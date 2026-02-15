आरोग्य

गळ्यावर एकही डाग नाही आणि उपचार परिपूर्ण! एचएनसीआयआयमध्ये जखमेविना थायरॉईड शस्त्रक्रिया यशस्वी

Revolution in Thyroid Treatment: मानेवर कोणताही डाग न ठेवता करण्यात आलेली अत्याधुनिक टीओईटीव्हीए थायरॉईड शस्त्रक्रिया एचएनसीआयआयमध्ये यशस्वी ठरली आहे.
Young Patient Undergoes Scarless Thyroid Surgery at HNCII with Excellent Recovery

Young Patient Undergoes Scarless Thyroid Surgery at HNCII with Excellent Recovery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

१९ वर्षीय सानियाच्या डाव्या थायरॉईड लोबमध्ये ४ से.मी.ची गाठ (फॉलिक्युलर निओप्लाझम) आढळल्यानंतर तिच्यासमोर शस्त्रक्रियेची गरज निर्माण झाली मात्र, गळ्यावर कायमस्वरूपी डाग राहण्याची भीती तिला सतावत होती. हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एचएनसीआयआय), मुंबई येथील तज्ञांनी तिला 'ट्रान्सओरल एंडोस्कोपिक थायरॉईडेक्टॉमी वेस्टिब्युलर अॅप्रोच (टीओईटीव्हीए)' हा अत्याधुनिक, स्कारलेस पर्याय सुचवला. या पद्धतीत खालच्या ओठाच्या आतील बाजूने तीन लहान छिद्रांद्वारे शस्त्रक्रिया केली जाते, त्यामुळे बाहेर कोणतीही जखमेची खूण राहत नाही.

Loading content, please wait...
health
Thyroid
Thyroid Care
Thyroid Health
Healthcare

Related Stories

No stories found.