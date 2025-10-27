Satish Shah Wife's Illness: सतीश शाहांच्या निधनानंतर आता एकट्याच लढत आहेत 'या' आजाराशी त्यांच्या पत्नी; जाणून घ्या नेमका कोणता आहे हा आजार

Satish Shah Demise: ‘साराभाई व्हर्सेस साराभाई’सारख्या लोकप्रिय मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेले ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह (वय ७४) यांचे मूत्रपिंडाच्या आजारामुळे मुंबईत निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण सिनेश्रुष्टीने शोककळा व्यक्त केली. नेहमी प्रेक्षकांना हसवणारे सतीश शाह काही काळापासून मूत्रपिंडाशी संबंधित आजाराचा सामना करत होते. .त्यांनी यावर्षाच्या सुरुवातीला किडनी ट्रान्सप्लांटही करून घेतले होते. पण यामागे एक विशेष कारण असल्याचे अभिनेता सचिन पिळगावकर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले "सतीशने आयुष्य वाढवायचं ठरवलं होतं, कारण त्याला मधुची काळजी घ्यायची होती."पुढे त्यांनी सतीश शाह यांची पत्नी मधू या ‘अल्झायमर’ या मेंदूविकाराशी झुंज देत असल्याचे सांगितले. हा आजार स्मरणशक्ती आणि विचारक्षमतेवर परिणाम करतो. पण सतीशने शेवटच्या क्षणापर्यंत तिच्या चेहऱ्यावर हास्य टिकवून ठेवले. निधनाच्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मधूसाठी गाणं वाजवलं आणि ती ‘चा-चा-चा’च्या तालावर हसत नाचली. त्या क्षणी ती फक्त त्याच्यासोबतच्या आठवणीत हरवली होती..Early Age Alzheimer Signs: ‘सैयारा’मधल्या वाणीसारखं तुम्हालाही २०व्या वर्षीच विसरायला होतंय? असू शकतात अल्झायमरची सुरुवातीची लक्षणं! वेळीच ओळखा!.अल्झायमर म्हणजे काय?अल्झायमर हा डिमेन्शियाचा एक प्रकार आहे, ज्यामुळे मेंदूची विकृती होते आणि हळूहळू स्मरणशक्ती व निर्णयक्षमता कमी होते. साधारणतः याची लक्षणं ६५ वर्षांनंतर दिसतात, परंतु आता संशोधनात आढळलं आहे की ही लक्षणं २०-३० वर्षांच्या वयातही दिसू शकतात..अल्झायमरमध्ये कोणती लक्षणे दिसतात?- छोट्या छोट्या गोष्टी वारंवार विसरणे- ओळखीच्या ठिकाणी रस्ता चुकणे- एकाच प्रश्नाची पुनरावृत्ती- शब्द आठवण्यात अडचण- निर्णय घेण्यात गोंधळ- मूडमध्ये अचानक बदल- संवाद साधताना अडथळा निर्माण होणे.Brain Disease Risk: काय सांगता? तुमचा पत्ता ठरवतो तुमचं भविष्य? राहत्या जागेशी जोडला गेलाय 'हा' मेंदूचा रोग.अल्झायमर होण्याची कारणे कोणती?- वय वाढल्यावर मेंदूच्या पेशींमध्ये जलद गतीने होणारा बदल- बीटा-अमायलॉइड प्रथिने आणि टाऊ प्रथिनांचा अनियमित साठा- अनुवंशिक कारणे- उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या आजारांचा इतिहास- सततचा मानसिक तणाव- झोपेचा अभाव, मद्यपान आणि धूम्रपान.अल्झायमर वरील उपचारअल्झायमरचा कोणताही उपचार उपलब्ध नसला तरी, त्याच्या लक्षणांवर उपचार करता येऊ शकतात. डॉक्टर काही औषधे देतात जी स्मरणशक्ती आणि विचार करण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत करतात. तथापि, जीवनशैलीत काही बदल केल्यास ते फायदेशीर ठरू शकतात.दररोज पुरेशी झोप घेणेनियमित व्यायाम करणेतणाव कमी ठेवणेफळे, भाज्या आणि कमी तेलकट पदार्थांचा समावेश असलेला आहार घेणे (जळजळ कमी करणारा आहार)डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.