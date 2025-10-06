आरोग्य

Avoid Junk Food: आकर्षक पॅकेजिंग, चमचमीत चवीला म्हणा 'नो'! घरीच बनवलेल्या पौष्टिक पर्यायांनी जपा आरोग्य

Ditch Junk Food:जंक फूडमुळे अनेक प्रकारचे अल्प आणि दीर्घकालीन अपाय होतात. त्यामुळे हे सोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही युक्त्या बघूया.
Say No to Junk Food

Anushka Tapshalkar
Avoid Packaged Junk: आजकाल झटपट मिळणारे जंक फूड आपल्या जीवनात सहजपणे समाविष्ट झाले आहे. आकर्षक पॅकेजिंग आणि अप्रतिम चव पाहता पाहता मन जिंकून घेतात! परंतु यामुळे आपल्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. तुम्हाला काहीतरी स्वादिष्ट खायचंय, पण आरोग्यही जपायचंय का? मग घरच्या घरी बनवलेले पदार्थ, पौष्टिक नाश्ता आणि छोटे, स्मार्ट बदल हेच खरे उपाय आहेत. चला पाहूया, कसे जंक फूडपासून दूर राहता येईल आणि आरोग्यदायी पर्यायांचा आनंद घेता येईल.

