे नियंत्रण ठेवायचे, हे तो शिकू लागला. त्याची मानसशास्त्रज्ञ त्याला ‘असं कर, तसं करू नकोस’ असे सांगत नसे. त्याऐवजी त्याच्या समस्येचे वैज्ञानिक कारण त्याला समजेल अशा भाषेत समजावून सांगत असे.हळूहळू दीपूचा आत्मविश्वास वाढला. दीपूच्या आई-वडिलांना एवढ्या लहान वयात मुलाला औषधे सुरू करण्यास भीती वाटत होती. पण डॉक्टरांकडून व्यवस्थित समजून घेतल्यानंतर त्यांची भीती कमी झाली. दीपूला त्याची समस्या समजली आणि कुटुंबाला ती समजून घेता आली. हाच आव्हानात्मक भाग होता. योग्य उपचारांमुळे दीपूच्या चेहऱ्यावर आता पुन्हा आनंद दिसू लागला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.