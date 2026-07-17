सौंदर्य केसांचे

डॉ. मालविका तांबे कुणाच्याही आकर्षक व्यक्तिमत्त्वामध्ये केस याचा खूप मोठा वाटा असतो. काळे, दाट, लांब केस हे व्यक्तीच्या आरोग्याचे मापदंड असतात व सौंदर्यात भर घालणारे असतात. आयुर्वेदामध्ये केस हे जरी मल या विभागात येत असले तरीसुद्धा केसाच्या वाढीकरता केसांचं आरोग्य नीट राहावं त्याच्याकरता खूप सगळे उपाय आपल्याला सांगितलेले आहेत. सध्याच्या काळात चुकत असलेली दिनचर्या, राजसिक व तामसिक आहार, अनियमित झोपेच्या वेळा, आयुष्यात असलेले ताण या सगळ्यांमुळे अकालीच केस पांढरे होणे किंवा केस गळणे, टक्कल पडणे इत्यादी सारख्या समस्या जास्त प्रमाणात दिसायला लागलेल्या आहेत. वय झाल्यावरती केस गळणे किंवा केस पांढरे होणे ह्याला रोग म्हणत नाही. पण जेव्हा वीसतीशीतल्या लोकांना अशा प्रकारचे त्रास व्हायला लागतात तेव्हा केसांच्या आरोग्याचा विचार करावा लागतो. आयुर्वेदाच्या मताने केसांचं आरोग्य हे शरीरातले हाडं, रसधातू च कार्य व्यवस्थित होणं व तसेच पित्त संतुलित राहणं या सगळ्यांवरती अवलंबून असते. आज आपण केसांशी संबंधित काही उपयोगी टिप्स पाहूया..१ केस नियमित विंचरणे हे केसांच्या आरोग्याकरता अत्यंत गरजेचे असते. चांगल्या प्रतीचा लाकडी कंगवा याच्याकरता वापरलेला उत्तम. प्लास्टिक टाळावे. संपूर्ण टाळूमध्ये केसाच्या मुळांशी त्याचे रक्तसंवहन जुळलेले असते. व्यवस्थितपणे कंगवा केल्याने तिथे रक्त संवन व्यवस्थित राहायला व तसेच लवचिकता टिकून राहायला मदत मिळते. केस विंचरण्यासाठी वापरायचा कंगवा फार टोकदार किंवा टोचणारा नको. दाब देणे सुद्धा एका निश्चित प्रमाणातच असावं. केसांमध्ये गुंता असल्यास खूप हळुवारपणे तो गुंता सोडवायला पाहिजे. फार जोर देऊन किंवा ओढून गुंता कधीही काढू नये.२ केस विंचरल्यामुळे केसाच्या मुळाजवळ असलेल्या तेलाच्या ग्रंथींना पण उत्तेजना मिळते. याच्यामुळे केस कोरडे होत नाहीत. म्हणूनच आयुर्वेदामध्ये केसांच्या मुळाशी आयुर्वेदिक रित्या संस्कारित केलेलं तेल हळुवारपणे लावण्याची पद्धत आहे. आजच्या काळात केसाला तेल लावल्याने काही फायदा होत नाही अशा चुकीच्या गोष्टींना समाजामध्ये खूप प्रचार प्रसार मिळत आहे. पण एकूणच नवीन येणाऱ्या पिढीच्या केसांच्या आरोग्याची परिस्थिती बघता ह्याच्यामध्ये कितपत तथ्य आहे हे आपल्याला कळायला हरकत नाही. संतुलन व्हिलेज हेअर ऑईल तेलासारख्या शास्त्रोक्त सिद्ध तेलाने आठवड्यातून एक दोनदा तरी केसाला मसाज नक्की करावी. ही मसाज कशी करायला पाहिजे ह्याच्याकरता डॉक्टर मालविका तांबे युट्यूब चॅनलवर केसांच्या आरोग्याचा व्हिडिओ नक्की बघावा.