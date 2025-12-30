Screen Time Effects on Children Brain: 'स्क्रीनटाइम'चा डोळ्यांसह मेंदूवरही परिणाम; बालरोगतज्ज्ञांचा सावधानतेचा इशारा

Excessive Screentime Effects on Children's Health: मुलांचा मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप, टॅब ही डिजिटल साधने पाहण्याचा वेळ (स्क्रीनटाइम) वाढला आहे. यामुळे केवळ त्यांच्या डोळ्यांवरच नाही, तर मेंदूवरोबरच वागणुकीवरही परिणाम होतो. लहान मुलांच्या मेंदूचा विकास वेगाने होत असतो या काळात जास्त 'स्क्रीन' वापरामुळे त्यांची एकाग्रता कमी होते. म्हणून या भावी पिढीचे भवितव्य वाचविण्यासाठी स्क्रीनटाइम कमी करण्बावत शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी बालरोगतज्ज्ञांकडून होत आहे.ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी समाज माध्यमांच्या बंदीचा निर्णय घेतला. तर उत्तर प्रदेशात सर्व माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांमध्ये १० मिनिटे वृत्तपत्र वाचन हे सक्तीचे केले आहे. भावी पिढीचे भवितव्य आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहण्यासाठी महाराष्ट्रामध्येही असा धोरणात्मक निर्णय युद्धपातळीवर घेण्याची नितांत गरज व्यक्त केली जात आहे. ."प्रमाणापेक्षा जास्त स्क्रीनटाइममुळे डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी होऊन चष्मा लागू शकतो, झोपेची समस्या, चिडचिड, हट्टीपणा, अभ्यासात लक्ष न लागणे हे दुष्परिणाम मुलांमध्ये पहायला मिळतात. सतत मोबाईल, टोव्ही पाहिल्यामुळे त्यांचा मैदानी खेळाकडे कल कमी होतो. त्याचा परिणाम त्यांच्या शारिरिक आरोग्यावर होतो. लहान मुलांना स्थूलपणा येण्याचा परिणाम भविष्यात मधुमेह, रक्तदाब या त्रासांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतो," असे कमला नेहरू रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे यांनी सांगितले..मुलांचा स्क्रीनटाइम कमी करण्यासाठी प्रथम पालकांनी स्वतःचा स्क्रीनटाइम कमी करावा, कारण मुले पालकांचेच अनुकरण करतात. दोन वर्षाच्या मुलांपर्यंत मोबाइलचा वापर टाळावा. दोन ते पाच वर्षाच्या मुलांसाठी अर्धा ते एक तास पुरेसा असतो. शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी दोन तासांपेक्षा जास्त स्क्रीनटाइम नसावा.- डॉ. स्मिता सांगडे, बालरोगतज्ज्ञ, कमला नेहरू रुग्णालय.स्क्रीनटाइम कमी करामुलांसाठी रोजचा दिनक्रम तयार करावास्क्रीन वापरण्याची ठराविक वेळ निश्चित करावी.जेवताना, झोपताना स्क्रीनचा वापर न करता घरातील सर्व सदस्यांनी एकत्र जेवावेएकमेकांशी संवाद साधावा, त्यामुळे मुलांनाही संवादाची सवय लागून स्नेहबंध घट्ट होतील चित्र काढणे, पुस्तक वाचणे, चेस, कॅरम, कोडी सोडवणे अशा गोष्टींना प्रोत्साहन द्यावेमुलांना मैदानी खेळ खेळण्यासह सायकलींग व धावण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.काय काळजी घ्याल?स्क्रीन वापरताना मुलांनी पाठीला बाक काढून बसू नये, ताठ बसावे ફુલ્હાનાस्क्रीन डोळ्यापासून योग्य अंतरावर असावी, दर अर्ध्या तासानंतर डोळ्यांना विश्रांती द्यावीमोबाईल पाहताना त्यांचा प्रकाश कमी तीव्रतेचा करावामुले मोबाईलवर नेमके काय पाहतात यावर पालकांनी लक्ष ठेवावेइंटरनेटवर चांगले शैक्षणिक व्हिडिओ दाखवावेवयाला न शोभणारा हिंसक किंवा चुकीची माहिती देणारा मजकूर किंवा व्हिडिओ याबाबतपालकांनी मुलांच्या मोबाईल वापरावर देखरेख ठेवावीपालकांनी नियंत्रित मोड, युट्युब किड्स, सुरक्षित अॅपचा वापर करावामुलांनी काय पाहिले, त्यातून त्यांना काय समजले याबद्दल चर्चा करावीयोग्य मयदित स्क्रीनचा वापर केल्यास मुलांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.