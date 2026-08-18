अस्थिबोध : वाकलेला कणा सरळ करण्यासाठी

डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जनडॉक्टर, माझ्या मुलाचा कणा वाकलेला दिसतोय. हे गंभीर आहे का?’’ हा प्रश्न अनेक पालक विचारतात. काही वेळा मुलांच्या खांद्यांची उंची वेगळी दिसते, काहींची पाठ एका बाजूला उंच वाटते, तर काहींमध्ये कपडे घातल्यावर शरीराचा समतोल बिघडलेला जाणवतो. अनेकदा सुरुवातीला वेदना नसल्यामुळे या बदलांकडे दुर्लक्ष केलं जातं; पण काही रुग्णांमध्ये हा वाकलेपणा हळूहळू वाढू शकतो. कण्याच्या या असामान्य वाकण्याला स्कोलिओसिस (Scoliosis) म्हणतात.प्रत्येक स्कोलिओसिसला शस्त्रक्रियेची गरज नसते. मात्र, काही निवडक रुग्णांमध्ये योग्य वेळी उपचार करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं..स्कोलिओसिस म्हणजे नेमकं काय?सामान्यतः पाठीचा कणा समोरून पाहिल्यास सरळ दिसतो. स्कोलिओसिसमध्ये मात्र कणा एका बाजूला वाकतो आणि काही वेळा त्याच्यासोबत फिरतोही(Rotation). यामुळे : खांद्यांची उंची वेगळी दिसू शकते कंबर असमान दिसू शकते बरगड्या एका बाजूला उठून दिसू शकतात शरीराचा समतोल बदलू शकतोकाही रुग्णांमध्ये हा बदल सौम्य असतो, तर काहींमध्ये तो कालांतराने वाढू शकतो..स्कोलिओसिस का होतो?अनेक रुग्ण आणि पालकांचा पहिला प्रश्न असतो, ‘‘हे नेमकं कशामुळे झालं?’’ खरं म्हणजे बहुतेक मुलांमध्ये स्कोलिओसिसचं अचूक कारण सापडत नाही. यालाच Idiopathic Scoliosis म्हणतात. याशिवाय : जन्मजात विकृती न्यूरोलॉजिकल आजारस्नायूंचे विकार काही आनुवांशिक कारणंयांमुळेही स्कोलिओसिस होऊ शकतो..स्कोलिओसिसची लक्षणं कोणती?सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक रुग्णांना कोणताही त्रास जाणवत नाही. मात्र, खालील बदल दिसू शकतात : एक खांदा दुसऱ्यापेक्षा उंच दिसणं शरीर एका बाजूला झुकलेलं वाटणं कपडे नीट बसत नसणं कमरेची रेषा असमान दिसणं पुढे वाकल्यावर पाठीचा एक भाग जास्त उठून दिसणंकाही मोठ्या वयाच्या रुग्णांमध्ये पाठदुखी किंवा थकवाही जाणवू शकतो..प्रत्येक स्कोलिओसिसला ऑपरेशन लागतं का?नाही. ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. अनेक रुग्णांमध्ये यांच्या मदतीने स्थिती नियंत्रित ठेवता येते: नियमित तपासणी निरीक्षण (Observation) व्यायाम काही परिस्थितीत ब्रेसकण्याचा वाकलेपणा किती आहे आणि तो वाढतो आहे का हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं असतं. म्हणून स्कोलिओसिसचं निदान झालं म्हणजे लगेच शस्त्रक्रिया करावी लागेल, असं अजिबात नाही..शस्त्रक्रियेचा विचारकाही परिस्थितींमध्ये शस्त्रक्रियेचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, वाकलेपणा सतत वाढत असणं वक्रता गंभीर स्वरूपाची असणं शरीराचा समतोल मोठ्या प्रमाणात बिघडणं श्वासोच्छवासावर परिणाम होण्याची शक्यता दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणंप्रत्येक रुग्णाचा निर्णय वेगळा असतो. फक्त एक्स-रेवरील आकडा पाहून शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला जात नाही..शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्टअनेक रुग्णांना वाटतं, की शस्त्रक्रियेमध्ये कणा पूर्णपणे सरळ केला जातो. प्रत्यक्षात उद्दिष्ट असतं: वाकलेपणा शक्य तितका दुरुस्त करणं पुढील वाढ थांबवणं शरीराचा समतोल सुधारणं कण्याला स्थिरता देणंयासाठी विशेष स्क्रू, रॉड आणि इतर तंत्रांचा वापर केला जातो. प्रत्येक शस्त्रक्रिया रुग्णाच्या वय, वक्रतेचा प्रकार आणि गांभीर्य यानुसार नियोजित केली जाते..आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे स्कोलिओसिस सर्जरी अधिक सुरक्षित झाली आहे. स्कोलिओसिस सर्जरी ही स्पाईन सर्जरीतील अत्यंत नियोजनबद्ध शस्त्रक्रियांपैकी एक मानली जाते. आज O-Arm, Navigation आणि Neuromonitoring सारख्या तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान अधिक अचूक माहिती मिळू शकते.यामुळे : स्क्रूची अचूक मांडणी करता येते सुरक्षितता वाढते शस्त्रक्रियेचं नियोजन अधिक प्रभावी होतंआधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अनेक जटिल शस्त्रक्रिया अधिक आत्मविश्वासाने करता येत आहेत..शस्त्रक्रियेनंतरचं आयुष्य कसं असतं? पालक आणि रुग्णांचा हा स्वाभाविक प्रश्न असतो.बहुतेक रुग्णांमध्ये योग्य पुनर्वसनानंतर : दैनंदिन कामं करता येतात शिक्षण किंवा नोकरी सुरू ठेवता येते सामान्य जीवन जगता येतंपुनर्वसनाचा कालावधी प्रत्येक रुग्णामध्ये वेगळा असू शकतो. म्हणून शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टर आणि फिजिओथेरपिस्टच्या सल्ल्याचं पालन करणं महत्त्वाचं असतं..वेळेवर घेतलेला निर्णय महत्त्वाचास्कोलिओसिस म्हणजे फक्त दिसण्याचा प्रश्न नाही; काही रुग्णांमध्ये तो कण्याच्या आरोग्यावर आणि जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतो. मात्र, प्रत्येक वाकलेला कणा शस्त्रक्रियेची मागणी करत नाही.लक्षात ठेवा, स्कोलिओसिस शस्त्रक्रियेचा उद्देश केवळ कणा सरळ करणं नसतो; तर रुग्णाला संतुलित, कार्यक्षम आणि आत्मविश्वासपूर्ण आयुष्य देणं असतं. योग्य वेळी निदान, नियमित फॉलो-अप आणि आवश्यक असल्यास योग्य शस्त्रक्रिया, यामुळे अनेक रुग्ण दीर्घकाळ चांगलं आणि सक्रिय आयुष्य जगू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.