३ सध्याच्या काळामध्ये फ्रीझी हेयर, ड्राय हेयर अशा प्रकारचे शब्द आपल्याला सगळ्यांच्या तोंडातून खूप ऐकायला मिळतात. आठवड्यातून एकदा तरी अशा प्रकारे मसाज केल्याने केस कोरडे होण्यापासून वाचतात. एवढेच नव्हे, तर त्याच्यामध्ये होणारा गुंता सुद्धा कमी होतो. केस चिकट होतील म्हणून बऱ्याचदा लोक हा तेल लावणे टाळतात. पण तसं न करता रात्रभर जरी तेल केसांवरती ठेवलं आणि सकाळी धुतले तर चालू शकतं..४ केस धुताना खूप गरम पाण्याचा वापर संपूर्णपणे टाळावा. आयुर्वेदाच्या मताने केसांच्या आरोग्याकरता व तसेच मज्जाधातू अर्थात नर्वस सिस्टमच्या आरोग्याकरता खूप जास्त प्रमाणामध्ये डोक्याला गर्मी देणं चांगलं नसतं.५ आठवड्यातून दोनदा तरी केस धुवायला पाहिजेत. केस धुण्यासाठी शिककाई, आवळा, रिठा, संत्रा, नागरमोथा यासारख्या द्रव्यांच्या मिश्रणाने तयार केलेलं संतुलन सुकेश वापरलेलं जास्त उत्तम राहतं. याच्याने केस आणि टाळू तर स्वच्छ होतोच पण केस कोरडे होत नाही व तसेच केसांतून येणारा जो नैसर्गिक सुगंध असतो तो फारच उत्तम असतो.६ अनैसर्गिक रासायनिक द्रव्यांपासून बनवलेला शॅम्पू वापरल्याने तात्पुरतं जरी केस स्वच्छ झाल्यासारखे झाले तरी केसांचं पोषण याच्याने कमी होतं. शॅम्पू वापरायचाच असल्यास कमीत कमी कोरडेपणा आणणारा चुकीचे रसायन नसलेला व पाणी मिसळून वापरायला पाहिजे. आजच्या काळात जिथे आपण सगळ्या जागी रासायनिक द्रव्यांचे दुष्परिणाम बघतो आहोत, एवढेच नव्हे, तर हे अनैसर्गिक द्रव्य नंतर पर्यावरणाला सुद्धा दूषित करतात हेही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.७ केस धुतल्यावर लगेच विंचरू नये. केस आधी पूर्ण वाळवावे आणि मगच विंचरायला घ्यावे. काही लोकांना केस धुवून झाल्यावरती टॉवेल गुंडाळून त्यांना तसेच वाळू द्यायची पद्धत असते. तसे न करता हलक्या हाताने अगदी बारीक कापडाने किंवा टॉवेलने केस मुळापासून कोरडे करावे. शक्यतो हेयर ड्रायरचा वापर टाळावा किंवा वापरायचाच असल्यास थंड वारं येणाऱ्या ड्रायरची योजना करावी..८ केसांचं आरोग्य नीट राहण्याकरता केसांना उन्हापासून किंवा गर्मीपासून वाचवणे गरजेचे असते. आपल्याकडे म्हण आहे मी उन्हात जाऊन केस पांढरे केलेले नाही अर्थात कुठल्याही प्रकारची गर्मी ही शरीरामध्ये पित्त दोषाला वाढवून केसांचं आरोग्य खराब करते हे त्याच्यातनं आपल्याला समजण्याची गरज आहे. त्यामुळे बाहेर जाताना डोक्यावरती टोपी किंवा स्कार्फ लावणे हे अत्यंत उत्तम आहे..केसांकरिता विविध लेपकेसांचे आरोग्य व्यवस्थित राहण्याकरता काही नैसर्गिक लेप घरच्या घरी बनवता येऊ शकतात. आठवड्यातनं एकदा तरी याचा वापर केलेला उत्तम.१ घरी ताजी कोरफडीचा गर काढावा व तो गर मिक्सरमध्ये फिरवून किंवा रवीने घुसळून किंवा गाळणीतनं काढून मग केसाला लावावा. अर्धा तास थांबून मग केस धुवावे.२ जास्वंदाची फुलं, कळ्या व कोवळी पानं यांना बारीक करून वाटून लेप बनवावा. लावल्यानंतर अर्धा तास ठेवून नंतर केस धुवावे. इच्छा असल्यास कोरफडीचा गर व जास्वंद च पेस्ट हे दोन्हीही एकत्र केलेलं उत्तम.