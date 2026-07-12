डोक्यावरील 'पुरळ' आणि कायमचे टक्कल? सामान्य मुरुम म्हणून दुर्लक्ष पडेल महाग; तज्ज्ञांचा धक्कादायक खुलासा!

The Danger of Scalp Acne: चेहऱ्यावर पिंपल्स किंवा मुरुम येणे ही सामान्य गोष्ट आहे,पण अनेकदा आपल्या डोक्याच्या त्वचेवर (Scalp) देखील लहान लाल पुरळ, पू भरलेल्या गाठी (Pustules) किंवा वेदनादायक फोड येतात. आपण बऱ्याचदा याकडे साधे पिंपल्स किंवा उष्णतेचा त्रास म्हणून दुर्लक्ष करतो. पण,त्वचाविकार तज्ज्ञांच्या (Dermatologists) मते, डोक्यावरील हे पुरळ केवळ खाज किंवा वेदना निर्माण करत नाहीत, तर ते केसांच्या मुळांना (Follicles) कायमचे नष्ट करून तुम्हाला कायमचे टक्कल पाडू शकतात! हा पुरळ नेमका का येतो, त्याचा केसांच्या वाढीवर कसा परिणाम होतो आणि यापासून सुटका मिळवण्यासाठी काय करावे? जाणून घ्या सविस्तर... .डोक्यातील पुरळ केसांचे कसे नुकसान करतात ?आपले केस ज्या बारीक छिद्रांमधून म्हणजेच 'फॉलिकल्स'मधून वाढतात, तिथेच हे पुरळ येतात. जेव्हा या भागात संसर्ग होतो (Infection) किंवा सूज (Inflammation) येते, त्याला वैद्यकीय भाषेत 'फॉलिक्युलायटिस' (Folliculitis) म्हटले जाते.केसांचे गळणे: सुरुवातीला या सुजेमुळे केस तात्पुरते गळतात (Shedding). संसर्ग कमी झाल्यावर हे केस पुन्हा येऊ शकतात.कायमचे टक्कल (Scarring Alopecia): जर हा संसर्ग दीर्घकाळ राहिला किंवा त्वचेच्या खोलवर गेला, तर तो केसांच्या मुळांमधील स्टेम सेल्स पूर्णपणे नष्ट करतो. त्या जागी साधी त्वचा न राहता 'स्कार टिश्यूप्रमाणे' कडक कट्टा तयार होतो. परिणामी, त्या भागातील केस कायमचे नष्ट होतात आणि तिथे पुन्हा कधीही केस उगवत नाहीत..Mansoon Fungal Infection: पावसाळ्यात Ringworm चा धोका का वाढतो ? जाणून घ्या लक्षणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला.डोक्यामध्ये पुरळ येण्याची मुख्य कारणे कोणती ?बॅक्टेरियल फॉलिक्युलायटिस: हा स्टॅफिलोकोकस (Staphylococcus aureus) नावाच्या जीवाणूमुळे होणारा संसर्ग आहे. यामुळे केसांच्या मुळाशी खाज सुटणारे आणि पू भरलेले लहान पुरळ येतात.सेबोरीक डर्मेटायटिस (उग्र कोंडा): डोक्यात जास्त कोंडा झाल्यामुळे त्वचा लाल होते आणि खाज सुटते. यामध्ये दुय्यम संसर्ग झाल्यास पुरळ किंवा फोड येतात.फॉलिक्युलायटिस डेकॅल्व्हन्स: हा एक गंभीर आणि जुनाट आजार आहे. यामध्ये डोक्यात सतत पू होणे, खपल्या धरणे आणि चकत्यांच्या स्वरूपात कायमचे केस जाणे असा त्रास होतो.धोक्याची घंटा कधी समजावी ? (Red Flags)जर तुम्हाला खालीलपैकी कोणतीही लक्षणे दिसत असतील, तर घरगुती उपाय न करता लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या-डोक्यात खूप वेदनादायक आणि मऊ गाठी येणे.पुरळाचा संसर्ग डोक्यावर वेगाने पसरणे.डोक्यावर ठिकठिकाणी केसांच्या चकत्या पडणे (केस गायब होणे).पुरळावर सतत घट्ट खपल्या धरणे.२ आठवडे सामान्य काळजी घेऊनही डोक्यातील पुरळ बरे न होणे..घरगुती काळजी काय घ्यावी आणि काय टाळावे ?योग्य शॅम्पूचा वापर: डोक्यातील कोंडा आणि संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी सॅलिसिलिक ऍसिड (Salicylic Acid) या केटोकोनॅझोल (Ketoconazole) युक्त वैद्यकीय शॅम्पूचा वापर करा.नखे लावणे टाळा: पुरळाला कधीही नखांनी खाजवू नका, दाबू नका किंवा फोडू नका. यामुळे संसर्ग अधिक पसरतो आणि कायमचे डाग किंवा टक्कल पडण्याचा धोका वाढतो.हेवी ऑईल टाळा: डोक्यात पुरळ किंवा संसर्ग असताना जड तेल (उदा. एरंडेल, खोबरे तेलाचा अतिवापर) किंवा न तपासलेली कोणतीही घरगुती उत्पादने लावू नका. यामुळे केसांची छिद्रे आणखी बंद होतात.सलूनमध्ये काळजी घ्या: जर तुम्हाला केस कापल्यानंतर किंवा दाढी केल्यानंतर (मानेच्या वरच्या भागात) पुरळ येत असतील, तर तुमच्या न्हाव्याला वापरली जाणारी उपकरणे नीट सॅनिटाईझ (निर्जंतुक) करायला सांगा.थोडक्यात काय तर.. डोक्यातील पुरळ ही फक्त सौंदर्याशी संबंधित समस्या नसून ती थेट तुमच्या केसांच्या अस्तित्वाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे वेळीच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या (Dermatologist) सल्ल्याने अँटीबायोटिक्स किंवा योग्य शॅम्पू सुरू करणे हाच तुमचे केस वाचवण्याचा चांगला मार्ग आहे..Hot Showers For Hairwash: गरम पाण्याने केस धुणं चांगलं की वाईट? सेलिब्रिटी हेअरस्टाइलिस्टने सांगितलं खरं उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.