मुलांना जंकफूड नकोच

जंकफूडमध्ये फॅट्स, साखर, मीठ आणि पोषकतत्त्वांचा अभाव असलेल्या घटकांचे प्रमाण अधिक असते.
- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

जंकफूडमध्ये फॅट्स, साखर, मीठ आणि पोषकतत्त्वांचा अभाव असलेल्या घटकांचे प्रमाण अधिक असते. बाजारात उपलब्ध असलेल्या बहुसंख्य अल्ट्राप्रोसेस्ड अन्नपदार्थाचा ज्यात अशा निःसत्त्व घटकांचा, रंगद्रव्याचा, वेगवेगळे फ्लेव्हर्सचा, साखर आणि फॅट यांचा समावेश आहे त्यांचा; तसेच साखरयुक्त पेये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यांचा जंकफूडमध्ये समावेश होतो.

