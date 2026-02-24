मुलांना जंकफूड नकोच

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञजंकफूडमध्ये फॅट्स, साखर, मीठ आणि पोषकतत्त्वांचा अभाव असलेल्या घटकांचे प्रमाण अधिक असते. बाजारात उपलब्ध असलेल्या बहुसंख्य अल्ट्राप्रोसेस्ड अन्नपदार्थाचा ज्यात अशा निःसत्त्व घटकांचा, रंगद्रव्याचा, वेगवेगळे फ्लेव्हर्सचा, साखर आणि फॅट यांचा समावेश आहे त्यांचा; तसेच साखरयुक्त पेये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यांचा जंकफूडमध्ये समावेश होतो..मुले सेवन करत असलेल्या जंकफूडमध्ये पॅकेजबंद नाश्त्यासाठीचे अन्नधान्य, ब्रेड, नूडल्स, आईस्क्रीम व विशिष्ट चवीचे दही, मार्गारीन, दुधाचे पदार्थ, पॅकेजबंद स्नॅक्स, चिप्स; तसेच रेस्टाॅरंटमधील पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, नूडल्स, पास्ता, कार्बोनेटेड शीतपेये, डबाबंद फळांचे ज्यूस, एनर्जी ड्रिंक्स, साखरयुक्त पेये या अन्नपदार्थांचा समावेश असतो..आजकाल लहान व पौगंडावस्थेतील मुलांत जंकफूड खाण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि त्याचे अनिष्ट परिणाम आता जाणवू लागले आहेत, म्हणून मुलांनी त्याचे सेवन करणे टाळावे. मौज म्हणून खायचे असेल, तर आठवड्यातून एखादे वेळी आणि तेही जेवढ्या कॅलरी लागतात त्याचा अर्धा हिस्सा जंकफूडचा असावा.असे दिसून येते, की बरेच- खासकरून नोकरी करणारे- पालक मुलांना झटपट खाऊ घालण्याचे मार्ग शोधत असतात. बहुतांश ‘रेडी टू इट’ अन्नपदार्थ हे आरोग्यास उपयुक्त ठरत नाहीत. काॅर्नफ्लेक्समध्ये फॅटचे प्रमाण कमी असले, तरी त्यातील साखर, चव आणणारे द्रव, काॅर्न सिरप हे आरोग्यदायी नाहीत. कॉर्नसिरपमध्ये फ्रुक्टोज मोठ्या प्रमाणावर असते..त्यामुळे कार्नफ्लेक्समध्ये फॅट कमी असले, तरी त्यातल्या साखरेमुळे फॅट अधिक प्रमाणात साठवले जाते. ब्रेडच्या बाबतीतही तसेच आहे. ब्रेडमध्ये कॅलरीचे आणि कार्बचे प्रमाण अधिक असले, तरी त्यात प्रोटीन्स, फॅट, फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स कमी असतात. त्यांचे अधिक सेवन केल्याने वजन वाढते. त्यामुळे मधुमेह, हृदयविकार यांचा धोका वाढतो..जंकफूड शरीराला अपायकारक असते. त्यात पोषकतत्त्वांचा अभाव असतो. जंकफूडमध्ये कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅटस्चे प्रमाण जास्त असते, तर प्रोटिन्स, व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स आणि मायक्रोन्युट्रियंटस्चे प्रमाण अत्यल्प असते. या समतोलामुळे वजन वाढते आणि मुलांना लठ्ठपणा येतो. रक्तातील चरबीचे प्रमाण वाढल्याने मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्चरक्तदाब होण्याच्या धोका वाढतो.जंकफूडमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या प्रिझरव्हेटिव्हज्मुळे कॅन्सर होण्याचाही झाका वाढतो. साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने दात किडतात. कॅफिनयुक्त पेये हृदयगती वाढवतात, लयही बिघडते. झोपेवर अनिष्ट परिणाम होतो; तसेच त्यामुळे मानसिक समस्या उद्भवतात..मुले घरी तयार केलेले अन्न खात नाही, असा अनेक पालकांचा सूर असतो. त्यासाठी मुलांना अगदी सुरुवातीपासून जंकफूड खायला देऊ नका. त्यामुळे मुलांना जंकफूडची सवय लागणार नाही. मुलांच्या वरण, भात, चपाती, हिरव्या पालेभाज्या, दही, अंडी, फळे, इडली, डोसा, उपमा, शेवया, पोहे, दूध व फळांची साखर नसलेली स्मुदी, शिजवलेले बीन्स, उकडलेले, रोस्टेड चिकन, मासे यांचा समावेश करा..जंकफूडची सवय मोडण्यासाठी पालकांसाठीच्या टिप्सशांत रहा, मुलांना ओरडू नकाबळजबरीने त्यांना खाऊ घालू नका.घरचे आरोग्यदायी अन्नपदार्थ त्याला द्या. घरी जंकफूड आणू नकासर्वप्रथम तुम्ही जंकफूड खाऊ नका, रोलमाॅडेल बना. मुले तुमचे अनुकरण करत असतात.आरोग्यदायी अन्नपदार्थाच्या चवीत बदल करा. मधूनमधून स्नॅक्स देणे बंद करा.किचनमध्ये स्वयंपाक करताना व वाढताना मुलांना सहभागी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.