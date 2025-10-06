Avoid Junk Food: आकर्षक पॅकेजिंग, चमचमीत चवीला म्हणा 'नो'! घरीच बनवलेल्या पौष्टिक पर्यायांनी जपा आरोग्य

Avoid Packaged Junk: आजकाल झटपट मिळणारे जंक फूड आपल्या जीवनात सहजपणे समाविष्ट झाले आहे. आकर्षक पॅकेजिंग आणि अप्रतिम चव पाहता पाहता मन जिंकून घेतात! परंतु यामुळे आपल्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. तुम्हाला काहीतरी स्वादिष्ट खायचंय, पण आरोग्यही जपायचंय का? मग घरच्या घरी बनवलेले पदार्थ, पौष्टिक नाश्ता आणि छोटे, स्मार्ट बदल हेच खरे उपाय आहेत. चला पाहूया, कसे जंक फूडपासून दूर राहता येईल आणि आरोग्यदायी पर्यायांचा आनंद घेता येईल..घरात तयार झालेल्या पदार्थांवर भर द्या घरी तयार केलेले अन्न सर्वांत सुरक्षित आणि पौष्टिक असते. आपल्या आवडीच्या पदार्थांची आरोग्यदायी आवृत्ती घरी बनवण्याचा प्रयत्न करा. उदाहरणार्थ, ‘होममेड पिझ्झा’ (गव्हाच्या पिठाचा बेस, भरपूर भाज्या) तयार करता येतो..आरोग्यदायी पर्याय शोधाक्रंचीची ओढ असेल तर : बदाम, अक्रोड, भाजलेले चणे, भेळ, फळांचे तुकडे खा.गोड खायची इच्छा असेल तर : फळे, फळांचा रस (बिनसाखरेचा), दही, गोडी म्हणून एक तुकडा डार्क चॉकलेट खा.खारट खायची इच्छा असेल तर : भाजलेल्या मखान्यांवर मीठ, काळी मिरी घालून खाऊ शकता..नियोजन कराभूक लागली, की जंक फूड खाण्याची इच्छा तीव्र होते. त्यामुळे आधीच आपल्या जेवणाचे आणि नाश्त्याचे नियोजन करा. भरपूर प्रथिने (डाळ, दही, पनीर) आणि फायबर (फळे, भाज्या) असलेले जेवण केल्यास जंक फूडची ओढ कमी होते.पाणी प्या, व्यग्र राहाबऱ्याचदा तहान भुकेसारखी वाटू शकते. जंक फूडची इच्छा होताच एक ग्लास पाणी प्या. त्याने पोट भरलेसे वाटते. तसेच, आपले लक्ष इतरत्र केंद्रित करा - थोडे फिरून येणे, एखादे काम करणे, चहा पिणे इत्यादी..पोषणविषयक माहितीजंक फूडचे आकर्षक पॅकेजिंग पाहण्यापेक्षा त्यावरील पोषकतत्त्वांची माहिती वाचा. कोलेस्टेरॉल, ट्रान्स फॅट, साखर आणि मीठ यांचे प्रमाण पहा.ऐंशी/वीसचा सिद्धांतआपण नेहमी परिपूर्ण राहू शकत नाही. त्यामुळे ऐंशी टक्के वेळा पौष्टिक आहार घ्या आणि वीस टक्के वेळा आपल्या आवडीचे अन्न मध्यम प्रमाणात खाण्याचा नियम पाळा. जंक फूड टाळणे हे जणू आपल्या भविष्यातील आरोग्यासाठी केलेली एक गुंतवणूक आहे. छोट्या पावलांनी सुरुवात करा. जंक फूडपेक्षा आपले आरोग्य जास्त महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.