३ शुद्ध मेहंदी, आवळ्याचं चूर्ण, आवळा ची ताजी पाने, चहाचे पाणी यांना एकत्र भिजवून लेप केल्याने शीतलता वाढते व त्याने अकाली केस पांढरे होण्यापासून बचाव करता येऊ शकतो.४ नारळाचे ताजे दूध काढावे. ते केसांच्या मुळाशी कापसाच्या सहाय्याने लावावे. अर्धा तास थांबून मग केस धुवावे.५ फार कोरडे केस असलेल्यांनी मुलतानी माती, बदामचं तेल, त्रिफळा आणि पाणी याचं मिश्रण करावं व मग केसाला लावून पंधरा मिनिटं थांबून केस व्यवस्थित धुवावे. शक्यतो याच्या नंतर एक रात्र तरी संतुलन मिले जेरॉय तेलासारखा एखादं तेल व्यवस्थित केसाला लावून मग परत केस धुतलेले जास्त उत्तम ठरतात. याच्याने पण पित्त संतुलन होऊन केसांचं आरोग्य सुधरायला मदत मिळते.६ केसांमध्ये वारंवार कोंडा होत असल्यास मेथीच्या बिया पाण्यामध्ये भिजवाव्या. रात्रभर भिजल्यानंतर सकाळी वाटून त्याचा लेप करावा आणि तो लेप केसाच्या मुळाशी लावावा. पंधरा-वीस मिनिटे थांबून केस धुतल्याने हळूहळू कोंडा होण्याची प्रवृत्ती कमी होते. याच्यामध्ये सुद्धा वरचेवर विलेज हेरॉयल तेल लावण्याचा फायदा होतो. संतुलनचा वाता हेयर पॅक हा सुद्धा कोंड्याकरता अत्यंत उत्तम ठरतो.७ अकाली केस पांढरे होत असल्यास नाकामध्ये नस्य करणे, नारळाचे दूध लावणे व संतुलनचा पित्त हेयर पॅक लावल्याने मदत होऊ शकते. अजून काही उपाय. शरीरामध्ये पित्त दोष कमी करण्याकरता हाडांची ताकद वाढण्याकरता काही उपाय करता येऊ शकतात.८ आहारामध्ये दूध, खारीक, डिंकाचे लाडू, खसखस, बदाम, मौसमी फळांचा रस, रसधातू व अस्थिधातू ला गोष्टी नक्की पोषक असतात.९ बरोबरीने मॅरोसॅन, कॅल्सीसॅन, हेअर सॅन, धात्री रसायन, सॅन रोज इत्यादी सारखे रसधातू व अस्थिधातू पोषक रसायनांचाही वापर नियमित करावा.१० रोज झोपण्यापूर्वी संतुलनच पादाभ्यंग घृत वापरून काशाच्या वाटीने पादाभ्यंग करावे. याच्याने केसांचं आरोग्य व्यवस्थित राहायला मदत मिळते.११ पोषक द्रव्यांच्या अभावामुळे केस गळती किंवा केस पांढरे होण्याचा त्रास होत असल्यास विटामिन डी३, बी१२, कॅल्शिअम, मॅग्नेशियम इत्यादी शरीरामध्ये व्यवस्थित आहेत ना याचीही तपासणी नक्की करून घ्यावी..आयुर्वेदाच्या मताने राग राग करणे, खूप दुखी राहणे, शारीरिक व मानसिक श्रम फार प्रमाणात करणे. डोक्यात उष्णता पोचते व त्याच्याने केस सकाळी पांढरे होतात. गळायला सुरुवात होते. रसधातू मधील बिघाड किंवा पित्तप्रकोपामुळे सुद्धा पूर्वी सांगितले तसे केस पांढरे होणे व अकाळी गळणे असे त्रास उद्भवू शकतात. त्यामुळे प्रत्येकानेच स्वतःच्या आहारात पोषक द्रव्य घेणे, शांत राहणे, होर्मोन्स असंतुलन कमी करणे, उष्णता कमी करणे व रासायनिक द्रव्यांचा वापर न करणे इत्यादी सारख्या गोष्टींचा विचार केसांच्या आरोग्यामध्ये करणे अत्यंत गरजेचे असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 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